Meteore im November Wann Sternschnuppen funkeln

Im November sind drei größere Meteor-Schwärme aktiv, darunter einer, der für ein wahres Feuerwerk sorgen kann. Gleich in den ersten Novembernächten geht es los, wenn auch noch etwas verhalten. Zur Monatsmitte könnten - in mondfreien Nächten - große Leuchtkugeln auftreten. Und eine Woche später stürmen Sternschnuppen aus dem Löwen übers Firmament.

Sternschnuppen sind schnell

Zu Monatsbeginn sind noch einzelne Orioniden zu sehen. Der Höhepunkt dieses Meteor-Schwarms war bereits im Oktober, doch bis zum 7. November funkt es immer wieder. Und das weitestgehend ungestört vom Mond, der anfangs erst kurz nach Mitternacht, dann immer später gegen Morgen aufgeht.

Die Orioniden scheinen aus dem Sternbild Orion zu kommen, das sich ab zehn Uhr abends im Osten zeigt und bis in die Morgenstunden zu sehen ist. In Wirklichkeit stammen die Orioniden vom Schweif des Halleyschen Kometen. Die Sternschnuppen flitzen mit erstaunlichen sechzig Kilometern pro Sekunde über den Himmel.

Zwei Ströme aus dem Stier

In der ersten November-Hälfte kommen auch die Tauriden zu Besuch: Zwei Meteorströme, die viele Nächte lang für ein leises Funkeln sorgen. Ursprünglich waren die Tauriden ein einziger Schwarm, Schweifspuren des Kometen 2P/Encke. Doch Jupiters starke Gravitation hat die Schweifspuren so weit auseinandergezogen, dass man heute die Nördlichen von den Südlichen Tauriden unterscheidet.

Für den Otto-Normal-Sternschnuppenzähler ist das egal: Beide Schwärme sind zur gleichen Zeit in der gleichen Himmelsregion unterwegs. Ihre Radianten, die scheinbaren Ausstrahlungspunkte, liegen im Sternbild Stier (Taurus), das bereits gegen sieben Uhr abends im Osten aufgeht. Da ist der Himmel im November schon stockfinster. Wenn gegen Mitternacht beide Radianten hoch am Himmel stehen, können Sie die meisten Meteore entdecken.

Langer Höhepunkt der Meteorschauer

Scheinbarer Ausstrahlungspunkt

Beide Ströme sind seit Anfang Oktober aktiv. Die Südlichen Tauriden hatten schon im Oktober ihren Höhepunkt. Doch das Funkeln hört nicht auf: Nacht für Nacht sind Sternschnuppen zu sehen - und es werden langsam mehr. Die Tauriden haben ein sogenanntes "flaches Maximum": Etwa zehn Tage lang, bis Mitte November, ist ihre Aktivität deutlich erhöht: Etwa fünf Sternschnuppen sind pro Stunde unterwegs, in manchen Jahren auch zwanzig Sternschnuppen pro Stunde. Offizieller Höhepunkt der Nördlichen Tauriden ist am 12. November - doch der unterscheidet sich nicht merklich von der Sternschnuppen-Aktivität in den Nächten davor und danach.

In diesem Jahr ungetrübtes Vergnügen

In diesem Jahr sind die Bedingungen für die Tauriden erstklassig, denn kein Mondlicht stört: Neumond ist am 7. November. Die Nächte davor taucht nur morgens eine dünne Mondsichel auf, die Nächte danach nur am frühen Abend.

Manchmal viele Leuchtkugeln

Ein Bolide

Die Tauriden kommen zwar sehr vereinzelt, doch mit sehenswerten Sternschnuppen. Denn sie haben manchmal große Leuchtkugeln im Gepäck, sogenannte Boliden. In manchen Jahren überraschen sie mit einer hohen Zahl an besonders hellen, auffälligen Feuerbällen, die mehrere Tage lang auftreten - zuletzt im Jahr 2005.



