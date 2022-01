Biathlon Steirer: Wäre "Blödsinn jetzt in die Höhe zu fahren

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Biathletin Franziska Preuß wird auch beim Weltcup in Antholz nicht an den Start gehen. Jetzt einen Wettkampf in der Höhe zu machen wäre eher schlecht als positiv, erklärte Disziplintrainer Florian Steirer.