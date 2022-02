Vollmond oder Mondsichel? Der Mond & seine Reise im April

Von Neumond zu Neumond begleitet der Mond uns durch die Aprilnächte: Nach einer mondlosen Nacht zieht er Anfang April mit dünner Mondsichel abends durch die letzten Winter-Sternbilder, die noch zu sehen sind. Dann wandert er durch die riesigen Frühlingsbilder und wächst dabei zum Vollmond in der Monatsmitte an. Danach zieht sich der Mond abnehmend immer weiter in die zweite Nachthälfte zurück, während er schon die typischen Sternbilder des Sommers passiert. In der letzten Aprilwoche wird es in den Morgenstunden spannend, wenn die immer dünner werdende Mondsichel gleich vier Planeten begegnet.

Datum Uhrzeit Mondphase 01.04.22 08.24 Uhr Neumond 09.04.22 08.48 Uhr zunehmender Halbmond 16.04.22 20.55 Uhr Vollmond 23.04.22 13.56 Uhr abnehmender Halbmond 30.04.22 22.28 Uhr Neumond

junger Mond im Westen Der April beginnt mit mondloser Nacht, denn der Erdtrabant zieht am 1. April als Neumond zwischen Erde und Sonne hindurch. Doch schon am 2. April könnte er wieder zu sehen sein, als ganz junge, hauchzarte Mondsichel abends im Westen, die aber schon um Viertel nach neun Uhr untergeht, anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang.

Allabendlich ist der Mond um mehr als eine Stunde länger zu sehen, weil er sich von der Sonne immer weiter entfernt und bei ihrem Untergang immer höher steht. Dabei zieht er ostwärts, nach links durch die Sternbilder. Am 3. April finden Sie rechts der Mondsichel den kleinen, aber markanten Bogen des Widders, über dem Mond reckt der Stier seinen V-förmigen Kopf in die Höhe. Am folgen Abend hat sich der Mond dem Stier weiter genähert. Das hübsche Siebengestirn - ein Offener Sternhaufen - ist nur drei Fingerbreit entfernt über der Mondsichel, das helle Stierauge Aldebaran anderthalb Handbreit links über ihr. Am 5. April steht der Mond fast mittig zwischen Stierauge und Sternhaufen, etwas höher als die beiden.

Am 6. April sitzt der Mond fast zwischen den Spitzen der Stierhörner, in der Mitte des Wintersechsecks, das sich aber schon zum Untergang anschickt. Bis nach Mitternacht ist die Mondsichel inzwischen schon zu sehen. Drei Abende später, am 9. April, steht der zunehmende Halbmond in einer Reihe mit den beiden hellsten Zwillingen Kastor und Pollux.

Damit kehrt sich der Mond vom Winter ab und wendet sich den typischen Sternbildern des Frühlings zu. Am 10. April steht er mitten im Krebs und überstrahlt das zarte Sternbild mit seinem Licht. Wenn er wieder weg ist, können Sie genau dort einen schönen Offenen Sternhaufen erkunden.

Am Abend des 11. April sollten Sie mal mit einem Fernglas die Mondscheibe selbst genau ins Visier nehmen: Weit oben an der Licht-Schatten-Grenze auf der Mondscheibe ist ein kleiner, leuchtender Bogen zu sehen: der Goldene Henkel des Mondes. Hier wird am Rande der unbeleuchteten Hälfte ein hoch liegender Kraterrand von der Sonne angestrahlt, der wie ein kleiner Tassenhenkel an der beleuchteten Mondhälfte haftet: Sonnenaufgang über dem sechstausend Meter hohen Jura-Gebirge des Mondes! Die Regenbogenbucht darunter liegt dagegen noch im Schatten. Gegen Mitternacht ist der Goldene Henkel am ausgeprägtesten. Er ist bis zum Untergang des Mondes um Viertel nach fünf Uhr erkennbar.

