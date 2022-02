Sonnenaufgang & Sonnenuntergang Die Sonne steigt höher im April

Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgang ist Anfang April gegen sieben Uhr morgens, Sonnenuntergang um Viertel vor acht Uhr abends - fast 13 Stunden lang ist die Sonne über dem Horizont. Bis zum Monatsende wachsen die Tage mehr als anderthalb Stunden an: Ende April ist der Sonnenaufgang eine knappe Stunde früher gegen sechs Uhr, der Sonnenuntergang gegen halb neun Uhr lässt uns abends beinahe eine Dreiviertelstunde mehr Sonnenlicht.

Entsprechend schrumpft die Nacht. Zu Monatsbeginn dauert die richtig finstre Nacht noch von halb zehn Uhr abends bis fünf Uhr in der Früh, Ende April beginnt sie erst nach halb elf und endet kurz vor vier Uhr. Das sind zwei Stunden weniger, in denen Sie auch lichtschwache Objekte oder zarte Sternschnuppen am Firmament ausmachen können.