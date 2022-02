Venus, Jupiter, Saturn und am Morgen noch Merkur Fast alle Planeten im November zu finden

Der November hat mit vielen prächtigen Planeten aufzuwarten: Von der hellen Venus am frühen Abend bis zum seltenen Merkur am späten Morgen sind fast alle Planeten des Sonnensystems jetzt zu sehen. Nicht zu übersehen: Jupiter und Saturn.

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten Planeten strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht stark reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im November im Überblick

Im November sind es besonders helle Lichter, die gleich am frühen Abend auftauchen: Die strahlende Venus steht tief im Südwesten. Gar nicht weit von ihr leuchten Jupiter und Saturn, die beiden größten Planeten. Doch in der zweiten Nachthälfte bleibt es finster: Nur Uranus ist dann noch zu finden, allerdings nicht mit bloßem Auge. In den ersten Novembertagen können Sie dafür morgens noch ein echtes Highlight erblicken: Der seltene Merkur taucht für kurze Zeit vor der Sonne im Osten auf.

Sie ist das allererste Licht, das in der Abenddämmerung nach dem Sonnenuntergang auftaucht: die Venus. Ende Oktober erreichte unser innerer Nachbarplanet seinen größten seitlichen Abstand zur Sonne und ist auch im November noch mehr als vier Handbreit von der Sonne entfernt. Aber weil die Venus weiterhin durch die am tiefsten liegenden Sternbilder wandert, steht sie bei Sonnenuntergang selbst schon sehr tief über dem Horizont im Südwesten und ist nur bis etwa Viertel vor sieben Uhr abends zu sehen.

Was die Venus so hell macht Doch dank der immer früheren Abende macht sich die Venus dennoch langsam deutlich bemerkbar: Anfang November können Sie ihr strahlend helles Licht ab Viertel nach fünf Uhr in der Abenddämmerung ausmachen, Ende des Monats noch eine halbe Stunde eher. Mit einer scheinbaren Helligkeit von -4,5 mag ist der Abendstern nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel. Ihr Scheibchen ist mit einem scheinbaren Durchmesser von 25 Bogensekunden schon zu Monatsbeginn auffallend groß und wächst im Verlauf des November noch um die Hälfte an.

Junge Mondsichel bei der Venus

Venus im November Besonders hübsch ist der Anblick der Venus, wenn die Mondsichel sich dazu gesellt. Am 6. November taucht der Mond erstmals nach Neumond wieder am Abendhimmel auf und ist selbst nur ein zarter Strich tief am Horizont - etwa zwei Handbreit rechts der Venus. Am 7. November steht die Mondsichel vier Fingerbreit rechts unter der Venus, am Abend darauf drei Fingerbreit entfernt links unter ihr.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Gucken Sie die folgenden Abende weiter zum Mond, denn der langt bald bei den nächsten Planeten an: Saturn und Jupiter sind links über der Venus zu finden und stehen allabendlich ein wenig näher bei ihr. Ende November trennen die Venus und Saturn nur noch etwa zwei Handbreit Abstand. Der Mond und die drei Planeten markieren für Sie sehr deutlich den Verlauf der Planetenebene (Ekliptik) - als Lichterkette am Abendhimmel.

Eine prachtvolle Himmelserscheinung am letzten Tag im Jahr 2021 von Norbert Scantamburlo augenommen: In der Morgendämmerung zeigen sich über der Silhouette der Dolomiten der Mond mit dem Planeten Mars und das Sternbild Skorpion mit seinem hellsten Stern Antares.

Jupiter und Saturn werden bald nach der Venus in der Abenddämmerung sichtbar. Zunächst taucht Jupiter auf, denn der Gigant ist mit einer scheinbaren Helligkeit von -2,4 mag zwar um zwei Größenklassen dunkler als die Venus, aber bei Weitem heller als jeder Stern oder andere Planet. Mit einem scheinbaren Durchmesser von rund 40 Bogensekunden ist Jupiter anfangs größer als die Venus, am Monatsende etwa gleich groß.

