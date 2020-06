Jupiter und Saturn in Opposition Alle hellen Planeten im Juli zu sehen

Besonders prächtig strahlen in der Julinacht die beiden Riesen Jupiter und Saturn am Sternenhimmel. Doch auch alle anderen Planeten sind jetzt zu sehen: Mars fällt in der zweiten Nachthälfte auf und morgens erscheint die Venus. Sogar der seltene Merkur ist kurz zu finden.

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten von ihnen strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im Juli im Überblick

Anfang Juli dauert es etwas, nicht nur, bis es dunkel wird: Auch die Planeten erscheinen zu Monatsbeginn noch spät. Sowohl die beiden Riesen Jupiter und Saturn am späten Abend als auch Mars und später die Venus am Morgen. Doch je später im Monat, je mehr und je länger sind die Planeten zu sehen. Dann tauchen bei Mars auch Neptun und Uranus auf. Die Venus erstrahlt immer früher am Morgen und in den letzten Julitagen erscheint sogar der kleine Merkur in ihrer Nähe.

Heller Jupiter mit seinen Monden

Anfang Juli dauert es ein wenig, bis sich am Abendhimmel wirklich was bemerkbar macht. Denn nach dem späten Sonnenuntergang folgt eine lange Abenddämmerung. Erst nach zehn Uhr wird es langsam so dunkel, dass sich Sterne bemerkbar machen. Kurz darauf erscheint dann ein gigantisches Licht im Südosten: Jupiter schält sich gegen halb elf Uhr aus den dämmrigen Dunstschichten. Der größte Planet im Sonnensystem ist nicht zu übersehen, denn mit einer scheinbaren Helligkeit von -2,7 mag kann auch der hellste Stern nicht mithalten. Und mit einem scheinbaren Durchmesser von mehr als 47 Bogensekunden ist er auffällig groß.

Beide Planeten in Opposition

So hell und groß wie jetzt im Juli ist Jupiter nur einmal in jedem Jahr: zu seiner Opposition, in der er am 14. Juli steht. Das ist der Moment, in dem die Erde den äußeren Planeten auf der Innenbahn überholt. In diesem Moment ist Jupiter uns so nah wie nie: "Nur" noch knapp 620 Millionen Kilometer trennen uns von dem Planeten - viermal mehr als von der Sonne. Das Licht, dass Jupiter zu uns schickt, ist über eine halbe Stunde lang zu uns unterwegs.

Im Vergleich mit Jupiters äußerem Nachbarn Saturn ist das aber noch gar nichts: Auch Saturn ist jetzt in Opposition, nur eine Woche nach Jupiter: am 21. Juli. Von ihm braucht das Licht eineinviertel Stunden, denn Saturn ist mehr als doppelt so weit entfernt von uns. Auch Saturn ist aufgrund seiner Opposition jetzt im Juli besonders schön zu sehen und so groß und hell wie nie. Doch weil er weiter entfernt und auch kleiner ist als Jupiter, ist auch sein Scheibchen am Firmament weniger beeindruckend: Es misst im scheinbaren Durchmesser nur etwa ein Drittel Jupiters und ist mit 0,1 mag scheinbarer Helligkeit zur Opposition beinahe drei Größenklassen dunkler.

Helles Duo jeden Abend früher sichtbar

Saturn ist durch die geringere Helligkeit erst eine knappe Stunde nach Jupiter zu sehen, obwohl die beiden die Nacht etwa gleich hoch über dem Horizont verbringen. Doch übersehen werden Sie Saturn nicht: Er bildet ein auffälliges Duo mit Jupiter, von dem er nur drei bis vier Fingerbreit entfernt ist. Und auch Saturn ist zumindest so hell wie die hellsten Sterne. Jede Nacht tauchen die beiden etwas früher auf, während es auch langsam wieder früher dunkelt. Ende Juli können Sie Jupiter und Saturn schon ab etwa Viertel nach neun Uhr abends sehen, bis in die frühen Morgenstunden.

