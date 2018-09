Vollmond oder Sichel? Der Mond & seine Reise im November

Anfang November taucht der Mond erst in der zweiten Nachthälfte in den Frühlings-Sternbildern auf, dann erscheint die abnehmende Mondsichel bald erst morgens, wo sie den Morgenstern trifft. Nach Neumond wandert die zarte Mondsichel erst an Saturn vorüber, dann begegnet der Halbmond zur Monatsmitte dem roten Mars. Zwei Abende lang strahlt der Vollmond im Winterbild Stier, dann zieht sich der abnehmende Mond in die zweite Nachthälfte zurück und strebt wieder zu den Frühlingsbildern.

Datum Uhrzeit Mondphase 07.11.18 17.02 Uhr Neumond 15.11.18 15.54 Uhr zunehmender Halbmond 23.11.18 06.39 Uhr Vollmond 30.11.18 01.18 Uhr abnehmender Halbmond

Im November macht sich unser Begleiter zunächst rar: Bis nach Mitternacht müssen Sie warten, wenn Sie den Mond sehen wollen: In der Nacht vom 1. auf den 2. November geht seine abnehmende Scheibe erst um 0.18 Uhr im Osten auf. Perfekt für all diejenigen, die die Sternschnuppen der ersten Novembernächte sehen möchten. Wenn der Morgen dämmert und es gegen sechs Uhr merklich heller wird, steht der Mond dann hoch im Südosten. Und hat den Frühling mitgebracht: Nur einen knappen Fingerbreit unter der Mondsichel strahlt Regulus, der hellste Stern im Löwen. Dieses große Sternbild wird im Frühling den Nachthimmel schmücken. Auch den Morgen des 3. November verbringt die Mondsichel noch im Löwen, jetzt unterhalb seines mächtigen Körpers.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament

Dann zieht der Erdtrabant auf seiner Runde durch die Sternbilder weiter zum nächsten Frühlingsbild, der Jungfrau. Am 5. November taucht gut eine Handbreit unter der schon sehr dünnen Mondsichel Spika, der hellste Stern der Jungfrau, in der heller werdenden Morgendämmerung auf.

Mondsichel bei der Venus

Diesen Morgen des 5. November sollten Sie nutzen und ganz genau hingucken: Anderthalb Handbreit unter dem Mond und nur gut zwei Fingerbreit unter der Spika erscheint etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang ein strahlend helles Licht: Unsere innnere Nachbarin Venus kehrt gerade als Morgenstern zurück, kurz nachdem sie sich als Abendstern verabschiedet hat.

Zwei helle Sicheln am Morgen

Und der Anblick lohnt sich, denn die Venus ist gerade eine ebenso dünne Sichel wie der Mond! Warum, erfahren Sie auf der Seite über die Planeten im November. Am folgenden Morgen, dem 6. November, ist die Mondsichel noch dichter bei der Venus: Etwa vier Fingerbreit links von dem hellen Planeten taucht sie gegen halb sechs Uhr morgens auf - zum letzten Mal vor Neumond.

Zwei Tage lang bleibt unser Begleiter im hellen Licht der Sonne verborgen, vor der er am 7. November als Neumond vorbeizieht. Nutzen Sie die mondfreien Nächte, denn jetzt sind die Sternschnuppen der Tauriden unterwegs!

junger Mond im Westen

Unter perfekten Bedingungen - einen sehr klaren Abend mit absolut freier Sicht zum Horizont - können Sie den jungen Mond vielleicht schon am 8. November wieder entdecken, abends im Westen. Allerdings geht er bereits eine knappe Stunde nach Sonnenuntergang selbst unter und steht um fünf Uhr abends nur noch zwei Fingerbreit über dem Horizont. Der Mond ist an dem Abend erst 24 Stunden alt, nur 1,3 Prozent der Mondscheibe werden vom Sonnenlicht angestrahlt - so zart ist die Mondsichel selten! Am Abend darauf, dem 9. November, hat sie an Dicke deutlich zugelegt. Doch jetzt ist sie sicher wieder zu sehen - wenn Sie schnell genug sind: Um Viertel nach sechs Uhr geht der Mond unter, anderthalb Stunden nach der Sonne.

Abend für Abend bleibt unser Begleiter eine Dreiviertelstunde länger am Abendhimmel. Auf seiner Runde um die Erde entfernt er sich immer weiter von der Sonne und steht nach ihrem Untergang etwas höher, etwas weiter östlich. Und da warten schon ein paar helle Lichter auf den Mond:

Vom 10. bis 12. November sollten Sie abends um sechs Uhr jeweils kurz nach dem Mond sehen, wenn Sie können: Die langsam wachsende Mondsichel zieht an Saturn vorbei und führt Sie damit direkt zu dem Ringplaneten, der sich gerade von uns verabschiedet. Am 10. November finden Sie Saturn eine gute Handbreit links über der Mondsichel, etwa eine Handbreit über dem Horizont.

