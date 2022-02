Von Merkur am Abend bis zur Venus am Morgen Alle Planeten sind im Januar sichtbar

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten Planeten strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht stark reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im Januar im Überblick

Im Januar ist die beste Zeit zur Planeten-Beobachtung die Dämmerung - sowohl abends, als auch morgens. Nach Sonnenuntergang tauchen im Südwesten gleich drei Planeten auf: Der kleine Merkur ist unter Saturn und Jupiter zu sehen, aber nur bis zur Monatsmitte, danach muss Jupiter allein die Stellung halten. In finsterer Nacht sind nur die äußeren Planeten Uranus und Neptun zu finden - und das nur für geübte Beobachter mit geeignetem Gerät. Vor Sonnenaufgang taucht unser Nachbar Mars im Südosten auf und hat ab Mitte Januar eine strahlende Begleitung: Die Venus kehrt als flotter Morgenstern zurück.

Die ersten Planeten, die zu Jahresbeginn am Abendhimmel auftauchen, erscheinen schon bald nach Sonnenuntergang tief im Westen: Da schälen sich ab 17.10 Uhr zunächst der kleine Merkur und darüber der Riese Jupiter aus der zunehmenden Abenddämmerung. Der blassere Saturn zwischen den beiden braucht vermutlich eine halbe Stunde länger, um erkennbar zu werden. Doch Sie müssen sich beeilen, um alle drei zu sehen: Merkur versinkt am schnellsten und ist nur etwa bis halb sechs Uhr zu sehen, gerade mal zwanzig Minuten lang. Auch Saturn können Sie nur bis kurz nach sechs Uhr finden, Jupiter dagegen bis halb neun Uhr abends. Diese Zeiten gelten nur für die ersten Januarabende, doch die lohnen einen genaueren Blick, denn bei Merkur ist vielleicht sogar noch die Venus zu finden.

Die Venus war die letzten Monate kaum übersehbar als heller Abendstern, doch der innere Planet zieht jetzt im Januar zwischen Erde und Sonne hindurch und steht am 9. Januar genau auf einer Linie dazwischen in der unteren Konjunktion. Die ersten Abende im Januar können Sie noch einen Blick auf sie erhaschen, rechts unter Merkur. Am 1. Januar ist sie nur vier Fingerbreit von Merkur entfernt, auf fast gleicher Höhe. Dann sinkt sie Abend für Abend tiefer und ist bald nicht mehr zu sehen.

Merkur dagegen, der innerste Planet im Sonnensystem, ist auf seiner Runde um die Sonne im Dezember erst hinter dieser hervorgekommen und allabendlich besser zu sehen, bis er am 7. Januar seinen aus unserer Sicht größten Abstand zur Sonne hat, seine größte östliche Elongation: Er befindet sich dann knapp zwei Handbreit links der Sonne und ist daher nach ihr kurz in der Abenddämmerung sichtbar. Weil er jeden Abend etwas später untergeht, ist er auch immer länger zu sehen, allerdings nur um Minuten.

Auch Merkur verschwindet bald

Jupiter, Saturn, Merkur und anfangs noch Venus abends im Januar Es bleibt ein kurzes Vergnügen, denn Merkur rast bald wieder der Sonne entgegen: Er zieht am 23. Januar zwischen Erde und Sonne hindurch und ist daher nur etwa bis zum 13. Januar noch am Abendhimmel zu sehen, dann etwa ab 17.20 Uhr bis kurz vor sechs Uhr. Dabei wird Merkur leider immer blasser: Der Planet verliert eine ganze Größenklasse an scheinbarer Helligkeit. Am 1. Januar ist Merkur mit -0,7 mag so hell wie einer der hellsten Sterne, am 13. Januar hat er nur noch +0,3 mag - immerhin noch heller als die meisten Sterne.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Ähnlich blass wie der späte Merkur ist Saturn mit nur 0,7 mag scheinbarer Helligkeit - und er nähert sich Merkur. Anfang Januar finden Sie Saturn in anderthalb Handbreit Entfernung links über Merkur, wo er sich etwa um halb sechs Uhr aus der Dämmerung schält, aber nach sechs Uhr im Dunst versinkt. In den folgenden zwei Wochen rücken die beiden Planeten immer weiter aufeinander zu. Am 13. Januar, wenn Merkur vermutlich letztmals zu sehen ist, ist Saturn keine zwei Fingerbreit mehr entfernt. Und auch er beendet dann seine Sichtbarkeitsperiode.

