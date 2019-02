Rote Liste für Meere Jede dritte Art in Nord- und Ostsee ist bedroht

In seiner Studie nennt das BfN zahlreiche Gründe für den Artenschwund in Nord-und Ostsee - und eigentlich sind alle in gewisser Weise abhängig vom Einfluss des Menschen:



Die Fischerei mit Grundschleppnetzen, die selbst in Meeresschutzgebieten kaum reglementiert wird, produziert einen immensen Beifang.

Durch die Grundschleppnetze werden am Meeresgrund vorkommende Organismen wie Schwämme und Muscheln oder Lebensgemeinschaften der Sandkorallenriffe beeinträchtigt oder zerstört.

Die Zufuhr von Nährstoffen und von Abwässern über Flüsse und Kanalsysteme führt zu Algenblüten, verringert den Lichteinfall in größere Tiefen und erhöht den Anteil an Schwebstoffen im Wasser. Das wirkt sich negativ auf viele Großalgen und Wirbellose aus.

Bagger- und Abbauarbeiten für Hafenausbauten, für Pipelines und Windanlagen sowie der Abbau von Sand und Kiesel zerstören den maritimen Lebensraum mancher Arten und verändern auch die Zusammensetzung der Bodensubstrate.

Die Vermüllung der Meere durch große Plastikteile und durch Mikroplastikteilchen gefährdet sowohl Fische, Seevögel als auch Wirbellose.

Das Ansiedeln fremder Arten wie der Pazifischen Auster machen den lokalen Arten den Lebensraum streitig und verändern das natürliche Gefüge.