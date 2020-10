Auswilderung in Australien Tasmanischer Teufel zurück auf dem Festland

Etwa 3.000 Jahre ist es her, dass der Tasmanische Teufel - auch Beutelteufel genannt - über das australische Festland wanderte. Forscher haben im Oktober 2020 26 Tiere nahe Sydney in die Wildnis entlassen. Dabei geht es aber um viel mehr als nur den Tasmanischen Teufel.

Er ist das größte fleischfressende Beuteltier der Welt, wiegt durchschnittlich acht Kilogramm, hat schwarze Knopfaugen, ein dunkles Fell, putzige Borsten im Gesicht und ziemlich scharfe Zähne, mit denen er sogar Knochen durchtrennen kann. Er knurrt. Ziemlich laut und ziemlich unangenehm. Vor allem, wenn es ums Essen geht. Der Tasmanische Teufel, der bisher nur noch auf der australischen Insel Tasmanien gelebt hat, bahnt sich seinen Weg zurück aufs Festland.

Vor 3.000 Jahren auf dem Festland ausgestorben

Verschiedene Tierschutzorganisationen haben sich für dieses große und einmalige Auswilderungsprojekt zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Den “Tassie Devil” wieder so auszuwildern, dass eine gesunde und eigenständige Population auf dem Festland entstehen kann. Dort ist er vor etwa 3.000 Jahren - also lange vor der Ankunft der ersten Europäer - ausgestorben. Warum, weiß man nicht so genau. Als mögliche Gründe kommen Trockenheit, Jagd durch den Menschen und die Konkurrenz zum Dingo in Frage. In freier Wildbahn findet man ihn nur noch auf Tasmanien, der Insel südlich von Australien.

26 Tasmanische Teufel in New South Wales freigelassen

26 Tiere wurden dieses Jahr - mit prominenter Unterstützung wie etwa vom australischen Schauspieler Chris Hemsworth - im Wildschutzgebiet Barrington Tops etwa 190 Kilometer nördlich von Sydney in einem 400 Hektar großen Gebiet freigelassen. Dort gibt es keine Dingos, die dem Tasmanischen Teufel gefährlich werden könnten. Bei der Auswilderung geht es aber nicht nur um den Tasmanischen Teufel an sich, sondern auch darum, die einheimische Umwelt zu schützen und das Gleichgewicht des Ökosystems wieder herzustellen.

"Die Beutelteufel stellen eine der wenigen natürlichen Lösungen für die Kontrolle von Füchsen und Wildkatzen dar." Tierschützer Tim Faulkner, Vorsitzender Aussie Ark

Gleichgewicht im Ökosystem

Invasive Arten wie Füchse und Wildkatzen seien für das Aussterben von 40 Säugetierarten in Australien verantwortlich und vermehren sich rasch, sagt Tierschützer Faulkner.

Füchse, Wildkatzen und Beutelteufel ernähren sich ähnlich und sind damit Futterkonkurrenten. Sie alle fressen andere einheimische Tiere oder auch Aas. Gerade durch den Verzehr von Aas wird die Umwelt “aufgeräumt” und Krankheiten können sich schlechter ausbreiten. Ein Problem könnte aber entstehen, wenn Füchse und Wildkatzen zur Jagd auf den Tasmanischen Teufel übergehen, wenn der ihnen das Aas wegfrisst.

Teufel in Wildnis von Krebserkrankung bedroht

Tim Faulkner, Vorsitzender von Aussie Ark, einer Tierschutzorganisation, die maßgeblich an der Auswilderung beteiligt ist, und sein Team haben 16 Jahre lang an dem Projekt gearbeitet und dafür eigene Populationen gezüchtet. Denn 1996 wurde erstmals eine übertragbare Krebserkrankung bei den Tieren festgestellt, die Devil Facial Tumor Disease (DFTD). Sie befällt zuerst das Gesicht, dann den ganzen Körper und führt schließlich zum Tod der Tiere. Schätzungsweise starben dadurch etwa 85 Prozent aller freilebenden Teufel in zehn Jahren. Vor der Krankheit gab es wohl noch 150.000 Tiere in freier Wildbahn, jetzt sind es um die 25.000. Daraufhin hat die australische Regierung ein Rettungsprogramm ins Leben gerufen, um zwei krebsfreie Populationen an zwei unterschiedlichen Standorten auf Tasmanien zu züchten. Bisher kamen etwa 390 Tiere zur Welt, die ausgewildert werden könnten.

