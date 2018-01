Golden Globes 2018 Die besten Serien sind weiblich

Mehr Frauen, mehr Vielfalt - Die kleinen Oscars zeigen 2018: Was im Film unmöglich scheint, ist im Fernsehen längst an der Tagesordnung.

Was tragen Sie heute Abend? Diese Standardfrage wird die Hollywood Elite beim Schaulaufen auf dem Roten Teppich der diesjährigen Golden Globe Awards geschlossen mit „Schwarz“ beantworten: Frauen wie Männer tragen schwarze Abendgarderobe - solidarisch mit Opfern sexueller Gewalt. Angestoßen hatten den stillen Protest Meryl Streep und die neue Initiative „Time’s Up“: gegründet von 300 einflussreichen Hollywood-Frauen pünktlich zur Award-Saison, um auf Geschlechterungerechtigkeit und sexuelle Belästigung aufmerksam zu machen und Betroffenen zu helfen.

„Time’s Up“ - Die Zeit ist rum – es muss sich was ändern: Das ist nicht nur das inoffizielle Motto der Golden Globes. Gerecht geht es in Hollywood noch lange nicht zu und das zeigt auch die Nominiertenliste bei den Golden Globes 2018 - obwohl die drei erfolgreichsten Filme des Jahres in den USA weibliche Heldinnen hatten. Eine davon ist die amerikanische Superheldin schlechthin: Wonder Woman.

"Wonder Woman" Darstellerin Gal Gadot wird durch die Award-Zeremonie führen, ebenso Emma Watson, die Heldin aus dem zweiterfolgreichsten Film des Jahres "Die Schöne und das Biest" und die Regisseurin Greta Gerwig – auch sie sind Teil der Initiative "Time’s Up". Gerwig lieferte 2017 mit ihrem Film "Lady Bird" ein von Kritikern überschwänglich gefeiertes Porträt einer Mutter-Tochter-Beziehung.

Vielfalt wird nur auf dem Fernsehbildschirm gewürdigt

"Lady Bird" ist zwar in der Kategorie bester Film nominiert, Gerwig selbst – trotz aller Lobeshymnen - aber nicht als Regisseurin.

Repräsentation sieht anders aus. Stattdessen freuen sich Spielberg, Nolan, del Toro und Scott, also die üblichen, männlichen und noch dazu weißen Verdächtigen auf eine Auszeichnung. Keine Frauen, keine People of Color.

Dabei beweisen fast alle Serien, die für den Golden Globe nominiert sind: Je diverser das Team hinter und vor der Kamera ist, umso besser und glaubwürdiger wird auch das Produkt. Ein Beispiel dafür ist Aziz Ansaris semi-autobiographische Comedyserie "Master of None".

Ansari spielt sich darin selbst: einen Comedian und Schauspieler in New York, der mit seiner kulturellen Herkunft und den Problemen als Mittzwanziger in der Großstadt hadert. Nun, in ihrer zweiten Staffel, ist "Master of None" erstmals für einen Award in der Kategorie Beste Comedy- oder Musicalserie nominiert. Sollte die Serie sich durchsetzen, wäre Ansari der erste amerikanisch-indische Schauspieler, dem das gelungen ist.

Die Konkurrenz ist hart. Und sie ist größtenteils weiblich: Neben "Black-ish" und "Will & Grace" sind das "Marvelous Mrs. Maisel" und "Smilf" – zwei ebenso hinreißend komische Serien aus den Federn von Autorinnen, mit weiblichen Hauptrollen über die absurden Seiten im Leben einer Singlemutter. Die titelgebende "Marvelous Mrs. Maisel" entdeckt Ende der 50er-Jahre ihr Talent als Stand-Up-Comedian, nachdem ihr Mann sie mit zwei Kindern sitzengelassen hat.

Die Auswahl der nominierten Serien sind ein Abbild der gesellschaftlichen Schieflage in der Frauen nach wie vor um gleichberechtigte Teilhabe ringen müssen. Keine Serie hat sich 2017 so dringend und real angefühlt wie die Adaption von Magaret Atwoods Dystopie "Handmaid's Tale" - Report einer Magd: Trumps Amerika, religiöser Fanatismus, das Erstarken patriarchaler und offen frauenfeindlicher Bewegungen – all das spiegelt sich in der Serie wieder.

Die Handmaids, oft weiß und aus gutem Hause, werden in der nahen Zukunft als Gebärmaschinen versklavt, ohne Rechte, ohne Wahl. Die Serie ist dreimal nominiert – für die großartige schauspielerische Leistung von Ann Dowd als sadistische Aufseherin und Elisabeth Moss als still rebellierende Desfred, sowie als beste Dramaserie.

Die besten Serien sind symptomatisch für Hollywood 2017

Die besten Serien sind 2017 oft die, die auch von Frauen geschrieben, erfunden und produziert wurden – mit facettenreichen Rollen, an denen es im Kino oft mangelt: Die Oscarpreisträgerinnen Nicole Kidman und Reese Witherspoon ließen deshalb den megaerfolgreichen Frauenroman "Big Little Lies” adaptieren – und lieferten nicht nur eine der besten Serien des Jahres, sondern auch herausragende Performances ab: Kidman als Anwältin und Mutter, durch deren perfekte Fassade sich langsam Risse ziehen, Witherspoon als unterforderte Hausfrau, deren Langeweile sich in übergriffiger Neugier äußert.

Auch diese Serie ist symptomatisch für das Jahr 2017 und gleich sechsmal im Rennen. Im Setting einer scheinbar seichten Krimistory zeichnet sie ein Bild von männlicher Dominanz, die aus dem Ruder läuft. Und von sich neu formierender Frauenfreundschaft - auch das sinnbildlich für die neue Solidarität – und Unabhängigkeit von Hollywoods Frauen. Kein Wunder - Auch Reese Witherspoon ist eine der Gründerinnen der Time's Up Initiative, sie setzt sich seit Jahren für Geschlechterparität in der Filmbranche ein.

Zwischen Frauenfreundschaft und Frauenfehde

Das frauenverachtende System Hollywood entlarvt wie keine andere Produktion – ob im Fernsehen oder Kino – die ebenfalls nominierte Anthologieserie "Feud: Bette and Joan” mit Susan Sarandon und Jessica Lange. "Feud" seziert die legendäre Hollywood-Frauenfehde zwischen den Diven Bette Davis und Joan Crawford auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren Anfang der 60er-Jahre.

2017 war ein wichtiges Jahr für Frauen in Hollywood: trotz, aber auch wegen #MeToo. Noch nie haben Hollywoods Frauen so viel Macht demonstriert und um Teilhabe gekämpft.

Frauen, das zeigen zumindest die besten Serien 2017, sind nicht mehr Stichwortgeber und Nebenfiguren, sondern kompliziert und komplex, mit Makeln, eigenen Zielen und Geschichten die Zuschauer bewegen. Diese Leistung honoriert die Jury der Golden Globes 2017 zumindest auf den Fernsehbildschirmen.

Bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Oscar-Jury auch die Film-Regisseurinnen zu würdigen weiß: Die Auswahl an fantastischen Filmen von Frauen war 2017 so groß wie nie. Die Zeit ist rum.