Mond bei Jupiter und Saturn

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament

Jupiter und Saturn haben in diesem Sommer ein sehr attraktives Plätzchen am Sternenhimmel eingenommen: Rechts der beiden hellen Planeten ragt das schöne Sternenband der Milchstraße in die Höhe, dicht neben ihnen wimmelt das Sternengewühl des Sternbilds Schütze. Davon ist allerdings nichts zu sehen, wenn der fast volle Mond vorbei zieht: Abends am 4. Juli ist der Mond noch anderthalb Handbreit rechts von Jupiter, erst im Anmarsch. Am 5. Juli strahlen Mond und Jupiter um die Wette: Nur ein guter Fingerbreit Abstand ist zwischen den beiden. Jupiter macht das nichts aus, der hält dem Mondlicht leicht stand. Saturn hat dagegen in der folgenden Nacht zu kämpfen, wenn die Mondscheibe nur etwa vier Fingerbreit entfernt links unter Saturn steht.

Jetzt Saturns Ringe beobachten

Es lohnt sich jetzt, Saturn durch ein Teleskop zu betrachten, wenn der Mond wieder weg ist. Denn der Planet hat derzeit eine sehr große Ringöffnung - seine Nordhalbkugel ist deutlich zu uns gekippt und die Ringebene erscheint dadurch sehr breit. Selbst in kleineren Teleskopen ist das beeindruckend. In den kommenden Jahren wird die Ringebene aus unserem Blickwinkel immer schmäler werden, weil Saturn wieder von uns "weg" kippt - bis wir im Jahr 2025 genau auf die Kante der Ringe blicken werden, die dann nur noch als dünner Strich vor dem Planeten verlaufen.

Saturns Ringe öffnen sich Sehenswerte Ringe

Saturn kippt

Auf die Kante

Den Norden im Blick

Saturn kippt

Auf die Kante

Den Norden im Blick

Saturn mit seinen Ringen Was Saturn richtig sehenswert macht, bleibt dem bloßen Auge verborgen. In guten Ferngläsern oder kleinen Teleskopen zeigt der Planet sein eindrucksvolles Ringsystem. Schon ab 15-facher Vergrößerung wird Saturn plötzlich länglich, dann "wachsen" ihm Henkel rechts und links. So sah ihn im 17. Jahrhundert der Astronom Galileo Galilei. Bei 22-facher Vergrößerung können Sie das Ringsystem klar vom Planeten unterscheiden. Mit 200-facher Vergrößerung kommen Sie aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Neigung der Ringebene Saturns im Verlauf Die Ringe bieten einen immer wechselnden Anblick: Mal können wir auf die Ringebene blicken, mal sehen wir nur ihre Kante wie einen Strich vor dem Planeten. Der Grund dafür: Die Ebene von Saturns Ringen ist geneigt zur Ekliptik, der Ebene der Planeten. In den knapp dreißig Jahren, in denen er einmal um die Sonne reist, neigt er uns daher mal seine Südhalbkugel zu, mal die Nordhalbkugel. Und dazwischen, ganz selten, auch mal die Kante der Ringe ...

Alle 15 Jahre gibt es einen Moment, an dem die Erde sich genau auf der gleichen Ebene wie Saturns Ringe befindet - die Kantenstellung, die die Ringe fast verschwinden lässt. Dieser Moment trat zuletzt im September 2009 ein. Danach öffneten sich die Ringe langsam wieder für uns - acht Jahre lang.

Saturns Norden Im Oktober 2017 war Saturns Nordhalbkugel am weitesten zu uns "gekippt". Dadurch erschienen zu dieser Zeit auch die Ringe am breitesten. Seither neigt sich Saturn ganz allmählich wieder zurück, bis wir 2025 wieder auf die Kante der Ringebene blicken. Und danach kippt uns Saturns Südhalbkugel entgegen.

Jedes Jahr gibt es einige Monate, in denen Saturn um ein paar Grad "zurückkippt": Während der Oppositionsschleife ist auch die scheinbare Bewegung der Ringebene rückläufig, die nur aus der Stellung der Erde zu Saturn entsteht.

