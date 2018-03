Basketball-Bundesliga Tabellenführer FC Bayern entlässt überraschend Trainer Djordjevic

Ein neuer Impuls müsse her, teilte Pokalsieger FC Bayern mit. Ausschlaggebend für die überraschende Personalie könnten das Aus im Eurocup und die Niederlage am letzten Spieltag in der Bundesliga gegen Alba Berlin gewesen sein. "Nach den Eindrücken und Entwicklungen, die wir über einen längeren Zeitraum hinweg registriert haben, sind wir jetzt zum Entschluss gekommen, unserem hoch veranlagten Team einen neuen Impuls und Führungsansatz geben zu müssen", wird Geschäftsführer Marko Pesic zitiert. Über denn möglichen Nachfolger soll voraussichtlich in den kommenden Tagen Klarheit herrschen.

"Nicht zuletzt wegen unserer Position als Tabellenerster der BBL mag das für Außenstehende überraschend kommen, das ist verständlich. Doch jeder kann davon ausgehen, dass diese nicht einfache Entscheidung nach intensiven Überlegungen aller Beteiligten und Gremien allein im Sinne des Teams und der Ziele unseres ambitionierten Projekts fiel." Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic

Djordjevic holte mit Bayern Pokalsieg

Djordjevic hatte die Basketballer des FC Bayern im Sommer 2016 übernommen, sein Vertrag war bis Ende der aktuellen Saison gültig. 2016/2017 stand unter seiner Leitung das BBL-Halbfinale und das Erreichen des Pokalendspiels zu Buche. Im Februar dieses Jahres errang der FCBB mit ihm den Pokalsieg, im Eurocup standen die Münchner im Halbfinale. Vor seinem Engagement beim Deutschen Meister von 2014 hatte der Serbe bis zur Trennung im April 2016 knapp eine Spielzeit den damaligen griechischen Pokalsieger Panathinaikos Athen betreut.