Feldhase Feldhasen sind in Deutschland gefährdet

Zwei bis drei Millionen Feldhasen hoppeln über die Felder und Wiesen in Deutschland, schätzen Experten. "Mäßig häufig" nennt das das Rote-Liste-Zentrum und führt den Feldhasen in der Roten Liste der Säugetiere in der Kategorie "Gefährdet" auf. In Deutschland gehört der Feldhase also tatsächlich zu den gefährdeten Arten. Damit ergeht es ihm so wie einem Drittel aller heimischer Säugetierarten. Vor allem seit den 1980er-Jahren hat der Feldhasen-Bestand laut Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) in Deutschland stark abgenommen. Zwar bewegen sich die Bestandszahlen seit einigen Jahren auf einem stabilen Niveau, seien aber insgesamt zu niedrig. Vor 40 Jahren habe es rund zehnmal so viele Feldhasen gegeben, führt der NABU an.