Basketball-Bundesliga Playoff-Duelle stehen - Erfurt steigt ab

Die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann besiegte zwar am letzten Spieltag medi Bayreuth klar mit 82:68 und machte damit seine Hausaufgaben. Allerdings konnten die Frankfurter ihr Spiel in Oldenburg ebenfalls gewinnen. Damit beendet Würzburg die Saison auf Tabellenplatz neun.

Rockets müssen in die Pro A

Auch der zweite Absteiger in die Pro A nach den Walter Tigers Tübingen wurde am letzten Spieltag ermittelt. Erwischt hat es die Rockets Erfurt, die ihre Partie in Jena nicht gewinnen konnten. Die zuvor punktgleichen Eisbären Bremerhaven gewannen dagegen ihr Heimspiel gegen die Gießen 46ers und retteten sich damit in buchstäblich letzter Sekunde.

Bamberg springt noch auf Rang vier

In den Playoffs, die am kommenden Wochenende beginnen, stehen mit Hauptrundenmeister FC Bayern München, Titelverteidiger Brose Bamberg und medi Bayreuth noch drei bayerische Teams. Bamberg, 76:74-Gewinner beim Mitteldeutschen BC, bekommt es mit den Telekom Baskets Bonn zu tun, die ihr letztes Spiel gegen München mit 72:83 verloren. Bayreuth trifft wie schon im Viertelfinale der Champions League auf die MHP Riesen Ludwigsburg.