Saturn und Mars am Abend, Venus am Morgen Helle Planeten im November

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten von ihnen strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im November im Überblick

Frustrieren Sie die frühen Nächte im November, der späte Sonnenaufgang? Kleiner Trost: Einige Planeten sind in diesem Monat nur deshalb zu sehen, weil es jetzt so früh dunkelt und so spät hell wird. Etwa Saturn, der nur noch ganz früh am Abend über dem Horizont im Südwesten steht. Mars dagegen erklimmt erfolgreich immer sonnenfernere Regionen und bleibt gut sichtbar. Die frühe Nacht macht es für Geübte auch viel bequemer, nach den fernen Riesen Neptun und Uranus Ausschau zu halten. Und morgens erstrahlt die Venus - jeden Morgen früher, jeden Morgen heller!

Saturn im Südwesten

Schon gegen fünf Uhr geht die Sonne Anfang November unter - und kurz darauf können Sie die ersten Planeten sehen: Etwa ab halb sechs Uhr wird es dunkel genug für Saturn. Der Ringplanet ist - im Vergleich zu den Vormonaten - schon deutlich in den Südwesten gerückt und steht nur noch rund anderthalb Handbreit über dem Horizont. Zunächst ist es noch etwas schwer, Saturn in der frühen Abenddämmerung auszumachen, denn der Planet ist mit einer scheinbaren Helligkeit von 0,6 mag nur etwas heller als die hellsten Sterne ringsum. Doch zwischen sechs und halb sieben Uhr wird der Himmel schon recht finster und Saturn ist gut zu sehen - besser als die Sterne ringsum. Doch nur kurz: Um halb acht Uhr schluckt die Dunstschicht am Horizont den Planeten, eine halbe Stunde darauf geht Saturn unter.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament

Die junge Mondsichel wandert vom 10. bis 12. November an Saturn vorüber und rückt dabei am 11. November auf dreißig Bogenminuten an ihn heran - etwa eine Vollmondbreite. Nehmen Sie am besten ein Fernglas zur Hand, wenn Sie das sehen wollen, denn in der geringen Entfernung hat Saturn mit dem Mondlicht zu kämpfen.

Allabendlich ist es zwar eine Minute früher dunkel genug für Saturn, doch der Planet geht jeden Abend drei bis vier Minuten früher unter: Die abendliche Zeitspanne zur Beobachtung schrumpft - so sehr, dass Sie Saturn zum Monatsende vermutlich nicht mehr ohne Fernglas sehen werden. Zwischen fünf und halb sechs Uhr können Sie es dann noch versuchen, tief am Horizont im Südwesten. Im Dezember wird Saturn gar nicht mehr zu sehen sein, Anfang Januar zieht er dann aus unserer Sicht hinter der Sonne vorbei, durch seine Konjunktion, und taucht danach am Morgenhimmel wieder auf.

Mars im Süden

Mars, der zur gleichen Zeit am Novemberabend auftaucht, ist dagegen im ganzen November gut zu sehen. Denn zum Einen ist der rote Planet deutlich heller als Saturn: Seine scheinbare Helligkeit beträgt zu Monatsbeginn -0,6 mag - anderthalb Größenklassen mehr als Saturns. Und Mars, der im Sommer dicht bei Saturn stand, hat sich weit entfernt und ist dem immer früheren Untergang erfolgreich davongelaufen: Erst gegen Mitternacht geht Mars unter, etwa eine halbe Stunde davor schluckt ihn die Dunstschicht über dem Horizont.

Auch im November gelingt Mars die Flucht vor dem Untergang. Unser äußerer Nachbar, der nur doppelt so lange um die Sonne braucht wie wir, ist so schnell unterwegs, dass Sie ihm bei seinem Lauf zuschauen können: Er zieht im November fast zwei Handbreit weit Richtung Osten, vom Sternbild Steinbock nach links durch den Wassermann hindurch. Seine Untergangszeiten - die sich bei anderen äußeren Planeten pro Monat etwa um zwei Stunden verfrühen - bleiben dadurch fast gleich. Ende November geht Mars nur zehn Minuten früher unter als zu Monatsbeginn und ist immer noch bis etwa Viertel nach elf Uhr abends zu sehen.

Allerdings ist Mars am Monatsende weniger hell: Da sich die Erde immer weiter von Mars entfernt, nimmt seine scheinbare Helligkeit ab auf nur noch 0 mag. Damit übertrifft er dennoch fast alle Sterne, die zur gleichen Zeit am Himmel stehen. Nur die Wega in der Leier, dritthellster Stern am Nordhimmel, ist so hell.

Der rote Planet Mars

Mit dem Mond, der am 15. November drei Fingerbreit rechts unter Mars steht, am Abend darauf ebensoweit links unter ihm, leuchtet der helle Planet um die Wette. Ein schönes Fotomotiv, dass Sie am leichtesten in der Abenddämmerung fotografieren können.

Ihre schönsten Planeten-Fotos

Uranus und Neptun

Mars führt Sie gleich zum nächsten Planeten am Novemberhimmel, denn er marschiert genau auf Neptun zu und ist zum Schluss nur noch gut zwei Fingerbreit von dem fernen Riesen entfernt. Neptun können Sie allerdings nicht mit bloßem Auge sehen. Der Gasplanet ist so weit weg, dass sein schwaches Licht erst mit einem guten Fernglas mit Stativ oder einem Teleskop zu finden ist. Auch sein Nachbar Uranus lohnt erst mit lichtstarker Optik, ist aber unter günstigsten Bedingungen gerade noch mit bloßem Auge erkennbar.

