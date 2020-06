Meteore im Juli Mehrere Sternschnuppen-Schwärme zugleich

Anfang Juli flitzen sie nur vereinzelt, dann tauchen die ersten Sternschnuppen der Perseiden in der Sommernacht auf. In den letzten Julinächten tun sich mehrere Meteorströme zusammen und schicken reichlich Sternschnuppen.

In den ersten Julinächten sind Sternschnuppen noch rar und es ist auch nur kurze Zeit dunkel genug, um Meteore flitzen zu sehen. Zur Monatsmitte erhöhen sich Ihre Chancen auf Sternschnuppen allmählich, denn dann sind schon die ersten Perseiden unterwegs und der Mond stört nicht. Die beste Zeit für Wünschewünscher ist im Juli zum Monatsende, wenn die Nächte länger sind: Dann streifen drei größere Ströme unseren Nachthimmel - und das auch noch fast gleichzeitig. Allerdings verdirbt dann helles Mondlicht abends die Sternschnuppen-Suche. Es bleiben die Morgenstunden.

Drei Sternschnuppenströme auf einmal

Ende Juli erreichen die Südlichen Delta-Aquariden ihren Höhepunkt. Sie sind nach dem Wassermann (Aquarius) benannt, in dem ihr Radiant liegt: Von hier scheinen die Sternschnuppen auszuströmen. Vom 12. Juli bis zum 23. August ist dieser Meteorstrom aktiv, mit hohen Fallraten vom 29. bis 31. Juli. Der Höhepunkt der Südlichen Delta-Aquariden ist am 30. Juli: 25 recht flotte Sternschnuppen pro Stunde flitzen dann durch die Nacht.

Ausstrahlungspunkt (Radiant) eines Meteor-Stroms

Dazu kommen noch ein paar vereinzelte Sternschnuppen der Piscis-Austriniden aus dem Südlichen Fisch, die am 28. Juli zu ihrem Höhepunkt etwa fünf Sternschnuppen pro Stunde schicken. Doch der Radiant dieser eher blassen Meteore liegt noch unter dem Wassermann dicht am Horizont, weswegen wir in Bayern nur einzelne von ihnen zu Gesicht bekommen.

Die beste Beobachtungszeit für beide Meteorströme ist nach Mitternacht. Der Radiant der Juli-Aquariden hat dann fast seinen höchsten Punkt über dem Horizont erreicht. Für die Piscis-Austriniden gilt: je später, desto besser - bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Und gerade die frühen Morgenstunden sind in diesem Jahr auch besonders günstig, denn der zunehmende Mond bleibt leider bis nach Mitternacht am Himmel. In der Nacht auf den 29. Juli geht er erst nach ein Uhr unter, die folgenden Nächte je eine gute halbe bis Dreiviertelstunde später.

Ein Bolide

Direkt darauf hat noch ein dritter Sternschnuppenstrom sein Maximum: Die Alpha-Capricorniden sind ab dem 3. Juli aktiv und erreichen am 30. Juli ihren Höhepunkt, der bis zum 31. Juli dauern kann. Dann stört leider das Mondlicht schon bis nach zwei Uhr. Die Alpha-Capricorniden schicken nur rund fünf Sternschnuppen in der Stunde, in Ausnahmejahren zehn. Doch diese Meteore sind sehenswert: Sie leuchten hell in gelbem Licht und sind relativ langsam unterwegs. Manche erscheinen wie richtige Feuerbälle und ziehen eine lange Bahn hinter sich her: sogenannte Boliden.

Aus dem Steinbock

Von den schnellen Delta-Aquariden lassen sich die langsamen Capricorniden eigentlich nur durch ihre Geschwindigkeit unterscheiden, denn der scheinbare Ausstrahlungspunkt beider Sternschnuppenströme liegt dicht beieinander. Eine Karte finden Sie weiter oben auf dieser Seite.

