Yannick Hanfmann "Tut weh, schon in der zweiten Runde auszuscheiden"

Für Yannick Hanfmann ist der Traum vom Finale in München schon zu Ende. Der 31-jährige Karlsruher verlor sein Match gegen Titelverteidiger Holger Rune mit 3:6 und 4:6. "Tut weh, schon in der zweiten Runde auszuscheiden", so Hanfmann.