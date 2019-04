Leuchtende Nachtwolken Eisiges Licht in heller Mai-Nacht

Im Mai haben Sie erstmals wieder die Chance, leuchtende Nachtwolken am Himmel zu entdecken. Nur in den Sommernächten ist der silbrig-blaue Schimmer zu sehen - und nur selten. Die schönsten Bilder leuchtender Nachtwolken, wann Sie die besten Chancen haben und wie dieses Phänomen entsteht: all das finden Sie hier.

Von: Heike Westram