Heller Jupiter mit seinen Monden Von der Lichterkette der Planeten, die zum Jahreswechsel im Westen standen, bleibt anschließend nur einer übrig: Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem. Mit einer scheinbaren Helligkeit von -2,1 mag übertrifft der Planet alle Sterne bei Weitem. Und da er, zwei Handbreit links über Saturn, auch sehr viel höher und günstiger steht, ist er viel besser sichtbar als Saturn und Merkur. Anfang Januar schält sich Jupiter kurz nach fünf Uhr aus der Abenddämmerung und ist bis halb neun Uhr zu sehen. Am Monatsende wird es erst um Viertel vor sechs Uhr dunkel genug. Dann ist Jupiter nur noch bis etwa sieben Uhr hoch genug über dem Horizont im Südwesten. Auch seine Zeit der Sichtbarkeit geht langsam zu Ende.

Ringplanet Saturn Schauen Sie also vor allem an den ersten Januarabenden zu dem Planetenreigen im Südwesten, da ist er besonders schön. Dann zieht dazu noch die junge Mondsichel an der Lichterkette vorüber: Am 4. Januar taucht der Mond erstmals nach Neumond wieder auf, ein hauchzarter Strich in der Dämmerung, der um fünf Uhr noch eine Handbreit über dem Horizont steht. Knapp drei Fingerbreit über der Mondsichel finden Sie Saturn, vier Fingerbreit rechts des Mondes Merkur - und rechts unter diesem vielleicht sogar noch kurz die Venus.

Am 5. Januar ist Saturn knapp anderthalb Handbreit rechts über der Mondsichel, links über ihr strahlt Jupiter, nur gut vier Fingerbreit entfernt. Am folgenden Abend ist der Mond bereits links von Jupiter, ähnlich nahe. Und am 7. Januar hat der Mond auch Jupiter weit hinter sich gelassen und ist auf zwei Handbreit Abstand gegangen. Die Positionen des Mondes finden Sie in der Auffindkarte weiter oben.

Vorheriges Bild Nächstes Bild Eine prachtvolle Himmelserscheinung am letzten Tag im Jahr 2021 von Norbert Scantamburlo augenommen: In der Morgendämmerung zeigen sich über der Silhouette der Dolomiten der Mond mit dem Planeten Mars und das Sternbild Skorpion mit seinem hellsten Stern Antares.

Nach Jupiter wird es wirklich finster in der Januarnacht. Helle Planeten sind bis zum Morgen keine mehr zu sehen. Doch wer geübt ist im Auffinden lichtschwacher Objekte und zudem eine gute Ausrüstung zur Hand hat - ein Teleskop oder zumindest ein lichtstarkes Fernglas mit Stativ - der kann die beiden äußersten Planeten Neptun und Uranus beobachten. Uranus ist mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,7 mag in klaren Nächten theoretisch noch mit bloßem Auge sichtbar, praktisch ist das aber nur selten der Fall. Neptun ist mit nur 7,9 mag nie mit bloßem Auge zu sehen.

Uranus im Teleskop Auch für diese beiden Planeten sollten Sie sich nicht zu viel Zeit lassen, denn Neptun ist nur dank der frühen Nacht überhaupt noch sichtbar. Anfang Januar ist es gegen halb sieben Uhr dunkel genug, um nach ihm zu spähen. Da hilft Jupiter ein bisschen, denn Sie finden Neptun zwei Handbreit links über dessen hellem Licht. Neptun steht schon tief im Südwesten und ist nur noch bis kurz nach halb neun Uhr zu finden, dann allabendlich kürzer. Neptun nimmt ebenfalls Abschied: Ende Januar versinkt der Planet schon kurz nach halb sieben Uhr in den Dunstschichten, dann ist der Himmel aber noch gar nicht ganz finster. Uranus dagegen ist Ende Januar noch bis nach Mitternacht zu beobachten, am Monatsbeginn gar zwei Stunden länger. Kein Wunder, er steht viel höher als Neptun, von dem er rund fünf Handbreit entfernt ist.



Vom 5. bis 9. Januar ist der Mond zu nahe bei Neptun und überstrahlt den lichtschwachen Planeten, anschließend ist er bis zum 14. Januar zu nahe bei Uranus.

