Vom Aussterben bedroht Bayerns Tiere und Pflanzen in Gefahr

Raubwürger Der kleine, hell gefiederte Vogel brütet in Bayern nur in der Rhön, im westlichen Mittelfranken und im Ammer-Loisach-Hügelland. Einzelne lokale Vorkommen sind in Oberfranken und in der Oberpfalz, an der Donau östlich von Regensburg sowie an zwei Stellen im nördlichen Südbayern registriert worden. Insgesamt gibt es von dem Vogel, der in etwa die Größe einer Amsel hat, nur noch 50 bis 60 Brutpaare.