Vollmond oder Sichel? Der Mond & seine Reise im Juli

Im Juli reist der Mond von den Sommer-Sternbildern mit zunehmender Scheibe zu den beiden hellen Planeten Jupiter und Saturn, wo der Vollmond zwei Nächte lang erstrahlt. Einige Nächte darauf begegnet der Mond Mars und trifft mit schmaler Sichel in den Morgenstunden die helle Venus. Nach Neumond am 20. Juli kehrt die junge Mondsichel an den Abendhimmel zurück, wandert am hübschen Skorpion vorbei und trifft am Monatsende erneut auf Jupiter und Saturn.

Datum Uhrzeit Mondphase 05.07.20 06.44 Uhr Vollmond 13.07.20 01.29 Uhr abnehmender Halbmond 20.07.20 19.33 Uhr Neumond 27.07.20 14.32 Uhr zunehmender Halbmond

Am 1. Juli können Sie den Mond schon lange vor Sonnenuntergang sehen: Seine zunehmende Scheibe taucht bereits am Nachmittag auf und steht in den dunkelsten Stunden um Mitternacht im Süden, nicht sonderlich hoch über dem Horizont. Der Mond befindet sich zwischen den Sommer-Sternbildern Waage und Skorpion, von denen im hellen Mondlicht allerdings kaum etwas zu sehen ist. Gegen drei Uhr nachts versinkt er im Westen.

Vollmond über Benediktbeuern

Von hier wandert der Mond die kommenden Nächte weiter ostwärts, quer über das Band der Milchstraße, die er dabei ebenfalls überstrahlt. Dabei wächst unser Begleiter zum Vollmond an: Am Abend des 4. Juli ist seine Scheibe schon fast voll, wenn er um neun Uhr abends im Südosten aufgeht. Der genaue Vollmondtermin ist aber erst morgens am 5. Juli, nachdem der Mond schon wieder untergegangen ist.

Kurz vor seinem Untergang beginnt etwa um fünf Uhr morgens eine Halbschatten-Mondfinsternis, von der wir bei uns allerdings gar nichts sehen können. Selbst in Nord- und Südamerika, wo der Mond zum Zeitpunkt der Mondfinsternis hoch am Nachthimmel steht, ist diese MoFi kaum wahrnehmbar, denn der Mond tritt nur in den Halbschatten der Erde, und das auch nur zu etwa einem Drittel. Der leichte graue Schleier, der sich über den oberen Rand der Mondscheibe legt, ist fürs bloße Auge kaum wahrnehmbar.

Wenn der Mond am 5. Juli abends gegen zehn Uhr wieder am Firmament auftaucht, ist er noch fast genauso voll wie abends zuvor. Und der Mond hat sehenswerte Begleitung in dieser Nacht: Direkt über ihm, nur gut einen Fingerbreit entfernt, strahlt hell Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem.

Drei, vier Fingerbreit links der beiden ist ein zweiter Planet zu sehen: Saturn, der jedoch mit dem Mondlicht viel mehr zu kämpfen hat als Jupiter. In der folgenden Nacht auf den 7. Juli ist der Mond schon weiter gewandert und vier Fingerbreit entfernt links unter Saturn zu sehen.

Auf seiner Reise durch die Sternbilder ist der Mond inzwischen beim Steinbock angelangt, dessen wenig helle Sterne er völlig überstrahlt. Nacht für Nacht geht der Erdtrabant später auf und ist ab dem 9. Juli erst nach Mitternacht zu sehen. Seine Scheibe nimmt merklich ab, während er durch den unscheinbaren Wassermann unter dem großen Herbstviereck Pegasus hindurch zieht.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli hat der Mond wieder eine hübsche Begegnung: Eine Handbreit links vom Mond können Sie Mars sehen, unseren äußeren Nachbarplaneten, der jetzt langsam immer heller und größer wird. In der Nacht auf den 12. Juli ist Mars keine zwei Fingerbreit vom Mond entfernt, in der folgenden Nacht trennt die beiden schon wieder mehr als eine Handbreit. Der Mond ist jetzt zum Halbmond geschrumpft und steht in den Fischen.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament

Ab jetzt erscheint er so spät in der Nacht, dass Sie gute Gelegenheit haben, die Milchstraße wieder zu bestaunen, die in den Sommermonaten ihre schönste Seite zeigt. Unter dem kleinen Widder hindurch zieht die immer schmaler werdende Mondsichel gen Osten und erreicht die Winter-Sternbilder, die jetzt schon wieder erscheinen, wenn auch erst in der Morgendämmerung.

