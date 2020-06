Merkur abends, Venus morgens Alle hellen Planeten im Juni zu sehen

Im Juni sind sämtliche hellen Planeten sichtbar: Den Anfang macht am frühen Abend Merkur für ein paar Tage. Jupiter und Saturn sind in später Nacht zu sehen, gefolgt von unserem Nachbarn Mars. Und morgens taucht die helle Venus wieder auf.

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten von ihnen strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im Juni im Überblick

In den ersten Junitagen können Sie noch einen kurzen Blick auf den seltenen Merkur werfen, der nach Sonnenuntergang kurz zu sehen ist. Dann dauert es eine Weile, bis die nächsten Planeten auftauchen. Jupiter und Saturn leuchten in der zweiten Nachthälfte, Nacht für Nacht etwas eher und bis in den Morgen. Dann erscheint links von ihnen auch Mars und wird immer heller. Aber lange nicht so hell wie die Venus, die in der zweiten Junihälfte als Morgenstern erstrahlt.

Wenn Sie einen seltenen Gast am Firmament finden wollen, sollten Sie gleich die ersten Abende im Juni nutzen: Noch etwa bis zum 7. Juni ist kurz nach Sonnenuntergang der kleine Merkur tief im Westen zu sehen - aber nur kurze Zeit. Als innerster Planet im Sonnensystem hat Merkur aus unserem Blickwinkel so wenig Abstand zur Sonne, dass er bald nach ihr untergeht. Die ersten Juniabende können Sie ihn ab kurz nach halb zehn Uhr abends erblicken, etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang ist es schon dunkel genug für den Planeten.

Merkur in der Dämmerung

Mit einer scheinbaren Helligkeit von 0,2 mag ist Merkur so hell wie die hellsten Sterne. Allerdings steht er nur wenige Fingerbreit über dem Horizont in der Dunstschicht, das erschwert das Auffinden. Mit einem scheinbaren Durchmesser von nur rund 8 Bogensekunden ist er winzig - ein gleißendes Pünktchen in der Abenddämmerung.

Merkur Anfang Juni

Etwa eine Stunde lang ist er Anfang Juni zu sehen, dann geht er unter. In den ersten Junitagen ändert sich das kaum - allerdings werden Sie ihn allabendlich etwas später finden, da die Sonne immer später untergeht. Nach dem 7. Juni rast Merkur am Firmament wieder auf die Sonne zu, seine Untergänge verfrühen sich rapide, während es immer später dunkel genug für ihn ist. Außerdem nimmt seine Helligkeit Abend für Abend ab - nach dem 7. Juni wird es schwer, ihn noch zu entdecken. Am 1. Juli wird Merkur zwischen Erde und Sonne hindurch ziehen.

Vorheriges Bild Nächstes Bild Der rote Planet mit weißem Pol So deutlich ist unser Nachbar-Planet Mars zu sehen, wenn man etwa ein 1300er-Teleobjektiv auf ihn richtet. Seine rötliche Farbe, hervorgerufen vom rotem Staub auf dem Mars, ist unübersehbar. Und deutlich ist auch die eisbedeckte Polkappe zu erkennen. Aufgenommen hat dieses Foto Sabine Kastner am Morgen des 12. April 2020. Herzlichen Dank!

Nachdem Merkur untergangen ist, müssen Sie sich eine Weile gedulden, bis die nächsten Planeten erscheinen. Gegen halb ein Uhr nachts taucht Anfang Juni Jupiter auf und ist nicht zu übersehen. Denn der größte Planet im Sonnensystem ist ein Gigant am Firmament - strahlend hell und riesig. Sein Scheibchen misst rund 45 Bogensekunden im scheinbaren Durchmesser und ist mit einer scheinbaren Helligkeit von -2,6 mag bei Weitem heller als jeder Stern.

Jupiter und Saturn in der Juninacht

Dagegen nimmt sich Saturn, der sich etwa eine Stunde nach Jupiter aus der Dunstschicht schält, bescheiden aus: Er misst im Durchmesser nicht mal halb so viel wie Jupiter und ist mit 0,4 mag scheinbarer Helligkeit drei Größenklassen dunkler als sein großer Nachbar. Doch auch Saturn sticht unter den Sternen hell hervor. Sie finden ihn etwa zwei Fingerbreit links von Jupiter auf fast gleicher Höhe.

Und wenn Sie schon mitten in der Nacht nach den beiden gucken, werden Sie zusätzlich belohnt: Rechts der beiden hellen Planeten erstreckt sich jetzt in klaren, dunklen Sommernächten das zarte, schimmernde Band der Milchstraße über den Himmel im Süden.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament

Die ist zwar nicht mehr gut zu sehen, wenn der Mond in der Nähe steht, doch sein Besuch bei den Planeten ist trotzdem hübsch: In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni steht er mit abnehmender Scheibe rechts unter Jupiter, etwa eine Handbreit entfernt. In der folgenden Nacht ist der Mond fast mittig unter den beiden Planeten zu sehen, mit je etwa zwei Fingerbreit Abstand. In der Nacht auf den 10. Juni zieht er bereits davon und steht mehr als eine Handbreit entfernt links unter Saturn.

