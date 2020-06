Meteore im Juni Wann Sternschnuppen funkeln

Sommernächte voller Sternschnuppen? Diesem Ruf wird der Juni leider nicht gerecht. Die Erde trifft zwar in diesem Monat auf rund ein Dutzend Meteorströme, davon merken wir allerdings wenig: Die beiden stärksten, die Arietiden und Beta Tauriden, lassen zwar zig Sternschnuppen pro Stunde regnen, aber im hellen Tageslicht. Die nachtaktiven Sternschnuppen-Schwärme bringen dagegen meist nur eine Handvoll Meteore in der Stunde. Und einer ist ganz verschwunden: Die Juni-Lyriden wurden seit vielen Jahren nicht mehr gesichtet.

Sternschnuppen sind schnell

Der Juni hat erst zum Monatsende hin etwas für Sternschnuppen-Sucher zu bieten: das Maximum der Juni-Bootiden. Allerdings ist dieser Meteorschauer nur sehr selten wahrnehmbar. Von 1927 bis 1998 wurde er überhaupt nicht gesichtet, seither nur wenige Male - dann jedoch manchmal mit einem regelrechten Ausbruch: Fünfzig bis hundert Sternschnuppen pro Stunde!

Höhepunkt des Meteorstroms

Sternschnuppen-Radiant

In "schlechten" Jahren fallen aber selbst zum Höhepunkt der Sternschnuppen in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni nur ein bis zwei Meteore pro Stunde. Hoffen wir auf eine Überraschung in diesem Jahr. Der Mond stört diesmal nur wenig: Er steht gegen Mitternacht schon tief im Westen und geht gegen halb zwei Uhr unter. Sollten Sie früher am Abend auf Sternschnuppenjagd gehen, können Sie versuchen, das Mondlicht durch eine Hauswand oder ähnliches abzuschirmen.

Sternschnuppen aus dem Bärenhüter

Juni-Bootiden aus dem Bärenhüter

Der Radiant des Schauers, von dem die Sternschnuppen auszugehen scheinen, liegt für Bayern günstig: Er befindet sich beim Bärenhüter, der gegen Mitternacht fast im Zenit steht, senkrecht über Ihnen. Dann wandert er langsam nach Nordwesten, wo er morgens untergeht. Ein so hoch stehender Radiant sorgt dafür, dass wir hier in Bayern die meisten der Sternschnuppen, die unterwegs sind, auch wirklich sehen können.

Tipps zum Fotografieren von Sternschnuppen Zeit, Geduld & Übung

Ausrüstung

Ausrüstung

... und dann Licht, Licht, Licht Zeit, Geduld & Übung Sternschnuppen sind mit 35 bis 70 km/s ausgesprochen schnelle Objekte und daher schwer zu fotografieren. Bringen Sie Zeit und Geduld mit, um sich mit der Kamera erst einmal auf die Nachtfotografie "einzuschießen". Hier ein paar Tipps, falls Sie die Jagd mit der Kamera versuchen wollen. Ausrüstung Nachtfotografien müssen Sie so lange belichten, dass Sie die Bilder nicht mehr aus der Hand machen können.

Verwenden Sie Stativ und Fernauslöser (oder den Selbstauslöser), um die Bilder nicht zu verwackeln.

Sie benötigen eine Kamera, bei der Sie den Blitz ausschalten und Belichtungszeiten manuell einstellen können.

Benutzen Sie ein Objektiv mit möglichst kurzer Brennweite (Weitwinkel). ... und dann Licht, Licht, Licht Sternschnuppen sind ausgesprochen lichtschwach. Um sie überhaupt abzulichten, hilft nur eins: So viel Licht wie möglich muss auf den Film! Die übrigen Objekte wie Bäume, Sterne etc. werden Sie damit überbelichten, allerdings sollte der Himmel dabei nicht allzu hell werden.

lange Belichtungszeiten wählen (bis zu 3 Minuten und mehr!)

Blende weit öffnen (kleine Blendenzahl)

hohe ISO-Werte einstellen

Alte Schweifspuren eines Kometen

Ob die Juni-Bootiden in diesem Jahr überhaupt auftreten, lässt sich allerdings nicht vorhersagen. Die Sternschnuppen entstammen Schweifresten vom Kometen 7P/Pons-Winnecke, der alle sechseinhalb Jahre einmal der Sonne nahe kommt. Das war zuletzt im Januar 2015 der Fall. Doch offenbar hat er dabei keine für uns erreichbaren Staubreste hinterlassen. Denn während der Komet früher weit innerhalb der Erdbahn seinen sonnennächsten Punkt erreichte, hat ihn Jupiters Schwerkraft inzwischen so stark beeinflusst, dass der sonnennächste Punkt von 7P/Pons-Winnecke vermutlich außerhalb der Erdumlaufbahn liegt. Seine neueren Schweifspuren werden wir daher überhaupt nicht mehr kreuzen.

Ob wir in diesem Juni eine oder gar gleich mehrere Schweifspuren von 7P/Pons-Winnecke aus der "guten alten Zeit" kreuzen, ist nicht bekannt. Die Juni-Bootiden bleiben also spannend: Vielleicht funkelt's, vielleicht nicht.

Ein Monat voller Mini-Schwärme

Daneben treffen im Juni noch zehn weitere Meteorströme ein. Allerdings mit so geringer Aktivität, dass pro Stunde meist nur ein oder zwei Sternschnuppen auftauchen. Doch das fast den ganzen Monat lang. Also halten Sie die Augen offen, Sie werden bestimmt die eine oder andere Sternschnuppe sichten. Das lohnt sich doppelt, denn im Juni besteht die Chance, auch einmal die seltenen leuchtenden Nachtwolken zu sehen.

Zeitangaben im "Sternenhimmel" Auf- und Untergangszeiten für Bayern Alle Zeitangaben sind für den Standort München berechnet. Insbesondere bei Auf- und Untergangszeiten müssen Sie für andere Orte in Bayern oder Deutschland einige Minuten hinzuzählen oder abziehen.

Faustregel: Pro Längengrad ostwärts ziehen Sie vier Minuten ab, westwärts zählen Sie pro Grad vier Minuten dazu.

Die Abweichung pro Breitengrad ist dagegen abhängig von Jahreszeiten und Himmelsrichtung des beobachteten Objekts. Im extremsten Fall - etwa dem Sonnenaufgang im Winter - weichen die Zeiten im äußersten Norden Deutschlands um etwa eine halbe Stunde ab. <!-- --> Umrechnung der Auf- und Untergangszeiten für andere Standorte [Sterngucker]