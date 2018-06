Lärmschutz Beschwerden über Kirchenglocken

Die Glocken gehören zur Kirche wie die Kirche zum Dorf - sollte man meinen. Doch immer wieder regen sich Menschen darüber auf, dass Glocken zu viel Lärm machen. Mancherorts führt das zu absurden Streitigkeiten.

Anwohnerin in Weyarn gegen Kirchenglocken

Weil ihr die Kirchenglocken im oberbayerischen Weyarn zu laut sind, hat sich eine Anwohnerin bei der Kirche beschwert. Dabei ist die Frau gerade erst nach Weyarn gezogen - ins Neubaugebiet neben der Kirche. Pater Stefan Havlik hat ihr eine klare Absage via Facebook erteilt.

"Der Weyarner Neubürgerin, die uns aufgefordert hat, das Geläut der Stiftskirche einzustellen, weil sie das Geräusch störe, habe ich mitgeteilt: 'Ihrer Forderung wird in dreifacher Weise entsprochen: nicht, gar nicht und überhaupt nicht.'" Facebook-Post von Pater Stefan Havlik

Lärmschutzvorgaben für Kirchenglocken

Das liturgische Läuten, das zum Gebet und zu Gottesdiensten ruft, unterliegt praktisch keiner Beschränkung. Das weltliche Läuten, das die Uhrzeit anzeigt, darf dagegen tagsüber maximal 85 Dezibel laut sein und nachts maximal 60 Dezibel. Je nach Lage im Ort muss der nächtliche Stundenschlag sogar noch leiser sein.

Messung bei Beschwerden

Das Landratsamt ist dafür zuständig, ob der Lärmschutz, also die Emissionsgrenzen eingehalten werden. Beschweren sich Bürger, dass Kirchenglocken zu laut sind, muss die Behörde nachmessen.

Holzkirchner Kirchenglocken jetzt leiser

Ein Bürger hatte sich über die Lautstärke der St. Josefs Glocken in Holzkirchen beschwert. Tatsächlich war der nächtliche Stundenschlag zu laut und musste daraufhin leiser gemacht werden. Dank eines kleineren Hammers sind die Glocken nachts nicht mehr so laut. Außerdem ist das Gebetsläuten verschoben worden: an Sonn- und Feiertagen von 7 Uhr auf 8 Uhr.

Beschwerden wegen fehlendem Glockenschlag

Aufgrund einer Beschwerde hat ein Pfarrmitarbeiter in Rottach-Egern am Tegernsee das Läuten in der Früh abgestellt. Doch das zog eine weitere Beschwerde nach sich - und zwar weil ein anderer Anwohner vom fehlenden Glockengeläut immerzu aufwachte. Jetzt läuten die Glocken wieder, pünktlich um 7 Uhr zum Morgengebet. - Des einen Freud, des anderen Leid.