Venus, Mars und Saturn Strahlendes Planeten-Dreieck am Morgen

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten Planeten strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht stark reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im März im Überblick

Morgens herrscht im März reges Planetentreiben am dämmrigen Himmel: Tief im Südosten strahlt die helle Venus in enger Begleitung von Mars, der allerdings immer noch schwer zu sehen ist. Ende März wird es dann turbulent: Saturn taucht noch als dritter Planet auf, so dass ein strahlendes Dreieck über dem Horizont zu sehen ist, an dem zugleich noch die Mondsichel vorbeizieht. Die Abende im März müssen Sie sich dagegen mit einem Planeten zufrieden geben, denn Sie nur mit Hilfsmitteln und Geduld beobachten können: Uranus ist immer noch auffindbar.

Um halb acht Uhr abends endet Anfang März die letzte Abenddämmerung, dann wird es zappenduster. Ab dann können Sie sich auf die Suche nach Uranus machen. Allerdings sollten Sie dazu ein lichtstarkes Fernglas mit Stativ oder gar ein Teleskop benutzen, denn der ferne Planet ist zwar theoretisch gerade noch mit bloßem Auge sichtbar. Doch Uranus ist rund drei Milliarden Kilometer von uns entfernt und nur ein winziges Pünktchen mit 3,4 Bogensekunden im scheinbaren Durchmesser und einer scheinbaren Helligkeit von nur 5,8 mag. Die liegt zwar gerade über der Sichtbarkeitsgrenze, praktisch ist Uranus aber dennoch nur in Ausnahmefällen mit bloßem Auge zu sichten - etwa in ganz klaren Nächten ohne jede Lichtverschmutzung in den Bergen.

Sie finden den blassen Planeten etwa zwei Handbreit unter dem auffälligen Siebengestirn im Stier, links vom markanten Bogen des Sternbilds Widder.



Vom 5. bis 8. März ist der Mond zu nahe bei Uranus und überstrahlt den lichtschwachen Planeten.

Je tiefer der Planet Richtung Horizont sinkt, desto mehr schlucken die Dunstschichten von seinem schwachen Licht. Um neun Uhr abends steht er nur noch zwei Handbreit hoch, ab halb elf Uhr ist Uranus endgültig zu tief.

Und die Bedingungen werden täglich schlechter, denn allabendlich geht Uranus etwas früher unter. Ende März ist er nur noch bis halb neun Uhr abends (halb zehn Uhr in der dann herrschenden Sommerzeit MESZ) hoch genug zur Beobachtung - wenn auch die Abenddämmerung gerade erst endet. Im April wird Uranus nicht mehr zu sehen sein.

Ist Uranus untergegangen, bleibt die Märznacht frei von Planeten. Nur die Sternbilder erstrahlen. Doch morgens, wenn es bereits dämmert, zieht ein wahrer Planeten-Reigen im Südosten auf. Den Anfang macht die Venus - hellster der Planeten. Mit einer scheinbare Helligkeit von rund -4,5 mag ist unser innerer Nachbarplanet nach Sonne und Mond das hellste natürliche Objekt am Firmament.

Was die Venus so hell macht So hell, dass die Venus schon Minuten nach ihrem Aufgang sichtbar wird - Anfang März ab fünf Uhr, Ende März etwa zwanzig Minuten eher. Und sie ist so hell, dass sie auch erst kurz vor Sonnenaufgang verblasst: etwa um halb sieben Uhr am Monatsbeginn, Ende März eine Stunde früher um halb sechs Uhr (halb sieben Uhr MESZ).

Venus, Mars und Saturn im März Schauen Sie genau hin, denn die Venus steht nicht alleine in der Morgendämmerung: Knapp drei Fingerbreit unter ihr ist der blasse Mars zu finden. Unser äußererer Nachbarplanet macht es Ihnen aber nicht so leicht wie die Venus, denn mit einer scheinbaren Helligkeit von nur 1,2 mag ist Mars nur so hell wie ein hellerer Stern. Dazu steht er viel tiefer als die Venus, sodass ihm die aufziehende Dämmerung und die Dunstschichten mehr zu schaffen machen. Anfang März finden Sie Mars genau unter der Venus, Ende März eher rechts von ihr. Allerdings löscht die zunehmende Dämmerung das blasse Licht des Mars immer schon gut zwanzig Minuten eher als die Strahlkraft der Venus.

Eine prachtvolle Himmelserscheinung am letzten Tag im Jahr 2021 von Norbert Scantamburlo augenommen: In der Morgendämmerung zeigen sich über der Silhouette der Dolomiten der Mond mit dem Planeten Mars und das Sternbild Skorpion mit seinem hellsten Stern Antares.

Um den 12. März haben die beiden Planeten den kleinsten Abstand zueinander: Dann ist die Venus nur zwei Fingerbreit von Mars entfernt. Am 20. März erreicht die Venus ihren größten seitlichen Abstand zu Sonne, die größte westliche Elongation. Viereinhalb Handbreit ist sie aus unserer Sicht von unserem zentralen Stern entfernt. Doch obwohl ihr Abstand zur Sonne im Februar kleiner war, stand sie da höher und damit günstiger.

Ende März lohnt es sich besonders, nach den Morgensternen Ausschau zu halten, denn zu Venus und Mars gesellt sich noch ein dritter Planet hinzu: Saturn wird in den letzten Märztagen allmählich wieder sichtbar. Ab wann er zu sehen ist, hängt sehr davon ab, wie klar der Himmel in Horizontnähe ist. Jeden Morgen werden die Bedingungen besser, denn Saturn geht täglich vier Minuten früher auf und steht schnell höher, wenn die Sonne aufgeht.

Ringplanet Saturn Saturn ist deutlich besser zu sehen als Mars. Er ist mit einer scheinbaren Helligkeit von 0,8 mag etwa eine halbe Größenklasse heller und mit einem scheinbaren Durchmesser von gut 15 Bogensekunden dreimal so groß wie Mars.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Zwei Termine gibt es, da sollten Sie unbedingt versuchen, alle drei Planeten zu sichten:

Am 28. und 29. März ist Saturn genau unter der Venus, nur einen Fingerbreit von ihr entfernt. Mars steht rechts der beiden, gut zwei Fingerbreit weit weg - die sehr spitze Spitze eines Dreiecks. Am 31. März ist Saturn mittig unter Venus und Mars zu sehen und bildet die untere Spitze des jetzt sehr flachen Planeten-Dreiecks. Etwas weiter oben finden Sie eine detaillierte Auffindkarte für die drei Planeten.

Genau in diesen Tagen zieht die abnehmende Mondsichel an dem sich täglich wandelnden Planeten-Dreieck vorüber. Am 27. März bleibt der Mond noch auf anderthalb Handbreit Abstand rechts von Mars. Abends darauf steht die Mondsichel rechts unter Mars, nur noch gut zwei Fingerbreit von ihm entfernt.

Am 29. März ist sie an allen drei Planeten vorüber gezogen und eine Handbreit links unter Saturn und Venus. Allerdings geht die Mondsichel erst nach halb sieben Uhr (MESZ) auf, wenn auch die Venus schon verblasst. Auch die Mondpositionen finden Sie in der Grafik weiter oben.

Drei Planeten sind im März gar nicht zu sehen: Neptun, Jupiter und Merkur sind alle zu dicht bei der Sonne. Jupiter ist am 5. März in Konjunktion, also genau hinter der Sonne aus Sicht der Erde, Neptun am 13. März. Und Merkur wird Anfang April hinter der Sonne verschwinden.