Am Morgen des 16. Juli hat die Mondsichel eine sehenswerte Begegnung: Sie geht um zwei Uhr im Südosten auf, dann ist der Himmel noch stockfinster. Etwa eine Handbreit über dem Mond können Sie einen schimmernden Fleck sehen: das Siebengestirn. Es wirkt wie sieben sehr helle Sterne, die in einen Schleier gehüllt sind. In Wirklichkeit sind hier Tausende von Sternen im Offenen Sternhaufen der Plejaden versammelt.

Etwa eine Stunde später taucht knapp anderthalb Handbreit links unter dem Mond ein strahlend helles Licht auf: Die Venus erscheint, unser heller Morgenstern. Noch schöner ist der Anblick am 17. Juli gegen vier Uhr: Jetzt steht die Mondsichel genau über der Venus, nur gut einen Fingerbreit entfernt. Rechts der beiden ist das V des Stierkopfs noch zu erkennen, der langsam in der Morgendämmerung verblasst.

Mondsichel morgens kurz vor Neumond

Am folgenden Morgen hat sich der Mond bereits über eine Handbreit von der Venus entfernt und ist langsam schwieriger zu finden als der helle Planet. Denn der zarte Strich, zu dem die Mondsichel geschrumpft ist, geht erst nach drei Uhr auf und steht tief am Horizont in der Morgendämmerung. Ein letztes Mal vor Neumond ist unser Begleiter am 19. Juli zu sehen, nach vier Uhr.

junger Mond im Westen

Danach bleibt der Mond kurze Zeit im hellen Licht der Sonne verborgen: Er zieht am 20. Juli als Neumond genau zwischen ihr und der Erde hindurch. Schon am Abend darauf könnten Sie ihn wieder entdecken, so jung wie selten. Allerdings braucht es perfekte Bedingungen, einen klaren Himmel am westlichen Horizont und vielleicht sogar ein Fernglas, um die hauchdünne Mondsichel zu finden: Nur anderthalb Prozent der Mondscheibe werden vom Sonnenlicht beleuchtet. Und Sie müssen schnell sein, denn der Mond geht schon gegen zehn Uhr unter, eine knappe Stunde nach Sonnenuntergang.

Am 22. Juli abends ist die Mondsichel sicher wieder im Westen zu finden, bis halb elf Uhr. Allabendlich bleibt unser Begleiter ab jetzt etwa eine halbe Stunde länger am Abendhimmel, während er sich langsam weiter von der Sonne entfernt und seine Sichel zunimmt. Bis er lange genug bleibt, dass um ihn herum die Sternbilder in der fortgeschrittenen Abenddämmerung zu erkennen sind, dauert es einige Tage.

Am 26. Juli können Sie unter dem Mond vielleicht einen hellen Stern wahrnehmen: Das ist die Spika, der hellste Stern der Jungfrau, die sich allerdings schon zum Untergang anschickt. Von der Jungfrau zieht der zunehmende Mond weiter zur unscheinbaren Waage, in der er am 27. Juli als Halbmond steht.

Am 29. Juli ist drei Fingerbreit unter dem Mond ein bemerkenswerter Stern: Antares, das strahlende Herz des Sommer-Sternbilds Skorpion. Den ganzen Skorpion werden Sie allerdings besser sehen, wenn der Mond wieder weit genug weg ist, ebenso die Milchstraße links vom Skorpion, die der Mond die folgenden Nächte überquert.

Inzwischen bleibt der Mond schon wieder bis weit nach Mitternacht, lässt aber morgens noch mondlose Zeit für die wachsende Zahl an Sternschnuppen in den letzten Julinächten.

Am letzten Juliabend, dem 31. Juli, nähert sich der zunehmende Mond erneut dem Planeten-Duo Jupiter und Saturn, die gut anderthalb Handbreit links von ihm leuchten. Anfang August wird er wieder dicht bei ihnen sein, doch davon dann mehr im August auf dieser Seite.