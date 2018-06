Raus aufs Land Tag des offenen Hofes: Bauernhöfe in Bayern laden ein

Wer noch nicht weiß, was er am Wochenende machen soll. Hier ein Tipp: Am 9. und 10. Juni öffnen in Bayern wieder viele Bauernhöfe ihre Tore für Besucher, um ihnen Einblicke in das Leben und Arbeiten von Bauernfamilien zu ermöglichen.

Von: Landwirtschaft und Umwelt