Komet Lovejoy C/2014 Q2 Der Schweifstern nimmt im Februar Abschied

Kometen sind die eisigen Gesellen vom fernen Rand des Sonnensystems. Immer wieder kommen sie von dort zu Besuch, umkreisen die Sonne und werden manchmal für kurze Zeit am Firmament sichtbar. Doch nur selten ist ein solcher Schweifstern hell genug, um von Laien gesehen zu werden. Zur Zeit haben Sie die Gelegenheit: Komet Lovejoy ist im Februar noch zu sehen.

Überraschungs-Komet

Komet Lovejoy im Januar

Lovejoy C2014 Q2, wie er offiziell heißt, entwickelte sich viel besser als gedacht. Ursprünglich sollte der Komet mit einer scheinbaren Helligkeit von nur 8 mag ein Objekt für versierte Beobachter mit Teleskop werden. Doch Lovejoy wurde weitaus heller: Schon im Dezember 2014 wurde er mit 6 mag scheinbarer Helligkeit erstmals mit bloßem Auge gesichtet. Im Januar erreichte der Komet dann mehr als 4 mag und war deutlich zu erkennen.

Schön und schwierig

Der Komet am Januarhimmel

Lovejoy ein schwieriges Objekt und hat seine beste Zeit hinter sich. Mit einer scheinbaren Helligkeit zwischen 5 und 6 mag ist er jetzt im Februar nur noch so hell wie die schwächsten Sterne. Mit bloßem Auge können Sie ihn nur Anfang Februar unter besten Bedingungen entdecken. Doch dazu müssen Sie jede störende Lichtquelle meiden. In einem lichtstarken Fernglas erscheint der Komet als grünliche, kleine Scheibe. Der Schweif ist etwa vier Fingerbreit lang.

Komet Lovejoy im Dezember 2014

Ende Februar ist Lovejoy voraussichtlich mit nur noch 7 mag nur mehr in lichtstarken Ferngläsern oder im Teleskop sichtbar. Damit können Sie ihn vermutlich noch bis ins Frühjahr hinein verfolgen.

So finden Sie Lovejoy

Komet Lovejoy C/2014 Q2 im Februar

Lovejoy ist jetzt zwar schlechter zu sehen, steht aber im Februar sehr günstig. Wenn der Himmel nachtschwarz wird, finden Sie den Kometen hoch im Westen, mehrere Handbreit über dem Horizont. In den ersten Februartagen geht er morgens noch kurz unter, doch ab dem 3. Februar ist Lovejoy zirkumpolar: Er kreist im Lauf der Nacht um den Polarstern, ohne zu versinken. Sie finden den Schweifstern über dem markanten Herbstviereck Pegasus an den Enden der zarten Andromeda. Er zieht im Verlauf des Monats vom kleinen, auffälligen Dreieck links in Richtung zum bekannten W der Kassiopeia rechts. Die Nächte bis Neumond am 19. Februar sind günstig, weil kein Licht stört.

Störendes Mondlicht Ende Februar

In der letzten Februarwoche vereitelt die wachsende Mondsichel zunehmend die Suche nach Lovejoy. Am 20. Februar steht sie nach Sonnenuntergang tief unter dem Kometen und geht schon um acht Uhr unter. Doch allabendlich bleibt sie etwas länger und rückt auf den Kometen zu, wird dabei auch immer heller. Am 24. Februar ist der Mond gut vier Handbreit links von Lovejoy, dann entfernt sich seine wachsende Scheibe wieder.

Im Januar der Erde und der Sonne nah

Mehr über Kometen <!-- --> Schweifsterne Kometen am Firmament

Im Januar hatte sich Lovejoy C/2014 Q2 zu einem der schönsten Kometen der letzten Jahre entwickelt und war mit bloßem Auge zu sehen, während er an Orion vorbei durch die Winterbilder zog. Dabei erreichte er am 7. Januar mit 70 Millionen Kilometern seinen geringsten Abstand zur Erde und am 30. Januar seinen sonnennächsten Punkt, das sogenannte Perihel mit 193 Millionen Kilometern Abstand.

Der Kometenschweif

So entsteht der Kometenschweif

Am 20. Dezember 2014 wurde bei Lovejoy erstmals ein Schweif von etwa sieben Grad Länge gesichtet. Ein solcher Schweif wächst, wenn sich ein Komet der Sonne nähert. Sie erhitzt den Eisball und sorgt dafür, dass Gase und Eispartikel aus dem Kometen austreten und den typischen Schweif bilden. Eigentlich sogar zwei Schweife: einen weißlichen Staubschweif und einen grünlichen Ionenschweif.

Ein Schweif fliegt auch mal voraus

Komet mit zwei entgegengesetzten Schweifen

Der größere Ionen- oder Plasma-Schweif zieht übrigens nicht hinter dem Kometen her, sondern weist immer von der Sonne weg, da die leichten Ionen vom Sonnenwind "davongeblasen" werden. Der Schweif kann also auch seitlich vom Kometen wegweisen oder fliegt ihm gar voraus, wenn der Komet sich von der Sonne wieder entfernt. Der kürzere, leicht gekrümmte Staubschweif, der sich bei manchen Kometen bemerkbar macht, zieht dem Kometen hinterher.

Auf krummen Wegen

Kometen-Umlaufbahnen sind stark elliptisch: Die Schweifsterne ziehen nahe an der Sonne vorbei und entfernen sich dann wieder bis an den Rand des Sonnensystems. Viele der Kometen sind periodisch, kommen also immer wieder mal in die Nähe der Sonne, wenn auch manchmal erst nach vielen Jahrtausenden.

Lovejoy C/2014 Q2 hat sich sehr viel Zeit gelassen: Er ist ein sogenannter langperiodischer Komet. Etwa 11.500 Jahre dauerte bislang eine seiner Runden um die Sonne. Mit der jetzigen Sonnenannäherung wird sich seine Periode allerdings auf rund 8.000 Jahre verkürzen, vermuten Astronomen.

Die Bahn des Kometen verläuft extrem steil zur Ekliptik, der Planetenebene: Mitte Dezember 2014 tauchte Lovejoy von der Südseite durch die Planetenebene hindurch und ist erst seither auf der Nordhalbkugel der Erde zu sehen.

An Bayerns Himmel aufgetaucht

Erstes Foto von Komet Lovejoy aus Bayern

Nach seiner Entdeckung im Sommer 2014 war Lovejoy zunächst ausschließlich von der Südhalbkugel aus sichtbar. Doch am 20. Dezember kroch er über unseren Horizont und wurde erstmals von Österreich aus gesichtet, am 23. Dezember erhielten wir das erste Foto von Lovejoy C2014 Q2 aus Bayern, aufgenommen von Helmut Herbel aus Halblech.

Erst kürzlich entdeckt



Erstmals gesichtet wurde Komet Lovejoy C/2014 Q2 erst im August 2014 von Terry Lovejoy. Es ist bereits der fünfte Komet, den der australische Amateur-Astronom entdeckt hat - und damit der fünfte, der nach ihm benannt wurde.

Der letzte Komet: ISON im November 2013