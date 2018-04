2. Bundesliga Fürth nimmt aus Sandhausen nur einen Punkt mit

Die SpVgg Greuther Fürth hat gegen Sandhausen den großen Schritt aus dem Abstiegskampf verpasst. Es lief einfach nicht für das Team von Damit Buric, das in den fünf Partien zuvor immerhin vier Siege einfahren konnte. Gegen die Gastgeber gab es nach dem enttäuschenden 0:0 nur einen Punkt aufs Konto. In der eng umkämpften 2. Liga liegt der SVS vorerst mit 38 Punkten auf Platz acht und hat vor den weiteren Begegnungen des 29. Spieltags vier Zähler Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsrang. Die Fürther sind Neunter (37).

Begegnung fast auf Augenhöhe

Das Duell ging zunächst munter los. Aycicek kam schon in der ersten Minute am Sechzehner an den Ball und zog dann aus 15 Metern ab. Sandhausens Keeper Marcel Schuhen tauchte ab und kratzte die Kugel noch von der Linie. Nur wenig später tauchte auch Sandhausen gefährlich auf. Julian-Maurice Derstroff spielte scharf in die Mitte auf Rurik Gislason, doch Richárd Magyar war vor dem Isländer an dem Ball und klärte. Kurz darauf musste Sascha Burchert einen Schuss von Nejmeddin Daghfous entschärfen. Sandhausen mühte sich, doch Fürth hatte die besseren Ballaktionen. Zählbares kam allerdings auch dabei nicht heraus. Entsprechend torlos ging es in die Kabine.

Wenige Chancen nicht verwertet

In zweiten Teil präsentierten sich die Franken wesentlich harmloser und wenig torgefährlich. Dagegen hatte der SVS kurz nach dem Anstoß seine Chance. Derstroff ging bis zur Grundlinie und passte in die Mitte. Maximilian Wittek war jedoch einen Sekundenbruchteil vor Gislason am Ball und beförderte die Kugel aus der Gefahrenzone. Chance verpufft.

In der 83. Minute dann plötzlich die große Chance für Fürth. Hilbert versuchte es im Strafraum aus sieben Metern erfolglos, den Abpraller nahm Aycicek aus fünf Metern volley, drosch das Leder aber ans Außennetz. Nach einem Einwurf von rechts brachte dann Fürth den Ball nicht weg. Burchert brachte das Leder per Faust nicht aus der Gefahrenzone. Gislason kam aus sieben Metern zum Abschluss, doch der Kleeblatt-Keeper konnte seinen Fehler wieder ausbügeln.

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth 0:0

SV Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Knipping, Karl, Paqarada - Jansen, Kulovits (66. Wooten) - Daghfous, Förster, Derstroff (73. Sukuta-Pasu) - Gislason

SpVgg Greuther Fürth: Burchert - Hilbert, Magyar, Maloca, Max. Wittek - Aycicek (88. Steininger), Gugganig - Narey, Green (77. Pintér), Ernst - Reese (60. Raum)

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Drolshagen)

Zuschauer: 6013 Gelbe Karten: Gislason (2) / Raum (3)

Beste Spieler: Paqarada, Gislason / Burchert