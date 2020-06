Sonnenaufgang & Sonnenuntergang Die Sonne triumphiert im Juni

Eine laue Sommernacht, was will man mehr? Na, ein richtiges Sternenmeer! Doch dafür ist die Juninacht fast zu kurz. Denn jetzt dominiert ein einziger Stern: die Sonne. Mehr über lange Tage und Weiße Nächte rund um die Sommersonnwende.

Für Sternengucker ist der Juni eigentlich ein Albtraum: Nur ein, zwei Stunden lang ist nachts der Himmel wirklich so finster, dass auch die schwächsten Objekte sichtbar werden. Denn unser nächster Stern beherrscht jetzt das Firmament. Der Juni gehört der Sonne.

Sommersonnwende - astronomischer Sommeranfang

Die Sonne ist in diesem Monat die Königin am Himmel. Am 20. Juni ist Sommersonnenwende, der astronomische Sommeranfang: Die Erde erreicht auf ihrer Runde um die Sonne den Punkt, an dem sich die Nordhalbkugel durch die schrägstehende Erdachse maximal zur Sonne neigt. Aus unserem Blickwinkel auf die Sonne bedeutet das: Sie rutscht maximal "nach oben", an ihre nördlichste Stelle. Am Firmament ist das ein relativ fixer Punkt im Sternbild Stier: der sogenannte Sommerpunkt, den die Sonne am 20. Juni 2020 genau um 23.44 Uhr durchschreitet.

Es ist der längste Tag des ganzen Jahres: Mehr als 16 Stunden vergehen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Sonne wandert dabei einen weiten Bogen: vom Aufgang im Nordosten zum Untergang im Nordwesten. Mittags am 20. Juni erreicht die Sonne den höchsten Punkt über dem Horizont, den sie bei uns je hat: In einem Winkel von über 65 Grad scheint sie jetzt herab - steiler wird es bei uns nicht.

Auf- und Untergangszeiten im Juni

Tageslänge im Juni

Insgesamt ändert sich die Tageslänge im Juni allerdings wenig: Anfang Juni ist der Sonnenaufgang um 5.18 Uhr, Sonnenuntergang um 21.06 Uhr. Am längsten Tag, dem 20. Juni, erscheint die Sonne morgens fünf Minuten eher und bleibt abends elf Minuten länger - insgesamt wachsen die Tage um eine gute Viertelstunde. Bis zum Monatsende nimmt die Tageslänge bereits wieder um vier Minuten ab: Der Sonnenaufgang erfolgt Ende Juni vier Minuten später als zur Sonnwende, der Sonnenuntergang bleibt fast gleich.

Tageslänge & Dämmerung (Zeiten für München) Juni 1.6. 20.6. 30.6. Beginn astron. Dämmerung 2.22 Uhr 1.50 Uhr 2.02 Uhr Sonnenaufgang 5.18 Uhr 5.13 Uhr 5.17 Uhr Tageslänge 15 h 48 min 16 h 4 min 16 h 0 min Sonnenuntergang 21.06 Uhr 21.17 Uhr 21.17 Uhr Ende astron. Dämmerung 0.00 Uhr 0.40 Uhr 0.32 Uhr

Frühester Sonnenaufgang, spätester Sonnenuntergang

<!-- --> Sonnenuhr und Zeitgleichung Warum die Sonnenzeit mal vor-, mal nachgeht Sie wollen es ganz genau wissen? Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie WAA erklärt ganz ausführlich, wie die Neigung der Erdachse und die elliptische Erdumlaufbahn dafür sorgen, dass die Sonnenuhr meist um ein paar Minuten vor- oder nachgeht. [waa.at - Sonnenuhr und Zeitgleichung - Warum die Sonnenzeit mal vor-, mal nachgeht ]

Die Sommersonnwende ist zwar der längste Tag im Jahr, aber weder der Tag mit dem frühesten Sonnenaufgang noch mit dem spätesten Sonnenuntergang. Das wäre der 20. Juni nur dann, wenn die Erde mit senkrechter Erdachse auf einer exakt kreisrunden Bahn um die Sonne wandern würde. Doch unsere "schiefe" Achse und leicht elliptische Umlaufbahn sorgen dafür, dass die Sonnenuhr fast immer ein bisschen vor- oder nachgeht - um bis zu eine Viertelstunde.