Die Tauriden sind sehr helle und mit rund dreißig Kilometern pro Sekunde langsame Schnuppen - ideal zum Fotografieren. Bis Dezember werden Sie immer wieder vereinzelte Tauriden sehen.

Tipps zum Fotografieren von Sternschnuppen Zeit, Geduld & Übung Sternschnuppen sind mit 35 bis 70 km/s ausgesprochen schnelle Objekte und daher schwer zu fotografieren. Bringen Sie Zeit und Geduld mit, um sich mit der Kamera erst einmal auf die Nachtfotografie "einzuschießen". Hier ein paar Tipps, falls Sie die Jagd mit der Kamera versuchen wollen. zur Bildergalerie mit Informationen Sternschnuppe erwischt? Schicken Sie uns Ihre Fotos! [] Ausrüstung Nachtfotografien müssen Sie so lange belichten, dass Sie die Bilder nicht mehr aus der Hand machen können.

Verwenden Sie Stativ und Fernauslöser (oder den Selbstauslöser), um die Bilder nicht zu verwackeln.

Sie benötigen eine Kamera, bei der Sie den Blitz ausschalten und Belichtungszeiten manuell einstellen können.

Benutzen Sie ein Objektiv mit möglichst kurzer Brennweite (Weitwinkel). ... und dann Licht, Licht, Licht Sternschnuppen sind ausgesprochen lichtschwach. Um sie überhaupt abzulichten, hilft nur eins: So viel Licht wie möglich muss auf den Film! Die übrigen Objekte wie Bäume, Sterne etc. werden Sie damit überbelichten, allerdings sollte der Himmel dabei nicht allzu hell werden.

lange Belichtungszeiten wählen (bis zu 3 Minuten und mehr!)

Blende weit öffnen (kleine Blendenzahl)

hohe ISO-Werte einstellen

Alter Kometendreck

Am 6. November beginnt das eigentliche Schnuppen-Highlight: Bis zum 30. November sind die Leoniden aktiv, die in manchen Jahren sensationelle Schauer hervorbringen. Ihren Namen tragen die Sternschnuppen, weil sie aus dem Löwen (Leo) zu entströmen scheinen, der nach elf Uhr abends im Osten aufgeht. Eigentlich stammen sie aber vom Kometen 55P/Temple-Tuttle, der alle 33 Jahre um die Sonne kreist.

Manches Jahr Tausende Schnuppen

Blick auf den Leoniden-Radianten

Ist die Schweifspur des Kometen frisch, werden die Leoniden zu einem der schönsten Schauer des Jahres: Hunderte, ja bis zu Tausende der winzigen Schnuppen können dann pro Stunde herabregnen. 1998 war der Komet zuletzt der Sonne nah, in den Jahren von 1994 bis 2003 waren die Leoniden dadurch spektakulär. Doch 55P/Temple-Tuttle wird leider erst 2031 wieder bei der Sonne auftauchen. Daher ist für die Leoniden in diesem Jahr kein besonderes Schauspiel vorhergesagt. In "normalen" Jahren wie diesem regnet es immerhin zehn bis zwanzig Sternschnuppen pro Stunde. Und dieser Meteor-Strom ist so variabel - genau weiß man's nie. Sie müssen schnell schauen, um die Leoniden zu zählen, denn mit siebzig Kilometern pro Sekunde (250.000 Kilometern pro Stunde) sind sie sehr schnelle Sternschnuppen.

Höhepunkt der Leoniden kaum vom Mond gestört

Hier liegt der Radiant der Leoniden

Abends am 17. November haben die Leoniden ihren Höhepunkt. Um halb zwölf Uhr nachts trifft die Erde auf die Hauptspur des Meteorstroms. Dann steht zwar der Mond noch am Himmel, doch wird er nur wenig stören: Seine abnehmende Scheibe sinkt gerade zum Horizont im Westen, während der Löwe im Osten aufgeht. Um halb zwei Uhr geht der Mond ganz unter, dann stört kein Licht mehr bei der Sternschnuppen-Suche. Zu der Uhrzeit hat auch der Löwe mit dem Radianten der Leoniden eine gute Höhe erreicht.

