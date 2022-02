Jupiter abends, Venus und Mars morgens Diese Planeten können Sie im Februar entdecken

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten Planeten strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht stark reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im Februar im Überblick

Während im Januar noch alle Planeten des Sonnensystems zu sehen waren, werden sie im Februar rarer. Anfangs prangt noch Jupiter am frühen Abend im Südwesten, doch der Riese verabschiedet sich zur Monatsmitte. Dann ist nachts nur Uranus zu finden - und das nur für geübte Beobachter. Doch morgens vor Sonnenaufgang ist im Februar einiges los. Unübersehbar hell prangt die Venus im Südosten. Dicht unter ihr können Sie bei guten Bedingungen Mars erblicken. Und vielleicht wird neben dem Duo sogar noch der kleine Merkur für ein paar Tage sichtbar.

Jupiter im Februar Schon etwa eine halbe Stunde nach dem noch frühen Sonnenuntergang im Februar taucht tief im Südwesten der erste Planet auf: Jupiter schält sich aus der Abenddämmerung. Der größte Planet im Sonnensystem ist kaum zu übersehen, denn mit einer scheinbaren Helligkeit von -2,0 mag ist er viel heller als jeder Stern. Und größer: Sein Scheibchen misst mehr als dreißig Bogensekunden im scheinbaren Durchmesser - ein ziemlicher Brummer.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Besonders hübsch ist der Anblick am 2. und 3. Februar, wenn die junge Mondsichel dicht bei Jupiter steht: Am 2. Februar ist die Mondsichel selbst sehr schwer zu finden. Erstmals nach Neumond taucht der Mond wieder auf, als ganz zarter Strich gut drei Fingerbreit unter Jupiter. Am folgenden Abend ist die Mondsichel eine knappe Handbreit links über Jupiter zu sehen.

Sie haben im Februar nur noch kurz Zeit, nach Jupiter Ausschau zu halten: Anfang Februar können Sie ihn etwa bis sieben Uhr abends erblicken, bevor ihn die Dunstschicht am Horizont schluckt. Doch Jupiter geht immer früher unter: Mitte Februar bleiben Ihnen nur noch ein paar Minuten bis etwa Viertel nach sechs Uhr. Davor ist es noch zu hell, um Jupiter zu sehen, danach verschwindet er am Horizont. Jupiter nimmt seinen Abschied: Er wird aus unserer Sicht hinter der Sonne vorbeiziehen und erst Ende April wieder am Firmament auftauchen - dann am frühen Morgen im Osten.

Ihre schönsten Planeten-Fotos

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Eine prachtvolle Himmelserscheinung am letzten Tag im Jahr 2021 von Norbert Scantamburlo augenommen: In der Morgendämmerung zeigen sich über der Silhouette der Dolomiten der Mond mit dem Planeten Mars und das Sternbild Skorpion mit seinem hellsten Stern Antares.

Wenn Jupiter untergegangen ist, wird's zappenduster am Sternenhimmel. Helle Planeten sind keine mehr zu sehen. Aber wer mit etwas Übung und optischen Hilfsmitteln - Teleskop oder einem lichtstarken Fernglas mit Stativ - unterwegs ist, der kann im Februar den fernen Uranus finden. Doch der Planet ist nicht ganz einfach zu entdecken, denn Uranus ist mit einer scheinbaren Helligkeit von nur 5,7 mag theoretisch zwar gerade über der Sichtbarkeitsgrenze, praktisch aber dennoch nur in Ausnahmefällen mit bloßem Auge zu sichten - etwa in ganz klaren Nächten ohne jede Lichtverschmutzung in den Bergen.

Uranus im Februar Damit Sie Uranus beobachten können, muss der Himmel nachtschwarz sein. Anfang Februar ist es ab sieben Uhr abends richtig finster, Ende des Monats vierzig Minuten später. Ab da lohnt sich die Suche nach Uranus. Etwa um zehn Uhr - am Monatsanfang eine Stunde später, Ende Februar dagegen eine Stunde früher - ist eine günstige Zeit. Dann steht Uranus zwei Handbreit hoch über dem Horizont im Westen - eine angenehme Höhe für die Beobachtung mit Stativ. Sie finden den blassen Planeten etwa zwei Handbreit unter dem auffälligen Siebengestirn im Stier, links vom markanten Bogen des Sternbilds Widder.



Vom 5. bis 9. Februar ist der Mond zu nahe bei Uranus und überstrahlt den lichtschwachen Planeten.