Am 11. April zieht der zunehmende Mond dem großen Frühlingssternbild Löwe voran durch die Frühlingsnacht, noch rechts von dessen breiter Brust, eine Handbreit vom hellsten Löwenstern Regulus entfernt. Einen Abend darauf ist er an Regulus vorbeigewandert und links über dem Stern zu sehen. Der Löwe ist so groß, dass der Mond auch noch am 13. April bei dem Sternbild steht, jetzt aber schon ein Stück unter ihm. Die folgenden Nächte bewegt sich der Mond quer durch das zweite riesige Frühlingssternbild: die Jungfrau.

Vollmond über den Alpen Als Vollmond am 16. April ist er nur drei Fingerbreit von der Spika, dem hellsten Stern der Jungfrau, entfernt, den er allerdings weitestgehend überstrahlt. Er geht am Abend gegen acht Uhr auf, eine Viertelstunde vor Sonnenuntergang, und am folgenden Morgen um Viertel vor sieben Uhr unter, nachdem die Sonne bereits aufgegangen ist.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament Ab jetzt erscheint der langsam abnehmende Mond täglich fast anderthalb Stunden später über dem Horizont im Osten und ist bald nur noch in der zweiten Nachthälfte zu sehen. Er wandert durch die unscheinbare Waage und wendet sich dann einem typischen Sommersternbild zu: dem Skorpion, der im April in den frühen Morgenstunden wieder gut zu sehen ist. In der Nacht vom 18. auf den 19. April ist der Mond noch rechts vom Skorpion zu sehen, in der Nacht auf den 20. April ist er dann dicht bei Antares, dem roten Überriesen und hellstem Stern im Sternbild.

Inzwischen geht unser Begleiter erst nach Mitternacht auf.

Vom Skorpion zieht der Mond weiter ostwärts, kreuzt die Milchstraße und wandert durch das üppige Sternengewirr im Sternbild Schütze. Der abnehmende Halbmond geht in der Nacht zum 23. April erst gegen halb vier Uhr morgens auf und lässt Ihnen so davor reichlich Zeit, nach den Sternschnuppen in dieser Nacht zu schauen. Und danach wird es richtig spannend für den Mond.

Morgens am 24. April und die Morgen danach sollten Sie sich Zeit nehmen, vor Sonnenaufgang nach dem Mond im Südosten zu sehen, denn er hat eine ganze Reihe sehenswerter Begegnungen mit dem Planetenreigen, der dort zu sehen ist. Am besten schauen Sie zwischen fünf und sechs Uhr morgens. Da finden Sie am 24. April links unter dem Mond eine Kette heller Lichter: Saturn, Mars, Venus und kurz vor Sonnenaufgang auch noch Jupiter (von rechts nach links).

Mondsichel bei Saturn, Mars, Venus und Jupiter Von Saturn ist der Mond an dem Morgen noch knapp anderthalb Handbreit entfernt. Am 25. April steht der Mond links unter Saturn, mit drei Fingerbreit Abstand, am folgenden Morgen unter Mars, gut zwei Fingerbreit von ihm entfernt. Am 27. April finden Sie die Mondsichel, jetzt zu einem dünnen Strich geschrumpft, dicht unter der Venus, neben der der Riese Jupiter erstrahlt. Die Mondsichel geht an dem Tag erst kurz nach fünf Uhr auf.

Mondsichel morgens kurz vor Neumond Am Morgen des 28. April können Sie einen vorerst letzten Blick auf den Mond werfen, wenn er gegen halb sechs Uhr aufgegangen ist. Bis die Mondsichel halbwegs günstig steht, sind die Planeten rechts über ihr schon in der Morgendämmerung verblasst, denn der Sonnenaufgang ist jetzt schon um kurz nach sechs Uhr in der Früh. Neumond ist am Monatsletzten - zum zweiten Mal im April. Den Mai werden wir also mit einem jungen Mond beginnen, darüber dann mehr auf dieser Seite.