Die Alpha-Capricorniden kommen scheinbar aus dem Sternbild Steinbock (lat: Capricornus), das im Juli etwa um elf Uhr abends im Südosten aufgeht, bald gefolgt vom Wassermann. Gegen Mitternacht steht dann der scheinbare Ausstrahlungspunkt beider Sternschnuppen-Schwärme hoch genug am Himmel für die Suche.

Tipps zum Fotografieren von Sternschnuppen Zeit, Geduld & Übung

Ausrüstung

Sternschnuppen sind mit 35 bis 70 km/s ausgesprochen schnelle Objekte und daher schwer zu fotografieren. Bringen Sie Zeit und Geduld mit, um sich mit der Kamera erst einmal auf die Nachtfotografie "einzuschießen". Hier ein paar Tipps, falls Sie die Jagd mit der Kamera versuchen wollen. zur Bildergalerie mit Informationen Sternschnuppe erwischt? Schicken Sie uns Ihre Fotos! [] Ausrüstung Nachtfotografien müssen Sie so lange belichten, dass Sie die Bilder nicht mehr aus der Hand machen können.

Verwenden Sie Stativ und Fernauslöser (oder den Selbstauslöser), um die Bilder nicht zu verwackeln.

Sie benötigen eine Kamera, bei der Sie den Blitz ausschalten und Belichtungszeiten manuell einstellen können.

Benutzen Sie ein Objektiv mit möglichst kurzer Brennweite (Weitwinkel). Sternschnuppen sind ausgesprochen lichtschwach. Um sie überhaupt abzulichten, hilft nur eins: So viel Licht wie möglich muss auf den Film! Die übrigen Objekte wie Bäume, Sterne etc. werden Sie damit überbelichten, allerdings sollte der Himmel dabei nicht allzu hell werden.

lange Belichtungszeiten wählen (bis zu 3 Minuten und mehr!)

Blende weit öffnen (kleine Blendenzahl)

hohe ISO-Werte einstellen

Eine Perseiden-Sternschnuppe

Dazwischen flitzen auch immer schon ein paar ganz berühmte Sternschnuppen: Um den 17. Juli beginnt der Perseiden-Schauer. Zu seinem Maximum fliegen hundert bis dreihundert Schnuppen pro Stunde - doch das ist erst in der Nacht zum 13. August - zum Glück in diesem Jahr nur wenig vom Mond gestört. Bis zum 24. August blitzen die berühmten Schnuppen immer wieder auf.

Daneben gibt es im Juli noch einige sehr schwache Ströme, die sich so sehr überschneiden, dass Sie in dunklen, mondfreien Nächten sicher oft die eine oder andere Sternschnuppe sehen werden. Also schnappen Sie sich Ihre Wunschliste und eine Decke - und viel Spaß beim Zählen! Vielleicht sehen Sie bei der Gelegenheit die schöne Sommer-Milchstraße oder entdecken die so seltenen leuchtenden Nachtwolken, die im Juli manchmal auftreten.

Meteor, Meteoroid oder Meteorit? Ein Meteor ist der Lichtstrahl, der entsteht, wenn ein Himmelskörper in die Erdatmosphäre eintritt und mit seiner kinetischen Energie deren Atome zum Leuchten anregt. Das Wort stammt vom griechischen metéōron ab, der "Himmelserscheinung". Den eintretenden Körper, der diese Leuchterscheinung verursacht, nennt man Meteoroid (gelegentlich auch Meteorid). Als Meteoriten werden die Bruchstücke bezeichnet, die tatsächlich am Erdboden anlangen.



Sternschnuppen werden von Körpern verursacht, die so klein sind (zwischen einem Millimeter und einem Zentimeter), dass sie vollständig in der Erdatmosphäre verglühen. Wir nehmen nur deren Lichtstrahl wahr: Meteore. zum Thema Kleine Wilde aus dem All: Kometen, Asteroiden & Meteoriten []