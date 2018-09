Sterne & Sternbilder im November Prinzessinnen, Meeresgötter, Helden

Vorheriges Bild Nächstes Bild Markantes Herbstviereck hoch im Süden Im November steht abends ein auffälliges Viereck ganz hoch im Süden: Pegasus. Das fast quadratische Sternbild bildet mit seinen vier hellsten Sternen das markante Herbstviereck. Einen Stern muss Pegasus teilen: Er gehört ebenso ihm wie seiner Nachbarin Andromeda.

Sternzeichen oder Sternbild? Die astrologischen Sternzeichen beruhen noch auf der antiken Einteilung des Tierkreises in zwölf gleich lange Strecken und werden für Horoskope genutzt. Das Sternbild meint dagegen die tatsächlich aus den dazugehörigen Sternen am Himmel gebildete Figur - die astronomische Bezeichnung für eine bestimmte Sternengruppe.

Rund elf Stunden dauert die Novembernacht. Für Sterngucker Grund zur Freude, denn im Laufe der Nacht ziehen fast alle Sternbilder der Nordhalbkugel über den Himmel. So sieht der Herbsthimmel am Abend aus:

November-Sternkarte

Wenn die Abenddämmerung gegen halb sieben Uhr endet und der Himmel nachtschwarz ist, gehen im Westen gerade die letzten Frühlingsbilder unter. Sommer-, Herbst- und Winterbilder ziehen nacheinander übers Firmament. Kurz bevor der Morgen um halb sechs Uhr graut, erscheinen erneut die ersten Frühlingsbilder im Osten.

Fast der ganze Tierkreis zieht über den Himmel

Eine lange Novembernacht gibt Ihnen die Möglichkeit, fast alle Sternbilder des Tierkreises kennenzulernen, die auch den astrologischen Sternzeichen zur Vorlage dienen: Während am frühen Abend der Schütze gerade im Westen versinkt, mit Steinbock und Wassermann im Gefolge, prangen gegen zehn Uhr abends die Fische hoch im Süden. Links davon finden Sie den unscheinbaren Widder. Noch ein Stück weiter zieht der Stier herauf und selbst die Zwillinge erstrahlen schon. Etwas später folgen im Osten Krebs und Löwe. Kurz vor der Morgendämmerung taucht auch die Jungfrau noch auf. Nur Waage und Skorpion bleiben im November verborgen. In den Sternbildern des Tierkreises erstrahlen meist auch ein paar besondere Lichter, die gar keine Sterne sind: Wir verraten Ihnen, welche Planeten am Novemberhimmel zu sehen sind.

Zeitangaben im "Sternenhimmel" Auf- und Untergangszeiten für Bayern Alle Zeitangaben sind für den Standort München berechnet. Insbesondere bei Auf- und Untergangszeiten müssen Sie für andere Orte in Bayern oder Deutschland einige Minuten hinzuzählen oder abziehen.

Faustregel: Pro Längengrad ostwärts ziehen Sie vier Minuten ab, westwärts zählen Sie pro Grad vier Minuten dazu.

Die Abweichung pro Breitengrad ist dagegen abhängig von Jahreszeiten und Himmelsrichtung des beobachteten Objekts. Im extremsten Fall - etwa dem Sonnenaufgang im Winter - weichen die Zeiten im äußersten Norden Deutschlands um etwa eine halbe Stunde ab. <!-- --> Umrechnung der Auf- und Untergangszeiten für andere Standorte [Sterngucker]