Da der Mutterkomet der Meteore seit Langem die Sonne immer wieder umkreist, besteht der Leoniden-Strom aus unterschiedlichen Schweifspuren, von denen manche viele Jahrhunderte alt sind. Die Berechnungen für solche einzelnen Spuren sind etwas unsicher, doch demnach könnte es in diesem Jahr in den drei Nächten nach dem eigentlichen Leoniden-Höhepunkt noch kleinere Submaxima geben. Der Mond erschwert Ihnen die Beobachtung allerdings, da er Nacht für Nacht eine gute Stunde später untergeht.

Sternschnuppen-Infos Wie viel Sie sehen Die maximalen Fallraten, in Fachliteratur als ZHR angegeben, sind eine theoretische Größe. Die könnten Sie dann sehen, wenn der Radiant eines Meteorschauers senkrecht über Ihnen im Zenit wäre. Ist er tiefer, sinkt die Zahl deutlich.

Und: Etwa ein Drittel des Himmels können Sie mit dem Blick umfassen. Sternschnuppen außerhalb dieses Drittels entgehen Ihnen. <!-- --> Der Radiant: Woher Sternschnuppen wirklich kommen [Sterngucker]

<!-- --> International Meteor Organization IMO [imo.net] Was sind Sternschnuppen? Kreuzt die Erde eine alte Schweifspur eines Kometen, bringen deren winzige Staubteilchen beim Eintritt die Erdatmosphäre zum Glühen: Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit regen die Teilchen die Atome unserer Atmosphäre zum Leuchten an. Was Sie am Nachthimmel aufblitzen sehen, ist also meist nicht das Teilchen selbst, sondern nur ein "Leuchtkanal" - die Bewegungsspur der Sternschnuppe. Auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne begegnet die Erde immer wieder den gleichen Kometenspuren, daher treten viele Meteor-Schwärme periodisch zum gleichen Datum auf. Meteor oder Meteorit? Ein Meteor ist der Lichtstrahl, der entsteht, wenn ein Himmelskörper in die Erdatmosphäre eintritt und mit seiner kinetischen Energie deren Atome zum Leuchten anregt. Das Wort stammt vom griechischen metéōron ab, der "Himmelserscheinung". Den eintretenden Körper, der diese Leuchterscheinung verursacht, nennt man Meteoroid (gelegentlich auch Meteorid). Als Meteoriten werden die Bruchstücke bezeichnet, die tatsächlich am Erdboden anlangen.

Sternschnuppen werden von Körpern verursacht, die so klein sind (zwischen einem Millimeter und einem Zentimeter), dass sie vollständig in der Erdatmosphäre verglühen. Wir nehmen nur deren Lichtstrahl wahr: Meteore. zum Thema Kometen, Asteroiden & Meteoriten: Kleine Wilde aus dem All []

Zeitangaben im "Sternenhimmel" Auf- und Untergangszeiten für Bayern Alle Zeitangaben sind für den Standort München berechnet. Insbesondere bei Auf- und Untergangszeiten müssen Sie für andere Orte in Bayern oder Deutschland einige Minuten hinzuzählen oder abziehen.

Faustregel: Pro Längengrad ostwärts ziehen Sie vier Minuten ab, westwärts zählen Sie pro Grad vier Minuten dazu.

Die Abweichung pro Breitengrad ist dagegen abhängig von Jahreszeiten und Himmelsrichtung des beobachteten Objekts. Im extremsten Fall - etwa dem Sonnenaufgang im Winter - weichen die Zeiten im äußersten Norden Deutschlands um etwa eine halbe Stunde ab. <!-- --> Umrechnung der Auf- und Untergangszeiten für andere Standorte [Sterngucker]