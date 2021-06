Ballett Klassiker Schneeflocken-Walzer

Spektakuläre Neuproduktion

Der "Nussknacker" mal wieder, pünktlich zu Heiligabend... Achtung, bloß nicht wegzappen! Die Neuproduktion des Ballett des Grand Théâtre de Genève ist spektakulär. Gestaltet hat sie Jeroen Verbruggen, ein junger belgischer Tänzer und Choreograph mit schier grenzenloser Fantasie fürs Märchenhafte und Festliche. Mit seinen mal überschwänglichen, mal einfühlsamen Tanzideen kreiert er zauberhafte Bühnenmomente. Mittels seiner einzigartigen künstlerischen Ausdrucksweise präsentiert er das 1892 von Marius Petipa zur Musik von Tschaikowsky geschaffene Meisterwerk in einer frischen Inszenierung am Ballett des Grand Théâtre de Genève: In einer barock-fantastischen Kostümwelt. Im Anschluss an die Aufzeichnung auf ARD-alpha ist eine Doku über junge Tänzer zu sehen, die ihren ersten "Nussknacker" proben.