Svenja Huth Konkurrenzkampf wächst vor großem Turnier

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Für die deutschen Fußball-Frauen steht am Samstag das WM-Qualifikations-Spiel gegen Bulgarien an. Die Nationalspielerinnen um DFB-Kapitänin Svenja Huth sind hochmotiviert, denn Bundestrainerin Voss-Tecklenburg will ein "torhungriges" Team sehen.