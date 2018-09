Sonnenaufgang & Sonnenuntergang Schrumpfende Tage, schwindendes Licht im November

Es ist dunkel im November: Schon am Monatsanfang scheint die Sonne keine zehn Stunden lang. Und bis zum Monatsende schrumpfen die Tage noch um eineinviertel Stunden. Ende November steht die Sonne selbst mittags beim Höchststand nur etwa zwei Handbreit (zwanzig Grad) über dem Horizont. Abends wird es zwischen sechs und sieben Uhr so dunkel, dass sämtliche Sterne am Himmel erstrahlen. Und die Morgendämmerung beginnt erst zwischen fünf und sechs Uhr. Die Königin der Nacht regiert: Am Monatsende ist es fast zwölf Stunden lang zappenduster. Zeit zum Sternegucken!

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Dämmerungszeiten, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im November

Anfang November geht die Sonne kurz vor sieben Uhr auf und zehn Stunden später wieder unter, gegen fünf Uhr abends. Kurz nach halb sieben Uhr ist bereits stockfinstre Nacht, bis morgens um Viertel nach fünf Uhr die erste Dämmerung einsetzt.



Bis zum Monatsende wird es noch deutlich dunkler: Ende November findet der Sonnenaufgang eine Dreiviertelstunde später statt - erst um Viertel vor acht Uhr. Sonnenuntergang ist eine halbe Stunde früher - schon gegen halb fünf Uhr abends. Zum Monatsende bleiben uns weniger als neun Stunden Sonnenlicht am Tag. Elfeinhalb Stunden lang ist der Himmel nachtschwarz, von Viertel nach sechs Uhr bis kurz vor sechs Uhr.



Ein kleiner Trost: Sehr viel schlimmer wird es nicht mehr! Der kürzeste Tag des Jahres, die Wintersonnenwende am 21. Dezember, wird nur zwanzig Minuten kürzer sein als der 30. November.

Tageslänge & Dämmerung (Zeiten für München) 1.11. 30.11. Beginn astron. Dämmerung 5.13 Uhr 5.49 Uhr Sonnenaufgang 6.59 Uhr 7.41 Uhr Tageslänge 9 h 56 min 8 h 42 min Sonnenuntergang 16.55 Uhr 16.23 Uhr Ende astron. Dämmerung 18.41 Uhr 18.15 Uhr

Sonne & Sternbilder

Die Sonne durchwandert in diesem Monat das Sternbild Waage, am 23. November wechselt sie auf ihrer Reise durch die Sternbilder in den Skorpion, eine Woche später in den Schlangenträger - das 13. Tierkreisbild. Diese Sternbilder können Sie daher im November nicht erblicken - aber viele andere, die sich lohnen. Astrologisch gesehen ist sie bereits "weiter" und wechselt im November vom Skorpion in den Schützen. Denn Horoskope kennen den Schlangenträger nicht.