Mond bei Saturn

Am 11. November rückt der Mond dem Planeten richtig auf die Pelle: Mit nur gut dreißig Bogenminuten Abstand zieht die Mondsichel über Saturn hinweg; das entspricht etwa der Breite des Vollmonds. Am folgenden Abend ist die Mondsichel längst weitergezogen: Saturn liegt über eine Handbreit rechts unter ihr. Auch diese Begegnung ist nur am frühen Abend zu sehen, denn Saturn versinkt etwa um halb sieben Uhr in den Dunstschichten am Horizont, der Mond folgt kurz darauf: Am 12. November geht unser Begleiter um halb neun Uhr unter - und beschert Ihnen vom Mondlicht ungetrübte Stunden mit dem Höhepunkt der Tauriden-Sternschnuppen.

Mond bei Mars

Am 14. November nähert sich der zunehmende Mond dem nächsten hellen Licht: Anderthalb Handbreit links über dem Mond strahlt Mars. Unser roter Nachbar ist zwar nicht mehr ganz so hell wie im Sommer, dominiert aber den Sternenhimmel deutlich. Am 15. November ist der zunehmende Halbmond nur noch drei Fingerbreit von Mars entfernt, am Abend darauf steht unser Begleiter wieder drei Fingerbreit neben dem Planeten, diesmal jedoch links von ihm. Am 17. November liegt Mars anderthalb Handbreit hinter dem Mond.

Sehenswerte Begegnungen gibt es jetzt erst einmal keine mehr. Der Mond wandert mit immer vollerer Scheibe durch die unscheinbaren Sternbilder Wassermann und Fische, tief unter dem markanten Herbstviereck, dem Sternbild Pegasus, hindurch. Inzwischen strahlt er wieder bis weit nach Mitternacht vom Firmament und stört entsprechend lange auch den Höhepunkt der schönen Leoniden-Sternschnuppen in der Nacht vom 17. auf den 18. November.

Vollmond

Wenn der Mond am 22. November um halb fünf Uhr abends im Osten aufgeht - nur einen kurzen Moment nach Sonnenuntergang - dann ist die Mondscheibe fürs bloße Auge bereits voll. Genauer Vollmond-Termin ist allerdings erst am kommenden Morgen nach halb sieben Uhr, wenn der Mond bereits seinem Untergang entgegen marschiert. Wenn er am gleichen Tag, dem 23. November, abends wieder aufgeht, wirkt er ebenso voll wie abends zuvor. Sie können im November also zwei Vollmond-Abende nacheinander genießen, dann ist die Herbstnacht nicht ganz so finster.

Typisch für den Vollmond hat der Erdtrabant sich die jahreszeitlich passende Begleitung gesucht: Er steht in einem Winter-Sternbild, dem Stier. Am 22. November befindet sich der Mond noch rechts über dem Stier, eine gute Handbreit von dem markanten "V" des Stierkopfs mit dem hellen Auge Aldebaran entfernt. In etwa gleicher Entfernung links über dem Mond schimmert ein hübscher Fleck, etwa so groß wie die Mondscheibe: Das Siebengestirn wirkt wie sieben helle Sterne, die in einen Schleier gehüllt sind. Doch schon der Blick durch ein halbwegs passables Fernglas enthüllt, was sich hier verbirgt: Es ist ein Offener Sternhaufen aus Tausenden von Sternen und wird auch Plejaden genannt.

Am 23. November ist der Mond dicht ans Stierauge herangerückt: Um sechs Uhr abends liegt Aldebaran noch einen Fingerbreit links unter dem Mond, dann zieht dieser im Lauf der Nacht mit nur einem halben Fingerbreit Abstand an dem hellen Stern vorüber und hat sich bis zum Morgen schon auf mehrere Fingerbreit Abstand entfernt.

Am 24. November ist der Mond bei den Spitzen der Stierhörner angelangt und befindet sich mitten im Wintersechseck - umringt von den hellsten Sternen, die das nördliche Firmament aufzubieten hat. Bis das in Gänze am Nachthimmel zu sehen ist, dauert es jetzt im November allerdings noch bis Mitternacht. Auch der Mond geht allabendlich später auf: An diesem Abend gegen sechs Uhr, dann jeden Abend eine knappe Stunde später.

Er wandert in den kommenden Nächten an den hellen Zwillingen vorbei und durch den kleinen, unauffälligen Krebs.

In der Nacht vom 29. auf den 30. November hat unser Begleiter wieder das Sternbild Löwe erreicht und prangt, schon fast wieder zum Halbmond geschrumpft, erneut vor dessen Brust, wie schon am ersten Abend im November. Unermüdlich, wie er ist, bricht der Mond sofort zur nächsten Runde übers Firmament auf, von der wir hier im Dezember berichten werden.