Saturns Kippbewegung wird von Mai bis September 2020 unterbrochen: In der Zeit durchläuft der Planet seine Oppositionsschleife und kippt ganz leicht zurück, die Ringebene öffnet sich ein kleines bisschen. Anschließend kippt Saturn wieder andersherum, die Ringe schließen sich immer weiter.

Ihre schönsten Planeten-Fotos

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Der rote Planet mit weißem Pol So deutlich ist unser Nachbar-Planet Mars zu sehen, wenn man etwa ein 1300er-Teleobjektiv auf ihn richtet. Seine rötliche Farbe, hervorgerufen vom rotem Staub auf dem Mars, ist unübersehbar. Und deutlich ist auch die eisbedeckte Polkappe zu erkennen. Aufgenommen hat dieses Foto Sabine Kastner am Morgen des 12. April 2020. Herzlichen Dank!

Der rote Planet Mars

Mars, der vor Kurzem noch dicht bei Jupiter und Saturn war, ist inzwischen so weit von den beiden weg Richtung Osten gewandert, dass er erst lang nach den beiden am Sternenhimmel auftaucht: Anfang Juli können Sie unseren Nachbarplaneten gegen zwei Uhr im Südosten finden, am Monatsende dann ab kurz nach Mitternacht. Mit einem scheinbaren Durchmesser von etwa 13 Bogensekunden ist Mars ein wenig kleiner als Saturn, aber merklich heller: Zu Monatsbeginn hat Mars eine scheinbare Helligkeit von -0,6 mag, die sich bis Ende Juli auf -1,1 mag steigert - dann ist Mars über eine Größenklasse heller als Saturn und ein sehr auffälliges Licht am Firmament. Seine höchste Position im Süden erreicht er allerdings erst morgens. Er wird jetzt jede Nacht früher erscheinen und allmählich immer heller und größer werden, bis er zu seiner nächsten Opposition im Oktober diesen Jahres dann wieder als kräftiges, rötliches Licht den Himmel dominiert, wie zuletzt im Sommer 2018.

Mond bei Mars

In der Nacht auf den 11. Juli rückt der Mond, der kurz zuvor bei Jupiter und Saturn war, auf Mars zu und steht eine Handbreit rechts von ihm, auf gleicher Höhe. Am 12. Juli ist die Mondscheibe nur anderthalb Fingerbreit entfernt unter Mars zu finden, in der folgenden Nacht ist sie schon weitergerückt und links unter Mars, fast anderthalb Handbreit weit weg.



Mars, der der Erde auf seiner Runde um die Sonne sehr schnell hinterhereilt, bewegt sich im Juli eine weite Strecke übers Firmament und zieht weit durch das Sternbild Fische, unter dem auffälligen Herbstviereck Pegasus hindurch.

In der zweiten Julihälfte, wenn der Mond sich wieder von Mars entfernt hat, können Sie den hellen Planeten benutzen, um nach zwei sehr fernen Gesellen zu suchen: Neptun und Uranus sind nach langer Abwesenheit jetzt wieder am Sternenhimmel zu finden. Doch die beiden äußersten Planeten im Sonnensystem sind schwer zu entdecken, denn sie sind weit, weit weg. Neptuns Licht ist mit bloßem Auge gar nicht zu sehen, für ihn benötigen Sie zumindest ein lichtstarkes Fernglas mit Stativ, besser noch ein Teleskop. Uranus ist unter idealen Bedingungen theoretisch noch mit bloßem Auge zu erkennen. Praktisch meist eher nicht.

Sie finden die beiden rechts und links vom hellen Mars, der Ende Juli fast mittig zwischen ihnen steht - von jedem etwa zweieinhalb Handbreit entfernt. Die Sternkarte weiter oben zu Mars zeigt auch die Positionen von Neptun und Uranus. Allerdings haben Sie im Juli nur wenig Zeit für die beiden, denn sie sind nur zu beobachten, wenn es richtig finster ist. Mitte Juli ist das etwa von Mitternacht bis drei Uhr, am Monatsende dann schon etwas früher und auch etwas länger.

