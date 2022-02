Meteor-Schauer & Sternschnuppen im April Lyriden im Mondlicht

Endlich: Die lange Zeit ohne merkliche Sternschnuppen ist vorbei! Februar und März hatten kaum ein Funkeln zu bieten, aber ab April flitzen wieder Sternschnuppen über den Sternenhimmel. Der Meteorstrom der Lyriden ist in der zweiten Monatshälfte aktiv - und ist in manchen Jahren überraschend prächtig. Doch in diesem Jahr funkt leider der Mond mit seinem hellen Licht etwas dazwischen.

Lyriden-Sternschnuppen können Sie in der ganzen zweiten Monatshälfte sehen, denn der Meteorstrom ist vom 14. bis 30. April aktiv. Meist sind es nur ein paar Meteore, doch rund um den Höhepunkt des Sternschnuppen-Regens in der Nacht vom 22. auf den 23. April werden es deutlich mehr. Zwei verschiedene Zeitpunkte sind wichtig bei einem Sternschnuppen-Regen: Zum einen der errechnete Moment des Maximums, an dem die Erde auf den Meteor-Strom trifft. Zum anderen der Zeitpunkt, an dem der Radiant möglichst hoch am Himmel steht.

Höhepunkt der Lyriden-Sternschnuppen 2022

Sternschnuppe Der Höhepunkt des Lyriden-Schauers findet in diesem Jahr abends am 22. April um neun Uhr statt. Aber leider ist der Abend kein guter Beobachtungszeitpunkt für die Lyriden, weil der scheinbare Ausstrahlungspunkt dieser Sternschnuppen dann noch nicht aufgegangen ist und ein Großteil der flitzenden Meteore vom Horizont und den Dunstschichten darüber geschluckt wird. Doch die Lyriden sind sehr wankelmütig - das Maximum kann auch Stunden davor oder danach eintreten. Außerdem sind die Höchstraten an Sternschnuppen bei den Lyriden einige Stunden lang zu sehen. Sogar in der Nacht davor und danach könnten Sie Stunde für Stunde etliche Sternschnuppen entdecken.

Morgenstunden normalerweise günstig für die Lyriden

Wirklich günstig wären für die Lyriden-Sternschnuppen allerdings eher die Morgenstunden. Denn der Radiant der Lyriden, von dem die Sternschnuppen auszuströmen scheinen, liegt im Sternbild Leier (Lyra, daher der Name des Meteorstroms), nahe dessen hellstem Stern Wega. Dieses Sommer-Sternbild taucht im April erst gegen zehn Uhr abends über dem Horizont im Nordosten auf. Gegen Mitternacht ist die Leier dann allmählich so hoch, dass der Radiant günstig für die Schnuppensuche steht. Je später, je besser: In den Morgenstunden sind die Bedingungen für die Lyriden normalerweise am besten, dann steht die Leier hoch im Südosten. Erst zwischen vier und fünf Uhr wird es allmählich zu hell für die Sternschnuppen.

Von hier kommen die Lyriden In diesem Jahr haben Sie aber nicht ganz so lange Zeit: Gegen halb vier Uhr morgens geht der abnehmende Halbmond im Südosten auf und stört zunehmend mit seinem Licht. Die erste Zeit können Sie jedoch versuchen, das Mondlicht über ein Haus oder einen Wald abzuschirmen, wenn Sie Ihren Beobachtungspunkt gut wählen.

Nach Mitternacht und bis zum Mondaufgang haben Sie daher 2022 exzellente Chancen, viele Lyriden zu zählen.

So viele Sternschnuppen gibt's zu zählen

Scheinbarer Ausstrahlungspunkt eines Sternschnuppen-Regens Zum Höhepunkt der Lyriden flitzen zwischen 14 und 23 Sternschnuppen pro Stunde übers Firmament. Dreißig Stunden vor oder nach dem Höhepunkt sind noch mindestens halb so viele unterwegs, manchmal auch länger. Diese Fallraten sind aber eher theoretisch: Sie gelten, wenn der Radiant genau senkrecht über Ihnen steht. Morgens um fünf Uhr ist das auch tatsächlich beinahe der Fall, wenn die Sternschnuppen langsam in der Dämmerung verblassen.

Manchmal ein überraschender Meteor-Sturm

Meteor-Sturm oder Sternschnuppen-Regen? In manchen Jahren entfachen die Lyriden ein wahres Feuerwerk am Himmel: Entdeckt wurden diese Sternschnuppen erstmals im 7. Jahrhundert v. Chr. von einem chinesischen Beobachter, der glaubte, die Sterne fielen vom Himmel. 1922 brauste der Lyriden-Sturm mit hundert Schnuppen pro Stunde über den Himmel. Und auch 1982 etwa zählte man neunzig Sternschnuppen in der Stunde. Mit einer Geschwindigkeit von rund fünfzig Kilometern pro Sekunde sind die Lyriden recht flott unterwegs. Viele der Meteore ziehen zudem eine leuchtende Spur über den Himmel.

Der Mutterkomet der Meteore



Die Lyriden stammen vom Kometen Thatcher (C/1861 G1), der alle 415 Jahre die Sonne einmal umkreist. Zuletzt war er im Jahr 1861 der Sonne nah.

Tipps zum Fotografieren von Sternschnuppen Zeit, Geduld & Übung

Ausrüstung

... und dann Licht, Licht, Licht Zeit, Geduld & Übung Sternschnuppen Sternschnuppen sind mit 35 bis 70 km/s ausgesprochen schnelle Objekte und daher schwer zu fotografieren. Bringen Sie Zeit und Geduld mit, um sich mit der Kamera erst einmal auf die Nachtfotografie "einzuschießen". Hier ein paar Tipps, falls Sie die Jagd mit der Kamera versuchen wollen. zur Bildergalerie mit Informationen Sternschnuppe erwischt? Schicken Sie uns Ihre Fotos! [] Ausrüstung Nachtfotografien müssen Sie so lange belichten, dass Sie die Bilder nicht mehr aus der Hand machen können.

Verwenden Sie Stativ und Fernauslöser (oder den Selbstauslöser), um die Bilder nicht zu verwackeln.

Sie benötigen eine Kamera, bei der Sie den Blitz ausschalten und Belichtungszeiten manuell einstellen können.

Benutzen Sie ein Objektiv mit möglichst kurzer Brennweite (Weitwinkel). ... und dann Licht, Licht, Licht Sternschnuppen sind ausgesprochen lichtschwach. Um sie überhaupt abzulichten, hilft nur eins: So viel Licht wie möglich muss auf den Film! Die übrigen Objekte wie Bäume, Sterne etc. werden Sie damit überbelichten, allerdings sollte der Himmel dabei nicht allzu hell werden.

lange Belichtungszeiten wählen (bis zu 3 Minuten und mehr!)

Blende weit öffnen (kleine Blendenzahl)

hohe ISO-Werte einstellen

Wenn Sie bei der Suche nach Sternschnuppen eine sternklare Nacht erwischt haben, dann bleiben Sie noch ein bisschen: Denn jetzt erstrahlen am Nachthimmel endlich wieder die Sternbilder des Frühlings.