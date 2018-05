Meisterschaftsfeier: "Jupp, danke schön" 15.000 Bayern-Fans feiern Heynckes zum Abschied

DFB-Pokalfinale am Vortag zwar verloren: 15.000 Fans feierten trotzdem Bayern-Trainer Heynckes am Münchner Marienplatz - unter anderem mit einem "Jupp, Jupp, Jupp"-Banner am Rathausbalkon. "Dass so viele hier sind, ist ja Wahnsinn!", bedankte sich der 73-Jährige, der sich jetzt endgültig in den Ruhestand verabschiedet.

"Ich habe das, was ich hier vorfinde, nicht erwartet", rief Heynckes den Bayern-Fans zu. Die Trainer-Ikone verlässt den Rekordmeister zwar nun endgültig, trotzdem - oder gerade deswegen - wurde er bei der Meisterschaftsfeier mit dem Hit "Wish You Were Here" seiner Lieblingsgruppe "Pink Floyd" verabschiedet.

"Wir hätten unserem Jupp gerne den perfekten Abgang geschenkt", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach der unerwarteten 1:3-Finalniederlage gegen Eintracht Frankfurt. Statt dem erhofften Triple reichte es in dieser Saison "nur" zum Meistertitel.

Bei Heynckes überwog am Sonntagnachmittag aber schon wieder der Stolz: "Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben über weite Strecken überragenden Fußball gespielt, den man auch im verwöhnten München lange nicht mehr gesehen hat", sagte er unter "Jupp"-Rufen. Dennoch sei es ein "bitterer Gang" zu den Fans mit dem Trostpreis Meisterschale gewesen, so Heynckes.

"Man muss es wohl machen"

So mancher Bayern-Spieler jedoch konnte auch einen Tag nach der "Riesen-Riesen-Niederlage" (Thomas Müller) seine Enttäuschung immer noch nicht verbergen:

"Ganz ehrlich: Ich brauch's nicht nach einem verlorenen Finale. Aber man muss es wohl machen." FCB-Verteidiger Mats Hummels

"Man steht mit einem Meistertitel da, der emotional schon im Februar geholt wurde - und dementsprechend ist die Ernüchterung extrem." FCB-Offensivmann Thomas Müller

Drastisch äußerte sich Rechtsverteidiger Joshua Kimmich:

"Die Bundesliga war so früh entschieden, dass wir wussten, es kommt auf die Champions League und den DFB-Pokal an. Wir haben keinen von beiden Titeln gewonnen. Von dem her ist es für mich persönlich eine brutal enttäuschende Saison." Joshua Kimmich

"Nächstes Jahr stehen wir hier mit mehr als einem Titel"

Nach dieser Saison mit "nur" einem Titel war es Rummenigge wichtig, die Verdienste von Heynckes zu betonen: "Es ist wichtig, dass man diesen Mann ehrt." Schließlich war es Heynckes, der als Trainer dem FC Bayern 2013 das einzige Triple der Vereinsgeschichte bescherte.

Arjen Robben dachte schon wieder an die Zukunft und kündigte - mit dem üblichen "Mia san mia"-Selbstverständnis - an: "Nächstes Jahr, das versprechen wir euch, stehen wir hier mit mehr als einem Titel." Heynckes' Nachfolger Niko Kovac weiß also spätestens jetzt, was er zu tun hat.