Die schönsten Planeten hebt sich der Februar für den frühen Morgen auf. Lange vor dem Sonnenaufgang taucht tief im Südosten ein besonders helles Licht auf: die Venus. Sie ist Mitte Februar im größten Glanz. So wird der Zeitpunkt genannt, an dem sie ihre größte scheinbare Helligkeit erreicht. Mit -4,6 mag ist die Venus mit weitem Abstand das hellste Objekt am Himmel (von Sonne und Mond abgesehen).

Was die Venus so hell macht Die Dunstschichten am Horizont machen ihr kaum etwas aus: Schon wenige Minuten nach ihrem Aufgang wird die Venus sichtbar. Anfang Februar ist das etwa um Viertel vor sechs Uhr, am Monatsende schon ab fünf Uhr. Und auch der zunehmenden Morgendämmerung widersetzt sich das helle Licht des Morgensterns lange: Fast bis halb acht Uhr (Ende Februar eine Stunde früher) können Sie die Venus noch ausmachen.

Mars im Teleobjektiv Viel schwieriger ist es, den zweiten Planeten zu entdecken, der sich am Februarmorgen im Südosten tummelt. Lassen Sie sich von der Venus führen, denn Mars ist fast genau unter ihr finden. Anfang Februar sind beide Planeten eine knappe Handbreit voneinander entfernt, zur Monatsmitte nur noch zwei bis drei Fingerbreit. Aber Mars ist vermutlich nur zu finden, wenn die Sichtbedingungen perfekt sind: absolut freie Sicht zu einem ganz klaren Horizont. Nehmen Sie besser ein Fernglas zur Hand.

Venus, Mars und Merkur im Februar Mars steht leider viel tiefer als die Venus, er geht auch entsprechend später auf und macht sich erst ab halb sieben Uhr bemerkbar, Ende Februar schon ab sechs Uhr. Dazu kommt, dass Mars viel weniger auffällt. Unser äußerer Nachbarplanet ist derzeit so viel weiter weg von der Erde als die Venus, dass er etwa sechs Größenklassen dunkler als sie ist. Seine scheinbare Helligkeit beträgt gerade mal 1,4 mag. Dadurch verblasst Mars schon viel früher in der Morgendämmerung. Anfang Februar gegen sieben Uhr, am Monatsende schon bald nach sechs Uhr. In den nächsten Monaten wird Mars langsam besser zu sehen sein. Doch so richtig prächtig wird der rote Planet erst Ende 2022, wenn er der Erde wieder wirklich nahe kommen wird.

Hübsch ist der Anblick der Planeten an den letzten Februarmorgen: Dann wandert die abnehmende Mondsichel an Mars und Venus vorüber. Am 26. Februar nähert sie sich den beiden, die fast genau übereinander stehen, von rechts auf gut anderthalb Handbreit Abstand an, sodass Mond, Venus und Mars ein sehr spitzes Dreieck bilden. Am 27. Februar finden Sie die Mondsichel unter den zwei Planeten, fast auf einer Linie. Kurz nach halb sechs Uhr geht die Mondsichel auf. Am letzten Februartag erscheint die Sichel letztmals vor Neumond, erst um Viertel nach sechs Uhr. Jetzt steht sie etwa anderthalb Handbreit links unter dem Planetenpaar.

Etwa vom 7. bis zum 12. Februar lohnt sich ein Fernglas besonders: Links unter dem Duo Venus und Mars könnte sogar der kleine Merkur auftauchen. Doch der innerste Planet im Sonnensystem ist noch tiefer am Horizont und geht noch später auf. Dafür ist Merkur mit einer scheinbaren Helligkeit von etwa 0,2 mag mehr als eine Größenklasse heller als Mars. Gegen sieben Uhr ist vermutlich der beste Moment, Merkur zu finden. Nach diesen wenigen Tagen ist Merkur gleich wieder verschwunden: Auf seiner engen Runde um die Sonne wird er Anfang April hinter ihr vorbeiziehen und Ende April am Abendhimmel wieder auftauchen.

Venus, seine äußere Nachbarin, bleibt uns dagegen bis September am Morgenhimmel erhalten und wandert erst im Oktober hinter der Sonne vorbei. Und Mars macht es ganz anders: Als äußerer Planet läuft ihm die Erde so schnell hinterher, dass er immer früher aufgeht und so ganz langsam die Nacht erobert, bis er im Dezember die ganze Nacht zu sehen sein wird.

Zwei Planeten sind im Februar gar nicht zu sehen: Saturn und Neptun werden in Kürze hinter der Sonne verschwinden und haben schon nicht mehr ausreichenden Abstand, um noch am Abendhimmel zu sehen zu sein.