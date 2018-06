Uniformen Von der Anziehungskraft der Uniform

"Is einfach scheena, wie wenn ebba herkommt, wo s hemd aussa steht und Jogginghose oder so. Schaut halt scheena us, wenn er in Uniform ist. A hemd is meistens taillierter. Betont an Körperbau: Broade Schultern. Und a Hemd macht an längeren Hals. Doppelkinn sieht man ned."