Mars und Venus morgens im Januar Wenn spät am Januarmorgen die Morgendämmerung einsetzt, dann sind noch ein, zwei Planeten zu sehen. Den Anfang macht Mars, der im Dezember nach langer Abwesenheit zurückgekehrt ist. Unser äußerer Nachbarplanet ist mit rund 1,5 mag scheinbarer Helligkeit noch wenig beeindruckend und leicht zu übersehen. Zur Sonne hat Mars inzwischen wieder zweieinhalb Handbreit seitlichen Abstand und gewinnt im Verlauf des Monats noch eine Handbreit dazu, so dass er deutlich vor ihr auftaucht - allerdings sehr flach und tief am Horizont im Südosten.

Mars im Teleobjektiv Anfang Januar können Sie Mars etwa gegen sieben Uhr ausmachen, bevor zwanzig Minuten später die zunehmende Dämmerung sein schwaches Licht löscht. Ende Januar steht Mars schon ab halb sieben Uhr hoch genug - aber auch die Sonne geht dann früher auf, sodass er wieder nur gut zwanzig Minuten lang zu sehen ist - aber in unübersehbarer Begleitung.

Die Venus, die Anfang Januar noch kurz am Abendhimmel im Südwesten zu sehen war, zieht am 9. Januar zwischen Erde und Sonne hindurch und taucht einige Tage später wieder in der Dämmerung auf - jetzt morgens im Südosten. Etwa ab Mitte Januar erscheint sie in ihrer Rolle als Morgenstern. Anders als der blasse Mars ist die Venus strahlend hell - heller als jeder Stern und jeder andere Planet. Mit einer scheinbaren Helligkeit von rund -4,4 mag können Sie die Venus schon wenige Minuten nach ihrem Aufgang erblicken: zur Monatsmitte gegen halb acht Uhr. Und erst eine Viertelstunde vor Sonnenaufgang wird es der Venus zu hell - um Viertel vor acht, Ende Januar dann schon gegen halb acht.

Ende Januar hat sich für die Venus viel geändert: Unser innerer Nachbarplanet rast so schnell übers Firmament, dass ihr Abstand zur Sonne täglich sichtbar wächst. Mitte Januar ist sie nur eine Handbreit rechts der Sonne, Ende Januar dagegen ist der Abstand auf drei Handbreit angewachsen. Jetzt geht die Venus schon um halb sechs Uhr auf und ist gegen sechs Uhr gut zu sehen, schon vor Mars. Dem hat sie sich bis auf eine Handbreit genähert und steht links über unserem äußeren Nachbarplaneten. Ein ungleiches Paar, denn die Venus ist etwa sechs Größenklassen heller und ihr scheinbarer Durchmesser mit fünfzig Bogensekunden elfmal größer als der des Mars.

Ende Januar gesellt sich der Mond in den Morgenstunden zu dem Planetenpaar: Am 28. Januar nähert sich seine abnehmende Sichel von rechts an und steht zwei Handbreit entfernt rechts über Mars. Am folgenden Morgen ist die Mondsichel nur anderthalb Fingerbreit rechts von Mars. Morgens am 30. Januar ist sie selbst kaum noch zu finden - die letzte Mondsichel vor Neumond geht erst gegen sieben Uhr auf, eine Stunde vor der Sonne. Sie steht ganz knapp über dem Horizont und bildet mit Mars (rechts über ihr) und Venus (links über ihr) ein fast gleichseitiges Dreieck mit je etwa einer Handbreit Abstand zueinander.

Wachsende Venussichel Wie schon kurz vor ihrem Abschied am Abendhimmel zu Beginn des Monats ist die Venus auch Ende Januar, wenn sie morgens ans Firmament zurückkehrt, nur eine hauchzarte Sichel. Mit einem Fernglas und einem Stativ können Sie das selbst sehen. Weil die Venus wie der Mond zwischen Erde und Sonne hindurchwandert, dreht sie uns zunächst nur ein winziges Stück ihrer von der Sonne beleuchteten Planetenhälfte zu. Je weiter sie auf ihrer schnellen Umlaufbahn um die Sonne wandert, umso größer wird aus unserer Sicht der beleuchtete Anteil - ihre Scheibe nimmt langsam zu. Kurz bevor sie im Oktober hinter die Sonne treten wird, wird sie zur "Vollvenus" anwachsen. Während die Scheibe der Venus immer voller wird, wird sie im scheinbaren Durchmesser aber auch immer kleiner, da sich unser innerer Nachbarplanet zugleich immer weiter von der Erde entfernt.