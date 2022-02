Sterne & Sternbilder im April Auf leisen Pfoten und mit lautem Gebrüll

Die astrologischen Sternzeichen beruhen noch auf der antiken Einteilung des Tierkreises in zwölf gleich lange Strecken und werden für Horoskope genutzt. Das Sternbild meint dagegen die tatsächlich aus den dazugehörigen Sternen am Himmel gebildete Figur - die astronomische Bezeichnung für eine bestimmte Sternengruppe.

Die Tage werden im April deutlich länger und die Dämmerungsphase verlängert sich noch dazu. Der Sternenfreund muss sich gedulden, bis der Himmel richtig dunkel ist und die Sterne leuchtend hervortreten, durch die Sommerzeit sogar noch eine Stunde mehr als bisher: Die tiefschwarze Nacht beginnt Anfang April erst um halb zehn, am Monatsende eine Stunde später. Zwischen vier und fünf Uhr morgens verblasst die Sternenpracht dann wieder. Ende April bleiben nur mehr fünf Stunden finstre Nacht, in denen Sie auch die schwächsten Sterne sehen können. So sieht das Firmament im April um etwa zehn Uhr abends aus:

Fast der ganze Tierkreis

Was wirklich in den Sternen steht

Eine Nacht im April gibt Ihnen die Möglichkeit, fast alle Sternbilder des Tierkreises kennenzulernen, die auch den astrologischen Sternzeichen zur Vorlage dienen: Während am frühen Abend der Stier im Westen versinkt, gefolgt von den Zwillingen gegen Mitternacht, steht der unauffällige Krebs lange hoch im Süden, neben dem Frühlings-Sternbild Löwe. Nach ihnen zieht die große Jungfrau heran, gefolgt von der unscheinbaren Waage. In der zweiten Nachthälfte reckt der hübsche Skorpion seinen Kopf über den Horizont und auch der sommerliche Schütze taucht in den Morgenstunden auf. Selbst Steinbock und Wassermann erscheinen in der Dämmerung. Nur die Sternbilder Fische und Widder bleiben im April ganz verborgen.