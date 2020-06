Sterne & Sternbilder im Juli Schneller Satyr auf der Jagd

Sternzeichen oder Sternbild? Die astrologischen Sternzeichen beruhen noch auf der antiken Einteilung des Tierkreises in zwölf gleich lange Strecken und werden für Horoskope genutzt. Das Sternbild meint dagegen die tatsächlich aus den dazugehörigen Sternen am Himmel gebildete Figur - die astronomische Bezeichnung für eine bestimmte Sternengruppe.

Laue Julinächte - kurzer Sternengenuss: Wer in den kurzen Sommernächten viele Sterne sehen will, hat wenig Zeit. Sonnenuntergang ist etwa um neun Uhr abends; und dann dauert es lange, bis der Himmel richtig finster wird. Tiefschwarze Nacht wird es im Juli erst zur Mitternacht, am Monatsende etwas eher. Gegen zwei, drei Uhr morgens verblasst die Sternenpracht schon wieder. So bleiben in Bayern nur zwei bis vier Stunden finstre Nacht, in der Sie auch die lichtschwachen Sterne, die Milchstraße und Planeten beobachten können. Es sind die Weißen Nächte - am Nordpol geht die Sonne gar nicht mehr unter.

Dafür laden die lauen Sommernächte so recht dazu ein, unter den Sternen zu verweilen. So sieht das Firmament im Juli etwa um Mitternacht aus:

Sternkarte für Juli

Wenn die Abenddämmerung um Mitternacht herum endet und der Himmel wirklich nachtschwarz wird, gehen die letzten Frühlingsbilder gerade im Westen unter, während das Sommerdreieck hoch im Süden prangt. Im Osten geht bereits das Herbstviereck auf. Und kurz bevor der Morgen dämmert, erscheint sogar das erste der Winterbilder über dem Horizont.

Fast der ganze Tierkreis

Selbst die kurze Julinacht gibt Ihnen die Möglichkeit, viele Sternbilder des Tierkreises kennenzulernen, die auch den astrologischen Sternzeichen zur Vorlage dienen: Anfang Juli versinkt gegen Mitternacht der Löwe im Westen, bald gefolgt von der großen Jungfrau. Neben der Waage steht der hübsche Skorpion an seinem höchsten Punkt im Süden, wo er vom Schützen abgelöst wird. Im Südosten ziehen die Sternbilder Steinbock und Wassermann heran, kurz darauf gehen die Fische im Osten auf. Auch der Widder erscheint vor der Morgendämmerung. Ende Juli hebt sogar das Wintersternbild Stier noch seine Hörner über den Horizont. Nur die Zwillinge und der Krebs bleiben in den kurzen Sommernächten verborgen.