Fortpflanzung der Tasmanischen Teufel

Tasmanische Teufel sind mit zwei Jahren geschlechtsreif und haben eine Tragzeit von nur 21 Tagen. Dann bringen sie 40 unterentwickelte Junge zur Welt, die blind ihren Weg in den Beutel finden müssen. Das klingt viel, jedoch haben die Muttertiere nur vier Zitzen, an denen sich dauerhaft nur vier Junge festsaugen können. Daher sterben die anderen Jungtiere und werden üblicherweise von der Mutter gefressen. Nach 105 Tagen verlassen die Kleinen den Beutel, bleiben aber noch bei der Mutter, um von ihr die Jagd zu lernen und die Umgebung zu erkunden. Dabei reiten sie häufig auf dem Rücken der Mutter.

Mehr Tiere in den nächsten Jahren

Ob das Auswilderungsprojekt Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Die Tiere werden mit Kamera-Fallen, regelmäßigen Untersuchungen und Funkhalsbändern mit Sendern überwacht. Dadurch wollen die Forscher mehr über das natürliche Verhalten der Teufel lernen, um so für weitere Auswilderungen gerüstet zu sein. Denn in den kommenden zwei Jahren sollen je 20 weitere Tiere freigelassen werden. Dadurch entsteht im Idealfall eine eigenständige, gesunde Population.

Geringe Anzahl kann für gesunde Population reichen

Dass eine geringe Anzahl an Tieren bereits ausreicht, damit sich gesunde Bestände bilden können, hat beispielsweise das Przewalski-Pferd gezeigt - auch, wenn es als reiner Pflanzenfresser biologisch ganz anders einzuschätzen ist. Nur eine Handvoll Tiere und hauptsächlich Hengste aus Zoos haben gereicht, um den Genpool des Mongolischen Wildpferdes so zu erweitern, dass es nunmehr um die 2.000 Exemplare gibt, wie Christian Schreiner vom Zoo Duisburg berichtet. Der Zoo in Duisburg ist der einzige in Deutschland, der Tasmanische Teufel hält - eben aus dem Grund, falls ein größerer Genpool benötigt wird.

Bottleneck-Effekt in der Wildnis

Dass große vorhandene Populationen plötzlich dezimiert werden und viele Tiere verenden, passiert in der freien Natur immer wieder. Das kann durch Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen hervorgerufen werden. Man nennt das den “Bottleneck-Effekt”, also genetischen Flaschenhals. Im Nachgang kann daraus aber wieder eine entsprechende Population heranwachsen.

Einen Rückschluss auf das australische Programm möchte Schreiner aber nicht ziehen:

"Das kann man gar nicht aus der Ferne sagen. Das ist ein hochkomplexer Prozess und den kann man nicht pauschalisieren. Jede Auswilderung birgt Risiken. Aber wenn man diesen Schritt nicht geht, kann man daraus auch nichts lernen. Ich gehe davon aus, dass diese Leute, die die Beutelteufel auswildern, Experten auf ihrem Fachgebiet sind. Die werden sich da sehr viele Gedanken gemacht haben." Christian Schreiner, Referent Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit, Zoo Duisburg

Der Tasmanische Teufel steht seit 1941 unter besonderem Schutz. Davor wurde er stark bejagt, da er als Viehdieb bekannt war und Prämien auf seine Felle ausgesetzt wurden. Dass er überhaupt auf Tasmanien überleben konnte, liegt wohl daran, dass Dingos es nie auf die Insel geschafft haben.