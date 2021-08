Para-Tischtennis Niederbayer Schmidberger will zweimal Paralympics-Gold

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der 29-jährige Tischtennisspieler Thomas Schmidberger ist in Niederbayern aufgewachsen. Er ist gehört zu den Paralympischen Spitzensportlern. In Tokio will der Weltranglistenerste im Rollstuhl-Tischtennis seine Medaillensammlung veredeln.