Neptun und Uranus am frühen Novemberabend

Für diese beiden Planeten ist der November eine ideale Zeit: Dank der frühen Nacht brauchen Sie nicht mehr lange zu warten, bis Neptun und Uranus hoch genug stehen. Anfang November ist es ab halb sieben Uhr schon dunkel genug, um die beiden zu finden. Gegen acht Uhr abends steht Neptun schon fast in seiner Höchstposition im Süden, Uranus ist immerhin schon über zwei Handbreit im Südosten hochgeklettert. Ende November gilt das schon zwei Stunden eher, ab sechs Uhr abends, wenn es auch schon stockduster ist.

Zu Monatsbeginn können Sie Neptun bis Mitternacht sehen, Uranus sogar bis zur Morgendämmerung nach fünf Uhr. Ende November versinkt er schon nach drei Uhr in den Dunstschichten am Horizont, Neptun ist dann nur noch bis zehn Uhr abends zu finden. Vom 15. bis 18. November zieht der helle Mond zu nahe an Neptun, die folgenden vier Tage dann zu nahe an Uranus vorüber.

Der Höhepunkt am Firmament taucht im November erst am Morgen auf, wenn die Sterne bereits verblassen und längst kein anderer Planet mehr zu sehen ist: Die Venus kehrt zurück, als prächtiger Morgenstern. Von Februar bis September hat sie uns als Abendstern begleitet, dann ist sie verschwunden: Unsere innere Nachbarin ist zwischen uns und der Sonne hindurch gezogen. Jetzt taucht sie auf der anderen Seite wieder auf - frühmorgens vor der Sonne.

Etwa ab dem 5. November könnte die Venus wieder zu sehen sein, ganz tief im Südosten. Anfangs ist das noch etwas schwierig, denn die Venus geht erst kurz vor sechs Uhr auf - rund eine Stunde vor Sonnenaufgang. Eine Viertelstunde vor diesem wird es dann zu hell für die Venus und sie verlischt in der Morgendämmerung. Bis dahin ist sie erst wenige Fingerbreit über den Horizont gekrochen.

Mondsichel bei der Venus-Sichel

Venus morgens im Südosten

Die Mondsichel hilft Ihnen bei der Suche und führt Sie am 5. und 6. November zum Morgenstern: Am 5. November steht der Mond anderthalb Handbreit senkrecht über der Venus, am folgenden Morgen etwa vier Fingerbreit entfernt links über ihr. Und wenn Sie freie Sicht zum Horizont haben, dann ist die Venus auch nicht zu übersehen, denn mit einer scheinbaren Helligkeit von -4,3 mag ist sie nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Firmament. Selbst die dünne Mondsichel ist nur zwei Größenklassen heller.

Wachsende Venussichel

Und der Mond ist nicht die einzige Sichel: Auch die Venus ist Anfang November sichelförmig. Gerade mal drei Prozent ihres Scheibchens sind aus unserer Sicht beleuchtet. Denn wie beim Mond sehen wir nur den Rand der von der Sonne beleuchteten Venus-Hälfte, wenn sie noch oder schon fast zwischen uns und der Sonne steht. Bei beiden, Mondsichel und Venussichel, weist der beleuchtete Bogen zur bald aufgehenden Sonne nach Osten - nur dass der Mond gerade auf dem Weg dorthin ist und bald zum Neumond wird, die Venus dagegen gerade von dort kommt und ab jetzt zunimmt: Ende November wird bereits ein Viertel ihrer Scheibe angestrahlt.

Dicke Planetenbrummer

Der Durchmesser ihres Scheibchens verringert sich dagegen im Monatsverlauf, weil sich die Venus von uns entfernt. Anfang November misst sie fast sechzig Bogensekunden im scheinbaren Durchmesser - so groß wird kein anderer Planet jemals. Gerade die ersten Novembertage lohnen es also besonders, die Venus durch ein Fernglas zu beobachten - wenn man gerne früh aufsteht.

Morgenstern im größten Glanz - oder bequem zum Frühstück

Was die Venus so hell macht

Die Venus ist tagtäglich besser zu sehen, denn sie geht jeden Morgen um einige Minuten früher auf als zuvor. Zugleich ist es jeden Morgen etwas länger dunkel. Ende November können Sie die Venus fast drei Stunden lang sehen: Gegen halb fünf Uhr ist sie am Monatsende schon hoch genug über dem noch nachtschwarzen Horizont geklettert. Wenn rund eine Stunde später die erste Morgendämmerung anbricht, steht die Venus bereits eine Handbreit hoch im Osten - in ihrem vollen Glanz. Denn ihre Helligkeit hat sich noch um eine halbe Größenklasse auf -4,9 mag gesteigert und kommt am finsteren Himmel viel deutlicher zur Geltung. Und erst gegen halb acht Uhr wird es Ende November zu hell für die Venus.

Zwei Planeten bleiben im November ganz vor unseren Augen verborgen: Jupiter wandert gerade hinter der Sonne vorbei. Merkur hat das zwar schon hinter sich und steht eigentlich am Abendhimmel. Doch die Planetenebene (Ekliptik) verläuft abends so flach zum Horizont im Westen, dass Merkur nicht genügend Höhe erreicht. Ende November zieht der innerste Planet dann bereits wieder zwischen Erde und Sonne hindurch.

