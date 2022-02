Venus, Mars, Saturn und Jupiter Großes Planeten-Treffen am Morgen

Großes Planetentreffen morgens im April: Zu Venus, Mars und Saturn gesellt sich jetzt auch noch Jupiter dazu und sorgt für ein paar sehenswerte Begegnungen. Abends strahlt der kleine Merkur am Himmel - so gut zu sehen wie selten.

Die ersten Lichter, die Sie abends am Sternenhimmel funkeln sehen, sind oft keine Sterne, sondern Planeten. Denn die meisten Planeten strahlen viel heller als alle Sterne, weil sie uns vergleichsweise nah sind und das Sonnenlicht stark reflektieren. Da die Planeten unterschiedlich schnell die Sonne umkreisen, wandern sie stetig durch die Sternbilder und liefern sich miteinander so manches Wettrennen. Jeden Monat stehen sie etwas anders, allabendlich wandern sie ein bisschen.

Die Planeten im April im Überblick

Der frühe Morgen ist die beste Zeit im April, um Planeten zu beobachten: Neben der hellen Venus tummeln sich dort der immer noch blasse Mars und der heller werdende Saturn. Ende April gesellt sich noch der Riese Jupiter dazu. Und heimlich ist sogar Neptun beim Planetenreigen dabei. Abends dagegen ist zunächst wenig geboten, bis Mitte April Merkur auftaucht. Der innerste Planet hat jetzt im April seine beste Abendsichtbarkeit des ganzen Jahres!

An den ersten Abenden im April könnten Sie theoretisch noch den fernen Planeten Uranus kurz erblicken, etwa eine Stunde lang bis halb zehn Uhr. Doch es bleiben Ihnen nur wenige Tage, in denen zusätzlich noch die Mondsichel stört, die an Uranus vorüberwandert. Der Gasriese ist jetzt kein lohnendes Objekt mehr. Ende Juli 2022 wird er wieder auftauchen, in den frühen Morgenstunden.

Etwa ab Mitte April taucht statt Uranus ein anderer Planet am Abendhimmel auf: Merkur hat im April seine beste Abendsichtbarkeit des ganzen Jahres! Der innerste Planet des Sonnensystems war zuletzt zur Jahreswende abends zu sehen. Nur selten sind die Bedingungen gut genug, dass Sie Merkur finden können, doch jetzt im April steht Merkur günstig. Aber Sie müssen genau gucken, um ihn zu entdecken.

Merkur ab Mitte April Mitte April steht Merkur nach Sonnenuntergang selbst schon sehr tief. Etwa um Viertel nach acht Uhr ist es dunkel genug, um sein winziges Pünktchen mit knapp 6 Bogensekunden im scheinbaren Durchmesser zu finden, nur wenige Fingerbreit über dem Horizont in Westnordwest.

Mit -1,2 mag scheinbarer Helligkeit ist Merkur gleißend hell. In den folgenden Tagen steht er nach Sonnenuntergang immer höher, denn er geht allabendlich etliche Minuten später unter. Leider nimmt seine Helligkeit dabei ab, Merkur bleibt aber so hell wie die hellsten Sterne. Die beste Zeit, um Merkur zu finden, dürfte zwischen dem 20. und 25. April liegen. Danach wird Merkur immer schneller immer dunkler, ist aber auch Anfang Mai noch zu finden. Sie brauchen einen möglichst klaren Himmel mit freier Horizontsicht.

Ihre schönsten Planeten-Fotos

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Eine prachtvolle Himmelserscheinung am letzten Tag im Jahr 2021 von Norbert Scantamburlo augenommen: In der Morgendämmerung zeigen sich über der Silhouette der Dolomiten der Mond mit dem Planeten Mars und das Sternbild Skorpion mit seinem hellsten Stern Antares.

