Silber im Viererbob Lochner feiert in Peking, Familie in Schönau

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Große Party in Schönau. Erneut feierten die Familie und Fangemeinde von Bob-Pilot Johannes Lochner olympisches Edelmetall. Die Daheimgebliebenen freuten sich über die Silbermedaille im Viererbob genau so wie der 29-Jährige in Peking.