Sterne & Sternbilder im Juni Giftiger Stachel, galaktische Schwingen

Die Sommerbilder ziehen herauf Die auffälligsten Sterne, die Sie im Juni sehen, gehören zum Sommerdreieck: Wenn der Himmel um Mitternacht richtig finster wird, steht es hoch im Osten. Die Wega in der Leier, ein bläulich-weiß schimmernder Stern, ist der hellste aller Sommersterne. Atair im Adler bildet die untere Spitze des Dreiecks, das im Sommer immer etwa in Richtung Süden weist. Und der Schwan mit seinem hellen Kopf Deneb breitet sich wie ein großes Kreuz über den Himmel. Schon in der Dämmerung treten diese drei hellen Sterne am Himmel hervor.