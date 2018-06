Unterwegs sein Von Zeitreisen und Weltreisen

STATIONEN erzählt von Zeitreisen und Weltreisen, von einer Stadt, die immer wieder ins Mittelalter eintaucht, von Menschen, die "Reisen nach innen" unternehmen und von „Weltreisen“, die ganz in die Nähe führen.

Das Frundsbergfest: Zeitreise ins Mittelalter

Mindelheim bereitet sich in diesem Jahr wieder auf eine ganz besondere Zeitreise vor. Alle drei Jahre verwandelt das Frundsbergfest die schwäbische Stadt in eine mittelalterliche Kulisse. Mit diesem Fest wird das Andenken an das große Rittergeschlecht Frundsberg gefeiert. Dieses Rittergeschlecht kam aus Schwaz in Tirol und übernahm 1467 Stadt und Herrschaft in Mindelheim. STATIONEN-Moderator Benedikt Schregle hilft bei den Vorbereitungen: dabei erhält er selbst in der Nähstube ein Mittelalterkostüm, wird im Armbrustschießen unterrichtet und er lässt sich die Festwagen erklären.

"Wer einmal infiziert ist, kommt nicht mehr davon los."

Moderator Benedikt bewundet die Mindelheimer-Türme auf einem Festwagen



Die Bürgerinnen und Bürger werfen sich in aufwendige Kostüme, stellen Schlachten nach, üben Tänze ein, werden zu Fahnenschwingern, Lanzenkämpfern und Armbrustschützen.

Herzstück des Fests sind die großen historischen Festumzüge: Kaiser und Edelleute, Bürger und Kaufleute, Handwerker und Bauern ziehen durch die Innenstadt.

Moderation: Benedikt Schregle