Deutlich später macht sich Saturn bemerkbar, der nur eine scheinbare Helligkeit von -0,6 mag hat - etwa wie einer der hellsten Sterne. Saturn ist gut anderthalb Handbreit rechts von Jupiter zu sehen. Beide Planeten stehen im Sternbild Steinbock, dass Sie jetzt im Herbst finden können. Nutzen Sie die beiden als Aufsuchhilfe, denn der Steinbock ist schwer zu finden!

Heller Jupiter mit seinen Monden Nach langen Monaten, in denen das Planetenpaar am Nachthimmel glänzte, ziehen sich Jupiter und Saturn jetzt allmählich zurück. Zwar sind sie dank der frühen Novemberabende auch schon früh zu sehen, aber beide gehen inzwischen deutlich zeitiger unter als noch im Sommer. Anfang November ist Saturn noch bis etwa 21.45 Uhr zu sehen, Jupiter etwa zwei Stunden länger. Doch Ende November versinkt Saturn schon gegen acht Uhr in den Dunstschichten am Horizont, Jupiter gut zwei Stunden darauf.

Der Mond ist am 10. November dicht unter Saturn, am Abend darauf ganz nah bei Jupiter zu sehen.

Wer geübt ist im Auffinden lichtschwacher Objekte und zudem eine gute Ausrüstung zur Hand hat - ein Teleskop oder zumindest ein lichtstarkes Fernglas mit Stativ - der kann im November noch zwei weitere Planeten finden: Die äußersten Planeten Neptun und Uranus stehen günstig. Doch Sie brauchen Finsternis, um die beiden zu finden. Uranus ist dann mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,7 mag in klaren Nächten theoretisch noch mit bloßem Auge sichtbar. Neptun ist mit nur 7,8 mag nie mit bloßem Auge zu sehen.

Anfang November können Sie die beiden ab kurz nach halb sieben Uhr abends aufsuchen. Dann ist es bereits dunkel genug für die zwei Planeten. Ende November können Sie schon ab Viertel nach sechs Uhr nach beiden Planeten Ausschau halten. Uranus ist bis in die Morgenstunden zu finden, doch für Neptun müssen Sie auf die Uhr schauen: Ende November versinkt er bereits vor elf Uhr abends im Dunst, Anfang November haben Sie zwei Stunden länger Zeit. Vom 12. bis zum 15. November ist der Mond zu nahe bei Neptun für eine Beobachtung, die folgenden Nächte überstrahlt das Mondlicht dann Uranus.

An den ersten Tagen im November können Sie früh am Morgen noch einen kurzen Blick auf Merkur werfen. Der innerste Planet im Sonnensystem ist nur selten zu sehen, da er kaum mal genügend Abstand zur Sonne gewinnt, um vor oder nach ihr am zumindest dämmrig abgedunkelten Himmel aufzutauchen. Doch Ende Oktober erreichte der Planet seinen größten seitlichen Abstand zur Sonne, die größte westliche Elongation und war dadurch endlich wieder einmal sichtbar.

Merkur am Morgen Auch Anfang November können Sie Merkur noch gut sehen, wenn Sie früh genug unterwegs sind: Um 5.26 Uhr geht er im Osten auf, anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang. Mit seiner scheinbaren Helligkeit von -0,8 mag ist Merkur so hell, dass er bereits eine halbe Stunde nach seinem Aufgang knapp über dem Horizont auftaucht und auch der Morgendämmerung lange standhält: Von ungefähr Viertel vor sechs bis zwanzig vor sieben Uhr ist Merkur am 1. November zu sehen. Danach erscheint er tagtäglich jedoch rund fünf Minuten später. Nach etwa einer Woche endet seine Sichtbarkeitsperiode.

Am 2. und 3. November hilft Ihnen der Mond, Merkur zu finden: Die abnehmende Mondsichel steht am 2. November etwa zwei Handbreit rechts über Merkur und ist am 3. November nur noch drei bis vier Fingerbreit über seinem gleißenden Pünktchen, das mit einem scheinbaren Durchmesser von nur fünf bis sechs Bogensekunden winzig ist.

Unsichtbar im Sonnenlicht

Nur einen einzigen Planeten können Sie in diesem Monat gar nicht sehen: Mars bleibt weiterhin unsichtbar, wird aber bald am Morgenhimmel auftauchen.