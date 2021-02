Größter Vollmond des Jahres Vollmond am 27. April 2021

Am 27. April 2021 scheint der größte Vollmond des Jahres am Himmel - in vielen Schlagzeilen ein "Supermond". Er teilt sich den 1. Platz mit dem Vollmond am 26. Mai. Aber warum ist der Vollmond mal größer, mal kleiner?

"Nur" 357.378 Kilometer ist der Vollmond am 27. April 2021 von der Erde entfernt, fast 30.000 Kilometer näher als im Durchschnitt. Denn die Bahn des Mondes um die Erde ist nicht kreisrund, sondern leicht elliptisch. Daher ist er der Erde mal näher, mal ferner und am Firmament entsprechend mal größer, mal kleiner.

Der genau Vollmondtermin ist allerdings schon zwölf Stunden vorher - am frühen Morgen um halb sechs Uhr, eine Stunde, bevor der Vollmond untergeht. Abends ist er zwar uns etwas näher, aber schon nicht mehr ganz voll.

Vollmond in Erdnähe größer und vor allem heller

Erdnähe und Erdferne der elliptischen Mondbahn Im Mittel ist der Mond 384.400 Kilometer von der Erde entfernt und erscheint am Firmament als Scheibchen mit einem scheinbaren Durchmesser von 32 Bogenminuten - etwa einem Viertel Fingerbreit an Ihrem ausgestreckten Arm. Alle vier Wochen erreicht er auf seiner elliptischen Bahn das Perigäum, den erdnächsten Punkt.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Dann ist die Mondscheibe manchmal über zwei Bogenminuten größer - im Extremfall sieben Prozent mehr im Durchmesser. Zwei Wochen darauf erreicht der Mond den entferntesten Punkt, das Apogäum, und wird um etwa zwei Bogenminuten kleiner als im Schnitt - bis zu sieben Prozent weniger. Am 27. April wird unser Mond einen scheinbaren Durchmesser von 33,4 Bogenminuten erreichen, ebenso am 26. Mai 2021, wenn er wieder zu Vollmond im Perigäum steht, noch 67 Kilometer näher als am 27. April.

Kleinster vs. größter Vollmond Der Unterschied zwischen dem größtmöglichen und dem kleinstmöglichen Vollmond - 14 Prozent - entspricht etwa dem Unterschied zwischen einer 1-Euro-Münze und einer 2-Euro-Münze. Das könnte man deutlich wahrnehmen - wenn beide Monde nebeneinander am Abendhimmel stünden. Ohne den direkten Vergleich ist fürs bloße Auge die Größe der Mondscheibe nicht einschätzbar. Ob wir den Mond als besonders groß empfinden, wird weniger von seiner tatsächlichen Größe beeinflusst, sondern eher von Faktoren wie der Horizontnähe und der dadurch hervorgerufenen Mondtäuschung.

Was Sie vielleicht wahrnehmen, wenn Sie nicht gerade in der Stadt leben: Ein Supermond ist deutlich heller! Dreißig Prozent mehr Licht kommt von einem erdnahen Vollmond als von einem erdfernen bei uns an. Weil er im Durchmesser um 14 Prozent größer ist, ist seine Fläche um fast dreißig Prozent größer - und entsprechend heller ist er. Aber am ehesten ist die Wirkung eines nahen Vollmondes indirekt zu spüren: bei den Gezeiten.

Je näher, desto anziehender

Je näher der Mond, desto höher ist auch seine Anziehungskraft. Wenn der Mond der Erde so nahe kommt, kann das auch zu Springfluten führen. Und die Anziehungskraft des Mondes bewegt auf der Erde das Wasser - die Gezeitenkraft.

Starke Gezeitenkräfte verformen die Erde

Als Springflut oder Springtide bezeichnet man eine besonders hohe Flut und eine besonders niedrige Ebbe. Etwa alle 14 Tage – bei Vollmond und Neumond – stehen Mond, Erde und Sonne in einer Linie. Dann ist auch die Anziehungskraft des Mondes stärker. Das Hochwasser läuft dann einige Zentimeter höher auf als normal, das Niedrigwasser etwas niedriger. Normalerweise ist eine solche Springtide eher unauffällig. An Meerengen und Flussmündungen kann sie deutlich zu spüren sein, oder wenn auflandiger Wind den Wasserstand noch erhöht.

Auch die Erdkruste wird durch die Gezeitenkräfte etwas verformt, allerdings nicht so stark, dass es dadurch zu Erdbeben kommen könnte.

Vollmond in Erdnähe ist keine Seltenheit

Alle 27,55 Tage erreicht der Mond sein Perigäum, alle 29,53 Tage ist Vollmond - einmal alle 13,6 Monate ist der Vollmond zugleich auch in Erdnähe. Von einem Supermond zum nächsten vergeht also nur etwas über ein Jahr.

Manch ein "Supermond" ist mehr super als die anderen

Der Vollmond vom 14. November 2016 Der Abstand des Mondes zur Erde ist aber auch bei jedem Perigäum ein wenig anders. Rekordhalter ist derzeit der Vollmond vom 14. November 2016. "Nur" 356.510 Kilometer war dieser Vollmond von der Erde entfernt. Er war der nächste Vollmond für mehrere Jahrzehnte.

So nah war uns der Vollmond zuletzt am 26. Januar 1948. Und erst am 13. Januar 2036 wird unser Nachbar im All der Erde mit 356.531 Kilometer ähnlich nahe kommen. Einen näheren und größeren Vollmond gibt es erst wieder am 6. Dezember 2052, der ist dann nur 356.429 Kilometer entfernt.

Rekordhalter der Supermonde

Der Rekordhalter des Jahrtausends war noch über fünfzig Kilometer näher: Am 4. Januar 1912 war der Vollmond nur 356.375 Kilometer von der Erde entfernt - näher als alle Vollmonde tausend Jahre davor und tausend Jahre danach. Aber warum ist der eine Supermond näher als der andere?

Bei Vollmond oder Neumond besonders nah

Der Mond kommt uns natürlich nicht nur als Vollmond nah, sondern ganz regelmäßig auch als Neumond, Mondsichel, Halbmond - in jeder beliebigen Phase. Die Ellipse der Mondbahn ist immer unterschiedlich und mal ist der Abstand bei Erdnähe größer, beim nächsten Mal kleiner. Besonders extrem fallen Perigäum oder Apogäum aber immer dann aus, wenn ausgerechnet der Vollmond oder Neumond in Erdferne oder Erdnähe stehen. Der kleinste Abstand des Mondes zur Erde in einem Jahrzehnt ist eben nie bei Halbmond, sondern immer bei Neu- oder Vollmond.

Denn bei Neumond wie bei Vollmond stehen Sonne, Erde und Mond in genau einer Reihe. Dann addieren sich die Graviationskräfte der Körper und zerren derart aneinander, dass die Ellipse der Mondbahn gedehnt und ein wenig "verzogen" wird. Dann fällt die Erdnähe besonders klein aus, die Erdferne dagegen größer als normal. Eine Rolle spielt dabei auch, wie nah oder fern die Erde in dem Moment der Sonne ist. Denn die zieht dann zusätzlich noch unterschiedlich stark an Erde und Mond.

Ist die Erde besonders weit von der Sonne entfernt, während der Vollmond gerade in Erdnähe ist, ist der Abstand besonders klein. Das Apogäum des Mondes fällt dagegen besonders groß aus, wenn es der Neumond ist, der sich in Erdferne befindet, während die Erde aber gerade möglichst nah bei der Sonne steht.