Im Monatsverlauf erscheinen Jupiter und Saturn immer früher am Sternenhimmel. Ende Juni ist Jupiter bereits etwa ab halb elf Uhr abends zu sehen, da ist es dank der fast Weißen Nächte noch nicht mal richtig finster. Saturn macht sich wieder rund eine Stunde später bemerkbar. Bis morgens der Himmel zu hell wird, können Sie die zwei sehen - dann hoch im Süden. Zu der Zeit steht dann auch ein weiterer Planet am Himmel.

Mars morgens im Juni

Wenn Sie im Juni morgens schon vor Sonnenaufgang unterwegs sind und freie Sicht nach Südosten haben, können Sie noch einen Planeten sehen: Ein gutes Stück links von Jupiter und Saturn taucht Mars am Horizont auf. Anfang Juni dauert es noch bis etwa drei Uhr morgens, bevor unser Nachbarplanet erscheint, doch auch er geht tagtäglich früher auf: Ende Juni ist Mars schon vor zwei Uhr sichtbar. Gegen fünf Uhr morgens wird es zu hell für Mars.

Der rote Planet Mars

Der Mond, der kurz zuvor an Jupiter und Saturn vorüber gewandert ist, nähert sich in den Morgenstunden des 12. Juni von rechts, ist aber noch über eine Handbreit entfernt von dem Planeten. Am 13. Juni morgens ist der Mond fast genau unter Mars, keine zwei Fingerbreit Abstand haben die beiden. Dann entfernt sich der Mond wieder.

Mars ist mit einer scheinbaren Helligkeit von -0,1 mag etwas heller als Saturn, aber nochmal deutlich kleiner. Und er steht tiefer und damit ungünstiger. Daran ändert sich im Monatsverlauf auch wenig, denn unser flotter Nachbar rast auf seiner Umlaufbahn der Erde hinterher. Aus unserer Sicht führt dass dazu, dass sich Mars nicht so weit von der Sonne entfernt, wie das bei anderen Planeten durch die Eigenbewegung der Erde der Fall ist, sondern ihr immer ein Stück entgegen läuft. Er wandert im Juni vom Sternbild Steinbock ostwärts bis in die Fische. Anfang Juni ist Mars etwa vier Handbreit links von Saturn, am Monatsende mehr als sechs.

Venus als Morgenstern im Juni

Im Mai beendete sie ihre lange Phase als strahlender Abendstern im Westen. Am 3. Juni steht die Venus genau zwischen Sonne und Erde in der unteren Konjunktion, knapp zwei Wochen später taucht sie wieder auf. Etwa ab Mitte Juni ist sie morgens im Osten zu sehen. Und auch als Morgenstern ist die Venus imposant, wenn auch zu einer ungünstigeren Uhrzeit. Etwa um Viertel vor fünf Uhr morgens könnte sie am 15. Juni sichtbar werden, dann tagtäglich etwas früher. Ende Juni ist die Venus schon kurz vor vier Uhr über dem Horizont sichtbar.

Was die Venus so hell macht

Mit einer scheinbaren Helligkeit von rund -4,5 mag ist die Venus nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel, auch wenn sie das in der Morgenddämmerung nicht so zur Geltung bringen kann. Aber Sie können ihre ungewöhnlich große Helligkeit daran bemerken, dass die Venus fast bis Sonnenaufgang zu finden ist. Erst etwa eine Viertelstunde davor wird es auch ihr zu hell. Ende Juni ist das etwa um fünf Uhr.

Venussichel bei der Mondsichel

Besonders hübsch ist der Anblick der Venus morgens am 18. und 19. Juni, wenn die schon sehr dünne Mondsichel erst anderthalb Handbreit rechts der Venus steht, am folgenden Morgen dann nur gut einen Fingerbreit von ihr entfernt ist. Sollten Sie ein gutes Fernglas mit Stativ zur Hand haben, dann nutzen Sie es für einen seltenen Anblick: Die Venus ist jetzt so schmal wie der Mond - eine dünne Venus-Sichel, die in den kommenden Wochen zunehmen wird.

Wachsende Venussichel

Da die Venus gerade erst zwischen Erde und Sonne hindurch gewandert ist, sehen wir erst eine schmale Partie ihrer beleuchteten Hälfte. Dafür ist sie im Durchmesser riesig: Mehr als 50 Bogensekunden misst die Venus Mitte Juni. Danach schrumpft sie schnell im Durchmesser, wird aber immer voller.

Zwei Planeten sind im Juni gar nicht zu sehen: Neptun und Uranus sind zwar hinter der Sonne wieder hervorgekommen, befinden sich aber noch zu tief und können nicht beobachtet werden.