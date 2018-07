Fototipps zur totalen Mondfinsternis So machen Sie heute Abend tolle Bilder vom Blutmond

20.50 Uhr: Mondaufgang in München Wenn der Vollmond am Abend des 27. Juli 2018 in Ostsüdost erscheint, ist er bereits teilweise vom Kernschatten der Erde verfinstert. Sie brauchen freie Sicht zum Horizont. Der Himmel ist noch hell, denn die Sonne geht erst wenige Minuten später unter.