FC Bayern München Bayerncoach Nagelsmann zur Entwicklung in der Ukraine

Für den FC Bayern steht das Topspiel bei Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Doch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine verdrängen diese Partie in den Hintergrund. "Es fällt schwer, an den Alltag zu denken", sagt Trainer Nagelsmann.