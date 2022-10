TSV 1860 München Migrationstage mit Ex-Löwe Mohamad Awata

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ex-Löwe Mohamad Awata ist zurück in München. Im Rahmen der Migrationstage in der Luther-Kirche nahm er mit vier weiteren TSV 1860 München-Mitgliedern an einer Podiumsdiskussion teil und erzählte seine bewegende Geschichte.