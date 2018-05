Orgelgeschichten: Audienz bei Ihrer Majestät

Orgelbau und -musik in Deutschland zählen seit Dezember 2017 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch in Bayern gibt es viele Orgeln: von uralten, imposanten Orgeln über marode gewordene bis hin zu Automaten, die eine Orgel bedienen. Eine Auswahl von Thibaud Schremser.

"Königin der Instrumente", so wird die Pfeifenorgel genannt. Kirchen und Konzertsäle füllt sie mit ihrem Klang – vom leisesten Flötenhauch bis zum mächtigen Fortissimo-Klangrausch.

Deutsche Orgeln zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe

Orgelbau und -musik in Deutschland zählen seit Dezember 2017 zur Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Auch in Bayern gibt es eine lange Orgeltradition, vielfältig in Historie und Gegenwart. Da gibt es Jahrhunderte alte Kirchenorgeln, erbaut von berühmten Meistern des Barock. Da gibt es Kirchengemeinden, deren Orgeln marode geworden sind, und die einen Orgelbauverein gründen, um das Geld für ein neues Instrument zusammen zu bekommen. Und es gibt Gemeinden, wo am Sonntag ein Automat die Orgeltasten drückt, denn der Organistennachwuchs ist rar.

Steckbriefe und Hörproben

Autor Thibaud Schremser hat vier Orgeln in Bayern ausgewählt – und die Organisten beziehungsweise auch einmal einen Automaten das Kirchenlied "Großer Gott wir loben dich" spielen lassen. Vergleichen Sie selbst – mit Hilfe von Steckbriefen und Hörproben.

Große Orgel im Dom zu Bamberg

gebaut 1977

Pedal und vier Manuale, 77 Register

Spielregister Marimba und Glockenspiel

gute akustische Lage wie ein Schwalbennest direkt über der Gemeinde

Hörbeispiel gespielt vom Domorganisten Markus Willinger

Rohlf-Orgel der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth

gebaut 1986

Pedal und zwei Manuale, 15 Register

besonders geeignet für das Spielen von Orgelmusik aus der Barockzeit

Hörbeispiel gespielt vom Professor für Orgel Matthias Neumann

Orgel von St. Ottilia in Absberg

gebaut 1975

Vorgängerorgel fiel 1969 einem Brand zum Opfer

Pedal und ein Manual, 10 Register

Hörbeispiel gespielt von der Organola, einem Automaten

Orgel der Stadtpfarrkirche Neunburg vorm Wald