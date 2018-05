Playoff-Halbfinale in der BBL Bamberg erkämpft den Ausgleich gegen Bayern

Die Franken gewannen vor eigenem Publikum das zweite Playoff-Halbfinale mit 78:65 (34:35) und glichen in der Best-off-five-Serie aus. Bester Akteur des Titelverteidigers war vor 6.150 Zuschauern Dorell Wright der mit 22 Punkten glänzte. Für die Bayern zeigte sich Jared Cunningham (16) am treffsichersten.

Drei Tage nach der 72:95-Schlappe in der bayerischen Landeshauptstadt zeigte sich das Team von Coach Luca Banchi massiv verbessert und voller Energie. "Wir müssen sterben: In der Verteidigung, in der Offensive, in jeder einzelnen Spielsituation", hatte der italienische Trainer gefordert. Das war den Gastgebern auch anzumerken. Zwar konnten sich die Bayern im zweiten Viertel etwas absetzen, doch die Gastgeber kamen zur Halbzeit bis auf drei Punkte wieder heran. Auch im weiteren Spielverlauf blieb es spannend. Zu Beginn des letzten Viertels starteten die Bamberger mit einem 6:0-Lauf und erspielten sich eine leichte Führung. Die Bayern fanden danach nicht mehr zu ihrem Spiel und erzielten in den letzten zehn Minuten lediglich sechs Punkte.

Brose Bamberg - Bayern München 78:65 (32:35)

Beste Werfer: Wright (22), Lo (14), Hackett (11), Nikolic (10) für Bamberg - Cunningham (16), Barthel (15), Booker (12) für München

Zuschauer: 6150.

Play-off-Stand: 1:1

Bereits am Samstag (18.00 Uhr) treffen die beiden Teams im dritten Spiel erneut aufeinander, dann wieder in München.

Erster Saisonsieg gegen die Münchner

Nach insgesamt vier Niederlagen in Pokal, Liga und Playoffs gab es für die Franken am Mittwoch den ersten Saisonsieg gegen den Rivalen. Bamberg hat sieben der vergangenen acht Meistertitel gewonnen, vor der laufenden Saison aber einen großen Umbruch verkraften müssen. Trainer Andrea Trinchieri wurde im Februar durch Banchi ersetzt. Die Münchner gelten nach 31 Hauptrundensiegen weiter als Titelfavorit.