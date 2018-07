Bayerischer Sportpreis 2018 Jahrhundert-Sportpreis für bayerische Legenden

Fußball-„Kaiser“ Franz Beckenbauer erhält den Preis als bayerischer „Jahrhundertsportler“, als weibliches Pendant wird die frühere Biathlon-Königin Magdalena Holzer (ehemals Neuner) ausgezeichnet. Auch die ehemalige Weltklasse-Behindertensportlerin Verena Bentele gehört zu den Geehrten. Als "Jahrhundertmannschaft" darf sich die Fußball-Abteilung des FC Bayern München feiern lassen.

"Goldener Sonntag" 1972





In der Kategorie "Sportmoment des Jahrhunderts" wird an den "Goldenen Sonntag" erinnert. An jenem 3. September 1972 regnete es bei den Olympischen Spielen in München drei Mal Gold und ein Mal Silber für Deutschlands Leichtathleten. Den Preis nehmen Speerwurf-Olympiasieger Klaus Wolfermann und die Silbermedaillengewinnerin im Fünfkampf, Heide Ecker-Rosendahl, entgegen.

Bayerischer Wintersport - einzigartig

Mit einem "Persönlichen Jahrhundertpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten" wird der weltweit erfolgreiche bayerische Wintersport prämiert. Die Alpin-Stars Rosi Mittermaier-Neureuther, Markus Wasmeier und Maria Höfl-Riesch, Monoski-Ass Anna Schaffelhuber, Ausnahme-Rodler Georg Hackl sowie Hermann Weinbuch, langjähriger Erfolgs-Bundestrainer der Nordischen Kombinierer, nehmen die besondere Auszeichnung stellvertretend entgegen.

100 Jahre Freistaat Bayern

Der Bayerische Sportpreis wird seit 2002 von der Bayerischen Staatsregierung für herausragende sportliche Leistungen sowie an Personen und Initiativen verliehen, die sich in besonderer Weise um den Sport verdient gemacht haben. Bei der diesjährigen Verleihung liegt der Fokus wegen der Jubiläen 100 Jahre Freistaat und 200 Jahre Verfassungsstaat Bayern auf Athleten und Protagonisten, die bayerische Sportgeschichte schrieben.