Der früheste Sonnenaufgang im ganzen Jahr ist durch diese sogenannte Zeitgleichung schon am 15. Juni, sechs Tage vor der Sonnwende: Die Sonne erscheint eine halbe Minute früher als am 20. Juni. Der späteste Sonnenuntergang ist erst vier Tage nach der Sonnwende, am 24. Juni: eine halbe Minute später als am 20. Juni.

Lange Dämmerung, kurze Nächte

Nicht nur die Tage werden länger, auch die Dämmerung streckt sich: Fast dreieinhalb Stunden vergehen nach Sonnenuntergang, bis es wirklich finster ist. Die magische blaue Stunde verzaubert die Sommerabende: Erst nach einer Dreiviertelstunde endet die bürgerliche Dämmerung bei uns.

Je länger die Dämmerung dauert, umso deutlicher macht sich die Blaue Stunde bemerkbar. So heißt der Moment gegen Ende der bürgerlichen Dämmerung, wenn die Sonne etwa sechs Grad (drei Fingerbreit) unter dem Horizont steht. Der Himmel ist dann genauso hell wie die künstliche Beleuchtung. So entsteht eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung, die die blaue Stunde so magisch und bei Fotografen beliebt macht.

Danach folgen kurze Nächte: Nur gut zwei Stunden lang ist es im Süden Bayerns Anfang Juni wirklich stockduster, von Mitternacht bis nach zwei Uhr. Und die Nacht schrumpft noch etwas: Zur Sommersonnwende ist es nur noch etwas über eine Stunde lang finster, Ende Juni dann wieder anderthalb Stunden. Doch bei uns wird es wenigstens noch ganz dunkel - weiter im Norden nicht mehr.

Weiße Nächte

Die Sonne steht im Juni so weit im Norden, dass sie mittags hoch und nachts nicht tief steht: Sie sinkt nicht mehr weit unter den Horizont - von Bayern aus gesehen nur noch knapp zwei Handbreit tief. Je weiter Sie nach Norden reisen, umso weniger tief sinkt die Sonne. Und umso kürzer und heller wird die Nacht. Schon in Bayreuth wird es im Juni nicht mehr ganz finster: Die astronomische Dämmerung endet nicht mehr. Auf Höhe von Flensburg sind die Sternbilder nur gerade noch zu erkennen: Dort bleibt es bei der nautischen Dämmerung, die astronomische setzt gar nicht ein. Und in weiten Teilen Skandinaviens dämmert es nur noch ein wenig - dort herrschen die Weißen Nächte mit bürgerlicher Dämmerung die ganze Nacht.

Mancherorts geht im Juni die Sonne gar nicht mehr unter: Es ist Polartag über dem Polarkreis - rund um die Uhr! Im Norden Schwedens, Norwegens, Finnlands und Teilen Russlands scheint die Mitternachtssonne. Am Nordpol vergeht ein halbes Jahr von Sonnenaufgang bis -untergang. Dort steht die Sonne zur Zeit fast zwei Handbreit hoch über dem Horizont - ununterbrochen.

Für Sternengucker ein Albtraum, doch in Bayern können Sie zum Glück zumindest für ein paar Stunden Sterne und Planeten sehen. Und ein kleiner Trost: Die Weißen Nächte können ein ganz besonderes Phänomen am Nachthimmel hervorrufen, die leuchtenden Nachtwolken.

Sonne & Sternbilder



Der Sommerpunkt, in dem die Sonne genau am 21. Juni steht, markiert die Grenze zwischen zwei Sternbildern: Sie wechselt an diesem Tag vom Stier in die Zwillinge. Die beiden Sternbilder werden dadurch vom Sonnenlicht überstrahlt und Sie können sie im Juni nicht erblicken - aber viele andere, die sich lohnen.

Astrologisch gesehen ist die Sonne angeblich schon ein Sternzeichen weiter und befindet sich am Beginn des Krebses. Denn Horoskope halten sich nicht an den wirklichen Sonnenstand.