Was die Venus so hell macht Erst etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang tauchen wieder Planeten am Himmel auf. Den Anfang macht die strahlend helle Venus gegen Viertel vor sechs Uhr. Unsere innere Nachbarin im Sonnensystem ist mit einer scheinbaren Helligkeit von -4,2 mag das mit Abstand hellste natürliche Objekt am Himmel, von Sonne und Mond abgesehen. Schon wenige Minuten nach ihrem Aufgang wird ihr kräftiges Licht in der Morgendämmerung sichtbar, noch dicht am Horizont. Etwa eine Viertelstunde darauf machen sich noch zwei weitere Planeten rechts der Venus bemerkbar:

Venus, Saturn und Mars Anfang April Den noch sehr blassen Mars finden Sie etwa drei Fingerbreit rechts der Venus auf gleicher Höhe, mittig unter beiden wird Saturn sichtbar, etwas heller und deutlich größer als Mars. Bis etwa Viertel nach sechs Uhr ist Mars zu sehen, Saturn und Venus etwas länger. Die drei Planeten bilden ein sehr flaches, gleichschenkeliges Dreieck mit Saturn als unterer Spitze.

Doch das ändert sich rapide, denn die drei Planeten sind auf ganz unterschiedlichen Wegen unterwegs und streben schnell auseinander. Im gleichen Abstand zum täglich früher eintretenden Sonnenaufgang steht die Venus tagtäglich etwas tiefer und weiter im Osten. Saturn dagegen steht von Tag zu Tag höher und weiter rechts, Richtung Südosten. Dadurch wird er auch täglich deutlicher. Mars scheint hin- und hergerissen: Er folgt der Venus linkswärts, jedoch langsamer, und befindet sich Ende April mittig zwischen Venus und Saturn, jeweils etwa anderthalb Handbreit entfernt.

Am 5. April kreuzt sich der Pfad von Mars und Saturn: Die beiden Planeten ziehen mit nur 19 Bogenminuten Abstand aneinander vorbei - das ist weniger als eine Vollmondbreite. Auch Mars klettert tagtäglich etwas höher und kann seine Sichtbarkeit dadurch ein wenig verbessern. Aber auch zum Monatsende ist er gerade mal 20 Minuten sichtbar, bis Viertel nach fünf Uhr. Wie die Venus wird er kurz vor fünf Uhr sichtbar.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Saturn dagegen, der sich Ende April drei Handbreit weit von der Venus entfernt hat, ist dann schon ab kurz vor vier Uhr zu sehen. Er ist mit einer scheinbaren Helligkeit von 0,8 mag dann etwa gleich hell wie Mars, sein Scheibchen misst aber wie das der Venus im scheinbaren Durchmesser etwa 15 Bogensekunden - dreimal mehr als das kleine Marsscheibchen.

Planeten-Quartett mit Mond Ende April Jetzt ist auch der wahre Gigant unter den Planeten am Morgenhimmel erschienen: Etwa ab Mitte April taucht links unter der Venus Planet Jupiter auf, zunächst anderthalb Handbreit von ihr entfernt. Mit 35 Bogensekunden im scheinbaren Durchmesser übertrifft der größte Planet des Sonnensystems die anderen Planeten bei Weitem. Jupiter ist zwar nicht ganz so hell wie die Venus, mit einer scheinbaren Helligkeit von -2,1 mag aber um drei Größenklassen heller als Saturn und Mars. Auch Jupiter wird schon bald nach seinem Aufgang sichtbar und verblasst erst etwa zwanzig Minuten vor Sonnenaufgang.

Planet Jupiter Jeden Tag geht Jupiter drei bis vier Minuten früher auf und steht so tagtäglich höher (relativ zum Sonnenaufgang). Weil Jupiter so groß und hell ist, werden Sie ihn schon bald nicht mehr übersehen können. Zugleich nähert sich ihm die Venus mit raschen Schritten. Die beiden werden ein immer auffälligerer Doppelpunkt in der Dämmerung. Ende April ist die Venus nicht mal mehr einen halben Fingerbreit von Jupiter entfernt.

Wer die Möglichkeit hat, mit einem großen Teleskop (ab 25 Zentimeter Objektivöffnung) nach den Planeten zu sehen, kann sogar dicht bei den beiden noch einen heimlichen Gast finden: den äußersten Planeten Neptun. Am 27. April ist er dicht unter der Venus zu finden, am folgenden Morgen dicht über ihr.

Vom 25. bis 27. April wandert der abnehmende Mond mit immer dünner werdender Sichel an dem Planeten-Quartett vorüber und steht am 25. April ein paar Fingerbreit unter Saturn, am folgenden Morgen unter Mars und am 27. April dann schon fast bei Venus und Jupiter. Ein sehr hübscher Anblick in der Morgendämmerung.