Erst Mitte Juni ist sie als Morgenstern tief im Osten wieder aufgetaucht, jetzt wird sie täglich prächtiger: Die Venus strahlt im Juli morgens im Südosten - unübersehbar in der Morgendämmerung. Denn die Venus ist mit einer scheinbaren Helligkeit von -4,7 mag das mit weitem Abstand hellste Objekt am Firmament, von Sonne und Mond abgesehen. Selbst der Riese Jupiter, der am gegenüberliegenden Horizont gerade untergeht, wenn die Venus gegen vier Uhr im Südosten erscheint, ist um zwei Größenklassen dunkler als die Venus.

Venus im größten Glanz

Wachsende Venussichel

Am 10. Juli ist die Venus im "größten Glanz": Das ist der Zeitpunkt, an dem sie am hellsten ist, weil sie zwar noch recht nahe an der Erde ist, aber nicht mehr ganz so dünn. Denn nachdem die Venus Anfang Juni zwischen Erde und Sonne hindurch gezogen ist, erschien sie zunächst als hauchzarte Sichel am Firmament, wie der Mond kurz vor Neumond. Auch Anfang Juli erscheint sie im Fernglas noch sichelförmig, doch der beleuchtete Teil ihres Scheibchens wächst stetig an. Ende Juli sehen Sie schon fast wieder eine "Halb-Venus". Weil sie sich aber zugleich von der Erde entfernt, wird sie im scheinbaren Durchmesser wieder kleiner: Sie schrumpft im Monatsverlauf von 43 auf 27 Bogensekunden - damit ist sie aber immer noch sehr groß und auffällig.

Was die Venus so hell macht

Die Venus steht auch Tag für Tag günstiger, weil sie sich aus unserer Sicht immer weiter von der Sonne entfernt und daher immer früher aufgeht - während die Sonne zugleich immer später erscheint. Anfang Juli macht sich die Venus erst gegen vier Uhr morgens bemerkbar, Ende Juli schon eine ganze Stunde eher. Dadurch steht sie auch viel höher, bis es ihr zu hell wird: Erst eine Viertelstunde vor Sonnenaufgang verblasst die Venus in der Morgendämmerung (Anfang Juli etwa um fünf Uhr, Ende Juli eine halbe Stunde später).

Mondsichel bei der Venus

Besonders hübsch ist der Anblick der Venus, wenn sich die Mondsichel zu ihr gesellt: Am Morgen des 16. Juli steht der Mond noch fast anderthalb Handbreit entfernt rechts über dem hellen Morgenstern. Am 17. Juli ist er nur gut einen Fingerbreit über ihr - zwei Sicheln dicht beieinander! Morgens am 18. Juli hat sich die Mondsichel wieder entfernt und taucht eine Handbreit entfernt links unter der Venus auf. Am 19. Juli ist die Mondsichel noch ein letztes Mal vor Neumond zu sehen, noch ein Stückchen weiter weg. Und die Stelle, wo der Mond dann steht, sollten Sie sich gut merken: Genau dort ist ein paar Tage später noch ein Planet zu sehen, den man nur selten bewundern kann.

Merkur in der Dämmerung

Ende Juli taucht tief unter der Venus, zwei bis drei Handbreit von ihr entfernt, der letzte noch fehlende Planet des Sonnensystems auf: Merkur ist kurze Zeit zu sehen. Allerdings ist der innerster Planet im Sonnensystem so nah bei der Sonne, dass er nur kurz vor ihr aufgeht und es nur ein kleines Stück über den Horizont schafft, bis es ihm gegen halb sechs Uhr zu hell wird. Sie brauchen also freie Sicht auf einen klaren Horizont im Südosten, um Merkur zu finden. Kurz vor fünf Uhr schält sich sein kleines Pünktchen mit nur etwa 7 Bogensekunden im scheinbaren Durchmesser aus der Dämmerung. Die ersten Tage ist es schwer, da Merkur dann mit 0 mag scheinbaren Helligkeit "nur" so hell ist wie ein hellerer Stern. Bis zum Monatsletzen steigert er sich schon auf -0,7 mag und wird in den ersten Augusttagen noch ein wenig heller werden. Doch davon dann mehr im nächsten Monat auf dieser Seite.